“Atrapado sin salida”, un clásico del cine del siglo XX, se proyectará restaurado en Karlovy Vary

Brad Dourif, coprotagonista de "Atrapado sin salida", la película que se proyectará en copia restaurada al cumplirse 50 años de su estreno

El actor y productor Michael Douglas presentará una versión restaurada de Atrapado sin salida (1975), de Milos Forman, en el festival de cine de Karlovy Vary (República Checa), que tendrá lugar del 4 al 12 de julio y que celebrará los 50 años del estreno de un clásico del cine de los años 70.

Michael Douglas fue coproductor, junto con Saul Zaentz, de esa aclamada película del realizador checo-estadounidense fallecido en 2018, y que integrará la sección Out of the Past del prestigioso certamen que se celebra cada verano en el balneario checo.

Junto a Douglas, de 80 años y ganador de dos Óscar (por la obra ahora homenajeada y por su interpretación en Wall Street) participarán en la proyección de la película, su compañero productor Paul Zaentz, sobrino del fallecido Saul Zaentz, así como miembros de la familia de Milos Forman.

Michael Douglas, de 80 años, fotografiado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, en mayo de 2025 (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Douglas visitó Karlovy Vary por última vez en 1998, cuando él y Saul Zaentz fueron galardonados con el Globo de Cristal por su destacada contribución artística al cine mundial.

Paul Zaentz, además de colaborar estrechamente con Forman en filmes como Amadeus (1984) y Los fantasmas de Goya (2006), ha sido productor de otros títulos aclamados como El paciente inglés (1996) y El talentoso Sr. Ripley (1999).

Un clásico del cine

Atrapado sin salida, dirigida por Miloš Forman y protagonizado por Jack Nicholson, fue una adaptación cinematográfica de la novela One Flew over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cucú) de Ken Kesey y se convirtió en un fenómeno tanto crítico como comercial. El filme ganar los cinco premios Oscar principales: mejor película, director, actor, actriz y guion adaptado. Además, obtuvo seis Globos de Oro y seis premios BAFTA, incluyendo el de mejor película, y en 1993 fue incluido en el National Film Registry para su preservación.

Milos Forman (1932-2018) en la 50° edición del Festival de Cine de Berlín, el 18 de febrero de 2000 (Foto: archivo REUTERS/Arnd Wiegmann)

La película se sitúa en los tempranos años sesenta dentro de un hospital psiquiátrico estatal. El relato inicia con la estricta rutina matutina del pabellón a cargo de la enfermera Ratched, interpretada por Louise Fletcher, que de manera metódica distribuye la medicación a los pacientes. La llegada de un nuevo interno, R.P. McMurphy (Jack Nicholson), proveniente de un penal, pone en tensión la rigidez del establecimiento. Aunque inicialmente sus propuestas son desestimadas, sus intentos persisten.

Asimismo, la película ofrece una crítica a la institucionalización y explora las limitaciones impuestas por la autoridad dentro de estas estructuras. Encaminando el relato hacia un trágico clímax, expone las consecuencias devastadoras que sufren los personajes bajo el control absoluto de una institución de salud mental.

El impacto de Atrapado sin salida no solo residió en el talento de Milos Forman al comunicar un mensaje profundo sobre libertad y opresión, sino también en sus actuaciones icónicas, con Jack Nicholson y Louise Fletcher ofreciendo interpretaciones que se convirtieron en referencia.

Fuente: EFE