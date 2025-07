Emotivo homenaje a Luz Fernández de Castillo por su papel en la película ‘Después del Final’

De izq. a der.: Oscar Mulet, Constanza Nacarato, Lisandro Carret, Luz Castillo, Fares Yassir, Pablo César, Alejandro Botto y Liliana Nadal, durante el acto realizado en la Embajada de Marruecos en Argentina

“La película narra la historia de una mujer que soy yo, que nací a contramano de todo. Yo no soy mejor ni peor que nadie, pero siempre fui distinta. Si hay que ir para el norte, voy para el sur; si hay que ir para arriba, voy para abajo”. Con estas palabras, Luz Fernández de Castillo agradeció el Premio Mejor Interpretación Femenina recibido por unanimidad del jurado oficial del Festival Internacional de Cine FEDALA. La distinción, otorgada por su actuación en la película Después del Final, dirigida por Pablo César, fue entregada el jueves 4 de julio en la Embajada del Reino de Marruecos en Argentina, en una ceremonia encabezada por el embajador Fares Yassir.

El evento reunió a un grupo de artistas, periodistas, diplomáticos, familiares y amigos de la galardonada, quienes presenciaron la entrega del premio llegado desde Marruecos. Entre los asistentes se encontraban el director Pablo César, parte del elenco y el equipo técnico de la película. La proyección de Después del Final tuvo lugar el 12 de junio durante la primera edición del Festival Fedala Grand Écran, celebrado en la ciudad de Mohammedia. El festival fue organizado por la Escuela Nacional Superior de Arte y Diseño (ENSAD) y la Universidad Hassan II, en colaboración con Draka Production y el Centro Cinematográfico Marroquí.

Luz Fernández de Castillo y Héctor Bidonde en "Después del final"

El jurado, presidido por el productor marroquí Hassan Smili, incluyó al director Said Khallaf, la productora y directora Rachida Saadi, la periodista Souad Azaitraoui y el productor y director italiano Francesco Marino. Todos coincidieron en destacar la labor de Luz Castillo, quien a sus 90 años debutó en el cine con esta interpretación. La actriz, pintora, escritora y galerista, reconocida por su trayectoria en la promoción cultural, fundó la Fundación Alfonso y Luz Castillo Arte x Arte y la editorial LF, y mantiene un acuerdo con el Centro Cultural Argentino en Miami, presidido por Roberto Macho y representado en Argentina por Lisandro Carret.

Durante la ceremonia, el embajador Fares Yassir felicitó a Pablo César por elegir a Luz para protagonizar una ficción basada en su vida, y expresó: “Luz, estoy seguro que dará mucho de sí misma como fuente de sabiduría enriquecedora de la cultura del cine argentino”. La propia Luz Castillo, fiel a su estilo directo y enérgico, compartió detalles de su infancia marcada por la influencia de su padre, un librero andaluz de Granada. “A los 4 años me enseñó a leer, y a los 7 me regaló Fervor de Buenos Aires de Borges. A los 9, me presentó Romancero gitano de García Lorca, y a los 11 La Rebelión de las Masas de Ortega y Gasset. Mi vida, a pesar de todo, fue divertidísima. Soy una mujer muy agradecida por lo que Dios me dio. Viví mi vida a mi manera, hice lo que quise, y lo más importante, quise lo que hice. Siempre supe rodearme de gente correcta y nunca me equivoqué en lo más importante: el ser con el tener, el valor con el precio. No quiero ser olvidada. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, ‘quién al fin al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, se acordará de mí’. Yo no quiero que eso me pase, quiero dejar un legado", afirmó.

El director Pablo César durante el rodaje de "Después del final"

El director Pablo César, relató sobre su vínculo con Luz Castillo: “Escuché unos audios con la grabación de la voz de Luz recitando a Federico García Lorca y quedé captado por ese talento, sin saber ni cómo era ella. Con el tiempo nos conocimos y vi en ella una actriz en potencia. Un día le propuse que hiciéramos una película sobre su vida. Ahora estamos trabajando en hacer otra y estamos muy entusiasmados".

En Después del Final, Luz Castillo compartió pantalla con el actor Héctor Bidonde, quien realizó allí el último trabajo de su carrera, junto a Eleonora Wexler, Natalia Cociuffo, Lisandro Carret, Nilda Raggi, Alejandro Botto y Jesica Jurberg, entre otros. El guion fue escrito por Jerónimo Toubes con textos de Luz Castillo, la dirección de fotografía y cámara correspondió a Carlos Essmann, la dirección de arte a Sebastián Sabas, el maquillaje a Oscar Mulet y la producción y dirección general a Pablo César.

[Fotos: prensa “Después del final”]