Arranca el Syncro Film Fest, con el cine experimental y de autor de todo el mundo

La tercera edición del Syncro Film Fest – Festival Internacional de Cortometrajes de la Ciudad de Buenos Aires se distingue este año por una programación de más de cincuenta cortometrajes nacionales e internacionales, que se exhibirán del 26 al 29 de junio en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín.

La propuesta reúne obras de cineastas consagrados y emergentes, agrupadas en tres competencias principales –Internacional, Universos paralelos y Protagonistas–, además de la sección especial “A través del tiempo”.

El evento, organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad, busca consolidar el cortometraje como un formato central en la escena porteña.

Sala Leopoldo Lugones (Foto: Gustavo Gavotti)

El festival se presenta como un espacio de encuentro entre creadores y público, donde el cine de autor en formato breve despliega su potencial innovador y experimental. La selección de este año abarca ficción, no ficción, ensayo y animación, con un enfoque en obras que exploran nuevas formas narrativas y desafían las convenciones del lenguaje cinematográfico.

El equipo de Syncro Film Fest destacó que la iniciativa nació para dar visibilidad a un formato que suele quedar relegado en el circuito comercial, permitiendo que las películas cortas conecten con audiencias diversas y funcionen como vehículo de propuestas arriesgadas.

Según el comunicado del festival, “Syncro se ha consolidado como un punto de encuentro entre creadores emergentes y un público ávido de experimentar nuevas formas cinematográficas. Es un espacio dedicado a descubrir nuevos cineastas y seguir de cerca el desarrollo de sus carreras. Al mismo tiempo, el festival valora las obras audaces de directores consagrados que continúan apostando por el formato corto como vehículo de expresión”.

“Flora”, de Agustina Comedi

La apertura del festival, el jueves 26 de junio, estará dedicada a cuatro directores latinoamericanos que representan el espíritu de la muestra: Lisandro Alonso con “Correspondencia: Carta para Serra”, Nicolás Pereda con “Flora”, Agustina Comedi con “Playback” y Diego Céspedes con “Las criaturas que se derriten bajo el sol”. Estas obras, según el equipo de Syncro, “reflexionan sobre la representación con una puesta en escena profundamente consciente, original y provocadora”. La función inaugural comenzará a las 21 horas y tendrá una duración total de 65 minutos.

El viernes 27, la programación se divide en varias secciones competitivas. En la Competencia Universos paralelos – Programa 1, se proyectarán títulos como “Kora” de Cláudia Varejão (Portugal), que retrata la vida de mujeres refugiadas en Portugal, y “Revolving Rounds” de Johann Lurf y Christina Jauernik (Austria), una exploración visual sobre la naturaleza del cine a través de un ciclostereoscopio antiguo. También se incluyen “Gerhard” de Ulu Braun (Alemania), que aborda la relación entre inteligencia artificial y creatividad artística, y “Their Eyes” de Nicolas Gourault (Francia), que examina el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo humano.

“Better Not Kill the Groove” de Jonathan Leggett (Suiza)

El programa se completa con “Better Not Kill the Groove” de Jonathan Leggett (Suiza), que utiliza imágenes de internet y una voz en off para explorar preguntas existenciales sobre identidad y emociones. La función está programada para las 15.30 horas, con una duración total de 79 minutos.

En la Competencia Internacional – Programa 1, se destacan cortos como “Gabriel” de Oren Gerner (Francia), “Hymn of the Plague” de Ataka51 (Alemania/Rusia), que evoca la energía de la guerra en un estudio de grabación soviético, y “Amarelo banana” de Alexandre Sousa (Portugal), que plantea interrogantes sobre la conciencia y la ficción. También se proyectarán “Ootid” de Eglė Razumaitė (Lituania/Francia), que explora el terror y la transformación en un campamento de verano, e “Immaculata” de Kim Lêa Sakkal (Alemania/Francia), un thriller psicológico que revisita la figura de la Virgen María. Esta función comenzará a las 18 horas y tendrá una duración de 73 minutos.

“Freak” de Claire Barnett (Estados Unidos),

La Competencia Protagonistas – Programa 1 incluye títulos como “Mary Last Seen” de Sean Durkin (Estados Unidos), “Freak” de Claire Barnett (Estados Unidos), que indaga en las fantasías y la aceptación en una pareja, y “Her dance” de Julián Córdoba (Argentina/Francia), que narra la historia de una bailarina trans enfrentando la violencia estructural.

Completan el programa “Punter” de Jason Adam Maselle (Sudáfrica), sobre la relación entre padre e hijo en el mundo de las apuestas, y “A River Stifled” de Jingwei Bu (China), que utiliza la metáfora de una inundación de hielo para hablar de vínculos familiares congelados. La función se realizará a las 21 horas, con una duración total de 72 minutos.

"A Thousand Waves Away” de Helena Wittman (Alemania)

El sábado 28, la Competencia Protagonistas – Programa 2 presentará “A Thousand Waves Away” de Helena Wittman (Alemania), “The Death of a Hero” de Karin Franz Körlof (Suecia), que aborda un rito colectivo en un pueblo, y “Garan” de Mahsum Taşkın (Turquía), sobre la espera angustiante en una zona de guerra.

