Boris Akunin, del “escritor del año” al exilio y una condena de 14 años

“Sea como sea, está siguiendo el mismo camino: eliminar la división de poderes; privar a las regiones de toda autonomía; colocarse al margen de cualquier crítica, destruir la independencia judicial, escribió Boris Akunin desde el exilio, aludiendo a la deriva autoritaria del Kremlin. La voz del autor, que en su día fue el escritor ruso más leído, resuena ahora desde fuera de las fronteras de su país, tras una condena de 14 años de prisión dictada por la justicia rusa. El fallo, que incluye cargos por “justificar el terrorismo”, marca un giro radical en la trayectoria de quien fuera galardonado como ‘Escritor ruso del año’ y reconocido internacionalmente por su serie de novelas protagonizadas por el detective Erast Fandorin.

El tribunal del Segundo Distrito Militar Occidental anunció la sentencia en ausencia, ya que Akunin —seudónimo de Grigori Chjartishvili— reside en Occidente desde que abandonó Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. La condena se fundamenta en tres acusaciones principales: justificar el terrorismo, contribuir a actividades terroristas y negarse a cumplir con las obligaciones impuestas a quienes figuran en la lista de agentes extranjeros, en la que fue incluido en 2023. El castigo contempla que los primeros cuatro años se cumplan en una cárcel común y el resto en una prisión de máxima seguridad, además de una multa de 400.000 rublos (poco más de 5.000 dólares) y la prohibición de administrar una página web durante cuatro años.

La reacción de Akunin ante la sentencia fue tajante. A través de sus redes sociales, negó haber autorizado a ningún abogado para representarlo y rechazó la legitimidad del proceso: “No reconozco su tribunal. Yo no he facultado a ningún abogado para que me represente ante ese llamado juicio. Yo no participo de ninguna manera en esa farsa”. Pese a ello, la agencia TASS informó que el abogado asignado tiene previsto recurrir el fallo, tras haber solicitado la absolución durante el juicio. El escritor, de 69 años, fue declarado en busca y captura a principios de 2024, acusado de incitar a acciones terroristas y de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas.

El ascenso y caída de Akunin en la esfera pública rusa resulta llamativo. En el año 2000, fue distinguido como ‘Escritor ruso del año’ y recibió numerosos premios fuera de Rusia. Su popularidad se cimentó gracias a las novelas ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, donde el detective Erast Fandorin se convirtió en un personaje emblemático para los lectores. Sin embargo, en 2023, su nombre pasó a figurar en la lista oficial de “extremistas y terroristas”, lo que supuso un punto de inflexión en su relación con el Estado ruso.

En vísperas de la invasión de Ucrania, el propio Akunin concedió una entrevista a Efe en la que calificó al presidente Vladímir Putin de “dictador” con aspiraciones postimperialistas. En esa conversación, el escritor sostuvo que el Kremlin considera a Ucrania y a las antiguas repúblicas soviéticas como parte de su “zona de influencia” y que la crisis ucraniana, desde la anexión de Crimea hasta la financiación de la revuelta en el Donbás, constituye un castigo a Ucrania por su acercamiento a Occidente en 2014. “Moscú considera a Ucrania y a las otras antiguas repúblicas soviéticas parte de su ‘zona de influencia’ y no quiere que ésta se reduzca. Toda la crisis ucraniana, desde la toma de Crimea a la financiación de la revuelta en el Donbás, es un castigo a Ucrania porque en 2014 el nuevo Gobierno decidió dar un giro del Este al Oeste”, afirmó.

El análisis de Akunin sobre la figura de Putin es contundente. Lo describe como “un político del siglo XX”, convencido de que el poder de un país se mide por la extensión de su territorio y el temor que inspira en el exterior. Aunque matiza que “aún le falta mucho para ser como Stalin”, sostiene que el presidente ruso sigue el camino del dictador georgiano. “Está siguiendo el mismo camino: eliminar la división de poderes; privar a las regiones de toda autonomía; colocarse al margen de cualquier crítica, destruir la independencia judicial”, sentenció.

La condena impuesta a Akunin solo se hará efectiva si regresa a Rusia o es extraditado. Hasta entonces, su figura permanece en el exilio, marcada por la persecución judicial y la censura, mientras su obra literaria sigue siendo un referente para lectores dentro y fuera de su país.