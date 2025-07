“Si Rusia es una tormenta, China es el cambio climático”: la crisis de las democracias en “La era de la revancha”

El libro del día: “La era de la revancha”, de Andrea Rizzi

La imagen del remolino colosal y oceánico que Andrea Rizzi utiliza en su ensayo La era de la revancha funciona como una poderosa metáfora de la fuerza centrífuga que amenaza a las democracias, los derechos humanos y el equilibrio global.

En palabras del autor, este fenómeno engloba múltiples procesos simultáneos que se entrelazan de manera impredecible, generando un orden cada vez más desestabilizador. A través de esta evocación, Rizzi no solo describe el efecto del choque entre potencias o gobiernos, sino también la lucha de ideas que, atrapadas en sus propias contradicciones, contribuyen a la incertidumbre del futuro, donde pasado y presente se funden en una niebla espesa que parece engullirse a sí misma.

En este contexto, Rizzi trasciende la inmediatez de sus crónicas periodísticas para ofrecer una reflexión profunda sobre las transformaciones geopolíticas y económicas de las últimas décadas. El autor, conocido por su resistencia intelectual y su rechazo al catastrofismo, propone una mirada crítica y amplia que examina tanto los eventos recientes como sus causas estructurales, y se adentra en las posibles consecuencias a largo plazo de estos cambios.

Andrea Rizzi, periodista italiano

Rizzi identifica dos grandes fuerzas que marcan la era actual de transformación geopolítica y sociopolítica. Por un lado, el desafío al orden mundial liberal-democrático liderado por potencias autoritarias como China y Rusia, que buscan redefinir las reglas globales en función de sus propios intereses. “Si Rusia es una tormenta, China es el cambio climático”, dice, en una metáfora que no puede ser más gráfica.

Por otro, el auge de las fuerzas nacionalpopulistas en un Occidente incapaz de responder al malestar económico y cultural de sus clases populares, lo que debilita a las democracias desde dentro. Estas dinámicas no actúan de forma aislada, sino que interactúan y se refuerzan, generando un remolino que, según Rizzi, impulsa a Occidente hacia un nuevo giro histórico.

El ensayo describe el acelerado desgaste de un sistema mundial fragmentado y el anhelo de revancha de quienes buscan recuperar lo perdido. En este vórtice, figuras de poder que antes parecían inamovibles —como Estados Unidos o las élites occidentales— se ven absorbidas por las mismas corrientes que favorecen el resurgimiento de potencias autoritarias y la polarización interna de las sociedades democráticas.

Rizzi señala que cada uno de estos elementos se une en una espiral creciente de lucha por el dominio, reactivando conflictos históricos que se creían superados y que ahora alimentan una tormenta imperfecta capaz de arrasar con todo a su paso.

La obra de Rizzi no se limita a la denuncia. El autor recurre a voces literarias como Dante, Calvino y Shakespeare para embellecer el texto y subrayar que las pulsiones que hoy nos angustian no son nuevas, sino inherentes a la condición humana. Así, logra vincular la geopolítica con los grandes temas de la naturaleza humana, mostrando que la lucha por la salvación, como en la obra de Dante, no ofrece un camino recto ni exento de obstáculos, sino que exige enfrentar las propias sombras y defectos del sistema: la avaricia, la soberbia y el miedo.

Rizzi plantea que la esperanza podría residir en la capacidad de la humanidad para, como Dante, enfrentarse con valentía a esas criaturas feroces y, a pesar de ellas, encontrar el camino hacia algo más luminoso, aunque ese trayecto resulte inevitablemente tortuoso.