También se exhibirán “Extracurricular Activity” de Dean Wei y Xu Yidan (China), que explora las tensiones familiares, y “The Thief” de Christoffer Rizvanovic Stenbakken (Groenlandia/Dinamarca), el primer cortometraje realizado en la región de Tasiilaq, que narra la búsqueda de un perro perdido y la complejidad de ser diferente. Esta función está prevista para las 15.30 horas, con una duración de 87 minutos.

“Days Before the Death of Nicky” de Denis Côté (Canadá)

En la Competencia Universos paralelos – Programa 2, se proyectarán “Days Before the Death of Nicky” de Denis Côté (Canadá), “Flowering and Fading” de Andro Eradze (Georgia/Italia), que invita a percibir el espacio-tiempo desde otra dimensión, y “Grandmamauntsistercat” de Zuza Banasińska (Países Bajos/Polonia), que reinterpreta archivos pedagógicos para contar una versión feminista de la leyenda de Baba Yaga.

El programa incluye también “On Weary Wings Go By” de Anu-Laura Tuttelberg (Estonia/Lituania), una meditación visual sobre la fragilidad y la naturaleza, y “En el río manso” de Marco Rossi (Argentina), que utiliza el archivo y el documental para construir una atmósfera inquietante. La función será a las 18 horas, con una duración de 79 minutos.

“Buscando un burro” de Juan Vicente Manrique (México/Venezuela)

La Competencia Internacional – Programa 2 contará con “Editing” de Dustin Guy Defa (Estados Unidos), “Buscando un burro” de Juan Vicente Manrique (México/Venezuela), que denuncia la opresión y la censura en Venezuela, y “Another Other” de Bex Oluwatoyin Thompson (Estados Unidos), que reinterpreta materiales preexistentes para exponer tensiones entre discursos autoritarios y voces disidentes.

También se exhibirán “BAN♡ITS” de Omar Chowdhury (Bélgica/Bangladesh/Corea del Sur), que explora la frontera entre realidad y ficción, y “Como un estallido” de Sebastián Schjaer (Argentina), que indaga en la transformación y la rutina. Esta función se realizará a las 21 horas, con una duración de 64 minutos.

“El sembrador de estrellas” de Lois Patiño (España)

El domingo 29, la Competencia Protagonistas – Programa 3 incluirá “El sembrador de estrellas” de Lois Patiño (España), un viaje onírico por Tokio, “1 hijo & 1 padre” de Andrés Ramírez Pulido (Colombia/Francia), que explora los vínculos rotos entre padre e hijo, y “The man who could not remain silent” de Nebojša Slijepčević (Croacia/Bulgaria), que plantea preguntas sobre la fragilidad de los pactos sociales.

Además se proyectarán “Masterpiece Mommy” de Dorothy Sing Zhang (China/Reino Unido), un musical sobre la relación madre-hija, y “Nuestra sombra” de Agustina Sánchez Gavier (Argentina), que entrelaza situaciones en un pueblo de la selva misionera durante un eclipse. La función comenzará a las 15.30 horas y tendrá una duración de 98 minutos.

“An Urban Allegory” de Alice Rohrwacher y JR. (Francia)

En la Competencia Internacional – Programa 3, se destacan “An Urban Allegory” de Alice Rohrwacher y JR. (Francia), que reinterpreta la alegoría de la caverna de Platón, “We Beg to Differ” de Ruairi Bradley (Irlanda), que documenta una comunidad dedicada al diffing automovilístico, y “Apt Mgr” de Ian MacInnes (Estados Unidos), que explora la tensión en la relación entre un director y su casero.

El programa incluye también “On the Impossibility of an Homage” de Xandra Popescu (Rumania/Alemania), que debate la asimetría de poder en el documental, y “Quisiera no sentir todo ese ruido” de Lucila Mariani (Argentina), que acompaña a una mujer durante una noche de aborto. Esta función será a las 18 horas, con una duración de 82 minutos.

“Vapour” de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia)

La Competencia Universos paralelos – Programa 3 cerrará el festival con “Vapour” de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), “Man Number 4” de Miranda Pennell (Reino Unido), que analiza una fotografía tomada en Gaza, y “Homunculus” de Bonheur Suprême (Francia/Italia), que explora la identidad en el universo del videojuego Skyrim.

También se proyectarán “Everyone Deserves a Slice of the Pie” de Sasha Pirker (Austria), que fusiona activismo y cine, y “Los conjurados” de Humberto González Bustillo (Venezuela/Argentina), que reflexiona sobre la despersonalización en tiempos de fronteras cerradas. La función final está programada para las 21 horas, con una duración de 76 minutos.

A lo largo de las jornadas, el Syncro Film Fest ofrecerá una plataforma para el diálogo entre generaciones, estéticas y escalas de producción, generando un espacio donde, según el equipo organizador, “la convivencia entre miradas, experiencias y modos de hacer cine define la identidad del festival”. Entre las obras seleccionadas, se encuentran trabajos de figuras reconocidas como Cláudia Varejão, Denis Côté y Helena Wittman, junto a nuevas voces que buscan abrirse camino en el panorama internacional.

*Valor de las localidades: Entrada general: $7.000.- Estudiantes /Jubilados: $4.000.- Entradas a la venta por boletería y web, una semana antes del inicio del ciclo.