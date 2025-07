El Festival de Karlovy Vary arrancó con premiaciones y un mensaje de amor por el cine

El estadounidense Peter Sarsgaard fue premiado en la primera jornada del Festival de Cine de Karlovy Vary, en República Checa

“Debemos tratar de salvar las películas, para que sigan existiendo y continúen extendiendo palabras de amor y paz, y lo más importante, de perdón”, expresó la actriz alemana Vicky Krieps al recibir el Premio del Presidente durante la gala inaugural de la 59° edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. En la misma ceremonia, el actor estadounidense Peter Sarsgaard fue distinguido con el mismo reconocimiento, que destaca a figuras que han impulsado el desarrollo internacional del cine. Ambos artistas recibieron el galardón en la apertura del certamen, que se celebra en el balneario de Bohemia occidental hasta el sábado 12 de julio.

La actriz alemana Vicky Krieps, de 41 años y nacida en Luxemburgo, fue premiada por su trayectoria, que incluye el Premio del Cine Europeo a la mejor actriz en 2022 por su papel en Corsage. Krieps alcanzó notoriedad con el drama romántico El hilo fantasma (2017) y la serie alemana El submarino (2018). Durante su discurso, Krieps afirmó: “Amo los festivales de cine, son la mejor cosa del mundo, junto con los cines. Y si no usan mal (las películas) pueden cruzar fronteras y transportar mensajes poderosos, no te piden el pasaporte, o preguntan de dónde eres, o cuánto dinero tienes o si eres ‘cool’”. La organización del festival proyectará la película francesa Love Me Tender (2025) que protagoniza, en su honor.

El Festival de Karlovy Vary es uno de los tradicionales encuentros cinematográficos del verano europeo

Por su parte, el estadounidense Peter Sarsgaard, de 54 años, fue reconocido tras la proyección de un repaso a su carrera en la Gran Sala del Hotel Thermal. Sarsgaard, nominado al Globo de Oro por El fabulador (2003), ha destacado en papeles de villano en títulos como Pena de muerte (1995), El hombre de la máscara de hierro (1998) y Los muchachos no lloran (1999). El actor subrayó: “Hacer una película es un trabajo colectivo” y añadió: “Cualquier actor diría que un buen trabajo es posible sólo en un ambiente que lo apoya. No es posible ir solo. Y ahora mi país se retira de sus responsabilidades globales, y trata de ir sólo”, en una crítica a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Karlovy Vary, sede del festival, es una ciudad famosa por sus termas, ubicada de la región de Bohemia occidental de República Checa

El festival también rendirá homenaje a la actriz estadounidense Dakota Johnson, quien recibirá este domingo el Premio del Presidente y presentará sus dos películas más recientes, Splitsville y Materialists. Además, el actor sueco Stellan Skarsgård será galardonado con el Globo de Cristal por su contribución artística al cine mundial en la clausura del evento, donde presentará Sentimental Value, dirigida por el director noruega Joachim Trier y ganadora del Gran Premio en Cannes este año.

Entre los momentos más esperados figura la llegada de Michael Douglas, quien presentará una copia restaurada de Atrapado sin salida (1975), protagonizada por Jack Nicholson, dirigida por el cineasta checo Miloš Forman y producida por Douglas y Saul Zaentz. El jurado principal evaluará 12 películas para otorgar el máximo galardón, el Globo de Cristal.

[Fotos: prensa KVIFF]