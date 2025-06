Mafalda se publica por primera vez en inglés con preguntas incómodas que rebotan en la actualidad

Una de las tiras de Mafalda traducidas al inglés, publicadas esta semana en Estados Unidos

La publicación de la colección completa de Mafalda en inglés marca un hito para los lectores de Estados Unidos, quienes por primera vez tendrán acceso a la icónica tira cómica argentina creada por Quino, en una edición de cinco volúmenes a cargo de Elsewhere Editions. El primer tomo, que acaba de salir al mercado, representa el inicio de un proyecto editorial que busca acercar el humor, la crítica social y la mirada aguda de Mafalda a un público que hasta ahora había permanecido prácticamente ajeno a su cosmovisión.

La edición en inglés de Mafalda está traducida por Frank Wynne, premiado escritor y traductor irlandés que cuenta con una amplia trayectoria en la traducción literaria y experiencia previa como editor de cómics en el sello británico Fleetway y en la revista Deadline. Wynne ya había experimentado con la traducción de Mafalda décadas atrás, llegando incluso a rotular sus propias versiones sobre los dibujos originales de Quino. Ahora, su trabajo se materializa en una colección de cinco volúmenes de tapa dura de 120 páginas cada uno, que se publicarán de manera progresiva, comenzando este mes de junio.

Tapa de la edición en inglés de "Mafalda", publicada por Elsewhere Editions

La editorial Elsewhere Editions, un sello de Archipelago Books fundado en 2017, se especializa en literatura infantil traducida y ha construido un catálogo diverso de libros ilustrados provenientes de distintas partes del mundo. La publicación de Mafalda representa su primera incursión en el ámbito de los cómics, lo que subraya la importancia y el carácter ambicioso del proyecto. La editora Jill Schoolman, responsable de Archipelago, descubrió Mafalda durante un viaje a Buenos Aires en 2011 y desde entonces inició un largo proceso para obtener los derechos de publicación en inglés, una gestión que se concretó recién a fines de 2022.

La sinopsis del primer volumen describe a Mafalda como “una niña de seis años que ama la democracia y detesta la sopa”. En una de las tiras, la protagonista pregunta: “¿En qué sector democrático caen los gatos?”, para luego desplegar una alfombra roja hecha de papel higiénico y pronunciar su propio discurso presidencial. En una nota sobre esta edición, el diario The New York Times subraya que la inteligencia precoz y la pasión de Mafalda desconciertan a los adultos que la rodean. Y presenta a “un elenco de personajes entrañables”: el soñador Felipe, la chismosa Susanita, el joven capitalista Manolito y el rebelde Miguelito. La edición destaca que, aunque Mafalda es pequeña cuando sueña en la cama o se columpia, sus aspiraciones y su corazón no tienen límites. “Como siempre, en cuanto pones los pies en el suelo, se acaba la diversión”, se queja Mafalda en una de las viñetas seleccionadas.

La edición de "Mafalda" en inglés consta de cinco volúmenes de tapa dura de 120 páginas cada uno

A pesar de que Mafalda ha sido traducida a unos 25 idiomas, entre ellos chino, hebreo y guaraní, su presencia en el mundo angloparlante había sido casi nula hasta ahora. Según rumores, la tira nunca se tradujo al inglés durante la Guerra Fría porque tanto Mafalda como Quino mantenían una postura crítica frente a la intervención estadounidense en Vietnam. En la década de 2000, se publicó una traducción parcial, pero esta no alcanzó distribución internacional. La nueva edición de Elsewhere Editions busca revertir esa ausencia y ofrecer a los lectores estadounidenses la totalidad de la obra.

El lanzamiento de Mafalda en inglés llega en un momento que muchos consideran oportuno para el público estadounidense. Al respecto, The New York Times publicó una extensa nota titulada “Mafalda, la heroína de cómic argentina con opiniones muy firmes, llega a Estados Unidos”, en donde presenta a su público el significado de esta edición, con opiniones de Liniers. “Es Charlie Brown con socialismo”, define el ilustrador y humorista argentino.

"Mafalda es Charlie Brown con socialismo", dice Liniers en la nota de The New York Times

A su vez, el diario neoyorquino reflexiona sobre la vigencia de las preguntas que plantea la protagonista, como la célebre: “¿Puedes explicar por qué la humanidad es un desastre?”, dirigida a su padre. El autor, Benjamin P. Russell, señala que, en el contexto actual de polarización política, el humor y la mirada crítica de Mafalda pueden ofrecer un respiro y una invitación a la reflexión. E incluye una opinión del traductor Frank Wynne: “Mafalda está intentando comprender qué significa el mundo de los adultos, y cuando se equivoca, sus errores sirven para poner de manifiesto las incoherencias, las incongruencias y lo ridículo de ese mundo”.

El legado de Quino, fallecido en 2020, se mantiene vivo a través de la reedición y traducción de su obra. En las páginas del primer volumen publicado por Archipelago, la protagonista desafía una y otra vez a los mayores, obligándolos a enfrentar preguntas incómodas y a reconsiderar su papel en el mundo. Para The New York Times: “Las preguntas de Mafalda, divertidas y a menudo inquietantes, son inagotables y empujan a los lectores adultos a contemplar la igualmente inagotable, aterradora y vital tarea de responder”.

[Imágenes: Elsewhere Editions]