En medio de la crisis del mercado, una exclusiva feria de arte de Nueva York canceló su edición

The Art Show comunicó que no abrirá sus puertas (@the_adaa)

La Art Dealers Association of America (ADAA) comunicó a sus miembros que no organizará su tradicional feria de arte en Nueva York en 2025. El evento, previsto para abrir sus puertas el 28 de octubre en el Park Avenue Armory, se suspende tras una decisión tomada por la junta directiva de la asociación.

En un correo enviado a los miembros, la ADAA explicó: “Después de una revisión cuidadosa, la Junta Directiva de la ADAA ha decidido no avanzar con la edición 2025 de The Art Show”. Según la organización, esta pausa estratégica responde a la intención de fortalecer la misión de la ADAA, ampliar su impacto nacional y definir una visión audaz y orientada al futuro como principal asociación de galerías de arte en Estados Unidos. La presidenta de la ADAA, Susan Sheehan, confirmó la noticia a The Art News.

La cancelación de la feria se suma a una serie de señales que apuntan a la persistencia de la contracción del mercado del arte. En las dos semanas previas al anuncio, galerías de renombre como Blum y Venus Over Manhattan decidieron cerrar sus puertas.

Además, dos asesoras de arte de alto perfil, Barbara Guggenheim y Abigail Asher, se encuentran enfrentadas en los tribunales, acusándose mutuamente de fraude y apropiación indebida de fondos. Estos hechos, reportados por The Art Newspaper, refuerzan la percepción de que el sector atraviesa una etapa de incertidumbre y ajuste.

La cancelación de la feria se suma a una serie de señales que apuntan a la persistencia de la contracción del mercado del arte (@the_adaa)

Durante más de tres décadas, The Art Show ha sido un evento central en el calendario social de Nueva York. Su noche inaugural para invitados VIP no solo marcaba el inicio de la feria, sino que también funcionaba como recaudación de fondos para la organización sin ánimo de lucro Henry Street Settlement, ubicada en el Lower East Side. En ese periodo, la gala ha recaudado más de USD 38 millones para la entidad, consolidando su papel como motor filantrópico y cultural en la ciudad.

La noticia de que The Art Show no se celebrará en 2025 sorprendió a muchos de sus habituales asistentes, quienes durante años han presenciado en sus salas obras de Jackson Pollock, Willem de Kooning, Andy Warhol y Philip Guston.

La feria, que en las últimas ediciones había dado mayor protagonismo a galerías jóvenes y arte emergente, se había convertido en un punto de encuentro para coleccionistas, artistas y figuras influyentes del mundo del arte. Muchos de sus más fieles mecenas residen en el propio barrio donde se celebra el evento, en el Upper East Side de Manhattan.

El perfil de la feria ha evolucionado con el tiempo. Tras la pandemia, la ADAA modificó las fechas del evento, trasladándolo de marzo a finales de octubre, en un intento de adaptarse a los cambios en el sector y en la agenda internacional de ferias.

Imagen de la primera edición, en 1989 (@the_adaa)

En el mensaje dirigido a los miembros, la ADAA reconoció el posible impacto de la noticia: “Si bien entendemos que esta noticia puede ser decepcionante, creemos que esta pausa representa una oportunidad significativa para reinventar The Art Show con la sostenibilidad a largo plazo y el valor para los miembros como prioridades”. La organización subrayó que este periodo de reflexión permitirá evaluar la mejor manera de apoyar a sus miembros, socios y a la comunidad artística en un contexto cultural y de mercado en transformación.

La junta directiva de la ADAA aseguró que la feria regresará en 2026. Fundada en 1962, la ADAA agrupa a más de 200 miembros, desde galerías unipersonales hasta grandes nombres como David Zwirner, y abarca especialidades que van desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. La membresía se concede únicamente por invitación.