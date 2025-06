Mariano Loiácono presenta su nuevo disco en un quinteto de lujo

El reconocido trompetista argentino Mariano Loiácono presenta en Argentina su nuevo álbum, NY Quintet, grabado en 2024 en la ciudad de Nueva York para el sello WJ3 Records, junto a un cuarteto de figuras destacadas del jazz internacional: Justin Robinson (saxo alto), Anthony Wonsey (piano), Danton Boller (contrabajo) y Willie Jones III (batería).

El disco incluye composiciones originales de grandes maestros como Ron Carter, Hank Mobley y Bobby Watson, además de algunos standards, y será presentado en funciones exclusivas en Bebop Club (Ciudad de Buenos Aires), el jJueves 12 y viernes 13 de junio, y Bajo Tierra (Mar del Plata).

“Este es un disco especial. Cuando Willie me convocó para formar parte de su sello fue una alegría enorme. Además, es un placer tocar con músicos que son, al mismo tiempo, amigos y maestros. Estamos muy contentos de volver a tocar juntos, y para mí siempre es una gran satisfacción acercar estos músicos increíbles al público argentino”, dijo Mariano Loiácono.

NY Quintet: Danton Boller, Justin Robinson, Mariano Loiácono, Anthony Wonsey y Willie Jones III

Este lanzamiento marca el séptimo álbum del trompetista como líder. Sus discos anteriores son: I Knew It (2008), What’s New? (2011), Warm Valley (2012), Hot House (2014), Black Soul (2016) y Vibrations (2019).

Willie Jones III, uno de los bateristas más influyentes del jazz contemporáneo, respondió unas preguntas sobre la presentación:

—¿Cómo fue la experiencia de producir el nuevo álbum de Mariano Loiácono en Nueva York? ¿Qué te atrajo de su música y de su enfoque como trompetista?

—Mariano es un trompetista excepcional. Desde la primera vez que uno lo escucha se nota que está profundamente influenciado por grandes leyendas como Freddie Hubbard, Lee Morgan y Clifford Brown. Su manera de tocar irradia la especial vibra y energía típica de muchos de los músicos de Nueva York.

Mariano Loiácono (Laura Tenenbaum)

—¿Qué elementos buscaste destacar en la producción artística del álbum? ¿Qué hace que este proyecto se destaque dentro del catálogo de WJ3 Records?

—Para este proyecto, apuntamos a grabar música que Mariano disfruta tocar, como por ejemplo Little Waltz de Ron Carter, The Breakthrough de Hank Mobley y When Lights Are Low de Benny Carter, entre otros. Son algunos de los temas que hemos tocado con Mariano en Argentina.

—El quinteto está integrado por músicos con trayectorias muy sólidas. ¿Cómo fue el proceso colaborativo en el estudio? ¿Qué rol jugó cada integrante en la construcción del sonido del álbum?

—Para la grabación seguimos el liderazgo de Mariano. Él eligió los temas y, a partir de ahí, construimos musicalmente. Confiamos completamente entre nosotros para aportar nuestra propia esencia a la música. Pusimos lo mejor de nosotros en el estudio, al servicio de la música, al servicio del sonido que Mariano buscaba para esta grabación.

—¿Hubo algo que te sorprendiera o conmoviera durante la grabación? ¿Algún momento particularmente memorable o espontáneo que haya quedado en la toma final?

—No realmente. Toda la sesión fluyó bien y tuvo un ambiente relajado y tranquilo. Hicimos un par de tomas de cada tema, y de alguno de ellos sólo una toma, porque nos sentimos cómodos y a gusto con el resultado.

—Has tenido una larga relación musical con artistas como Justin Robinson y Anthony Wonsey. ¿Qué significa para vos reunirte con ellos para esta gira y esta grabación?

—Yo no llamaría una reunión a esta grabación. Justin y Danton son ambos miembros de mi banda, y he tocado en diferentes proyectos con Wonsey en los últimos 25 años. Todos nosotros compartimos una larga historia musical; hemos tocado juntos durante años en grupos liderados por otros músicos.

Willie Jones III

—¿Cómo describirías al público argentino en comparación con otros públicos del mundo? ¿Tenés algún recuerdo especial de visitas anteriores a Argentina?

—Hay una profunda pasión por el jazz en el público argentino. Se puede sentir instantáneamente —la energía y la conexión que brindan cuando uno toca. Es realmente un lugar que inspira.

—El repertorio del álbum incluye piezas de Hank Mobley, Ron Carter y Bobby Watson, entre otros. ¿Por qué eligieron esas composiciones? ¿Qué quisieron expresar con esa selección?

—Como conté antes, Mariano eligió la música, más allá de que lo charlamos y di mi opinión desde el rol de productor. Creo que es un repertorio balanceado, con un concepto claro. Son composiciones de músicos de jazz llevadas a un lugar estilísticamente bien definido.

—Tu carrera abarca tanto la interpretación como la producción, además de tu rol de mentor a través de tu sello discográfico. ¿Cómo equilibrás hoy esos roles? ¿Qué es lo que te impulsa en esta etapa de tu carrera?

—No sé exactamente cómo continuará mi carrera, no es algo en lo que piense demasiado. Pero aún amo estar en el escenario, conectar con el público. Todavía tengo pasión por viajar, grabar y por todo lo que implica ser músico de jazz. Mientras esa pasión siga viva, seguiré haciendo lo que hago.

—Como músico estadounidense, ¿qué significa para vos colaborar y tocar con artistas latinoamericanos como Mariano? ¿Sentís que existe una afinidad natural o un intercambio fluido entre estas escenas dentro del jazz?

—Realmente nunca se me cruzó por la cabeza pensarlo de esa manera. Yo disfruto tocar con grandes músicos, y Mariano es uno de ellos —y resulta que es de Argentina. Compartimos una profunda pasión por el mismo estilo de jazz, lo que hace que tocar juntos se sienta natural y placentero.

—¿Qué puede esperar el público argentino de los shows en Bebop Club y Bajo Tierra? ¿Hay algo que te entusiasme especialmente de esta breve gira?

—¡El público de Argentina puede esperar música con swing!

*Mariano Loiácono, Justin Robinson, Anthony Wonsey, Danton Boller y Willie Jones III, el jueves 12 y viernes 13 de junio a las 20 y 22.30 h en Bebop Club, Uriarte 1658 (Palermo, CABA) - Entradas desde $30.000 a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería de martes a domingos de 17 a 20, o en puerta.