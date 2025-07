Sydney Sweeney, Angelina Jolie y Aziz Ansari, figuras de los estrenos más esperados del Festival de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto celebra su 50.ª edición con El TIFF presenta una selección de películas con estrenos mundiales y grandes figuras de Hollywood en su alfombra roja (EFE/Julio César Rivas)

Películas protagonizadas por Sydney Sweeney, Angelina Jolie y Aziz Ansari se estrenarán en la 50.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. El TIFF ha dado a conocer la selección de películas que se proyectarán en sus galas y programas de presentaciones especiales, que constituyen la mayor parte de los estrenos con alfombra roja del festival de cine más grande de Norteamérica.

Entre las películas que se estrenarán mundialmente se encuentran Good Fortune, de Aziz Ansari, protagonizada por Keanu Reeves en el papel de un ángel que intenta enseñar una lección a un hombre en apuros; Christy, de David Michôd, con Sydney Sweeney en el papel de la boxeadora Christy Martin; y Couture, de Alice Winocour, protagonizada por Angelina Jolie en el papel de una cineasta estadounidense que asiste a la Semana de la Moda de París.

Estas películas se suman a los estrenos mundiales del TIFF anunciados anteriormente, entre los que se encuentra Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, de Rian Johnson. Las tres películas de Knives Out de Johnson se han estrenado en Toronto.

"Franz", la nueva película de Agnieszka Holland sobre la vida de Franz Kafka, se estrenará en Toronto

También se estrenarán en Toronto Roofman, de Derek Cianfrance, protagonizada por Channing Tatum en el papel de un padre en apuros que se convierte en ladrón; la adaptación de Ibsen Hedda, de Nia DaCosta, protagonizada por Tessa Thompson; el drama sobre la Primera Guerra Mundial The Choral, de Nicholas Hytner, con Ralph Fiennes; el tercer estreno de Steven Soderbergh en 2025, The Christophers; Rental Family, de Hikari, protagonizada por Brendan Fraser como un actor estadounidense en Japón; y The Lost Bus, de Paul Greengrass, con Matthew McConaughey como un conductor de autobús que se enfrenta al incendio Camp Fire de 2018 en California.

El Festival Internacional de Cine de Toronto comenzará el 4 de septiembre con el estreno del documental John Candy: I Like Me, del director Colin Hanks y el productor Ryan Reynolds. El festival se prolongará hasta el 14 de septiembre.

Toronto ha sido durante mucho tiempo una de las plataformas de lanzamiento más preciadas para la temporada cinematográfica de otoño, aunque muchas de las películas más importantes suelen estrenarse primero en los festivales de cine de Venecia o Telluride. Este año, eso incluye selecciones del TIFF como Hamnet, de Chloe Zhao; Frankenstein, de Guillermo del Toro; The Smashing Machine, de Benny Safdie, y Ballad of a Smaller Player, de Edward Berger.

"Nouvelle Vague", de Richard Linklater, se presentará en el Festival de Cine de Toronto

Otras películas destacadas que se estrenarán en Toronto son el drama sobre los juicios de Núremberg Nuremberg, de James Vanderbilt, con Rami Malik y Russell Crowe; Swiped, de Rachel Lee Goldenberg, protagonizada por Lily James en el papel de la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd; y el drama sobre Franz Kafka, Franz, de Agnieszka Holland.

Varios debuts como directores llegarán a Toronto, entre ellos los de Brian Cox (Glenrothan) y Maude Apatow (Poetic License). Otras selecciones incluyen Bad Apples, con Saoirse Ronan como una profesora con un alumno maleducado; Easy’s Waltz, un drama ambientado en Las Vegas protagonizado por Vince Vaughn y Al Pacino; y Adulthood, de Alex Winter.

Varias películas destacadas del Festival de Cannes de mayo también se proyectarán en Toronto, como It Was Just an Accident, ganadora de la Palma de Oro de Jafar Panahi; Sentimental Value, de Joachim Trier; Sirât, de Oliver Laxe, y Nouvelle Vague, de Richard Linklater.

Fuente: AP