The Weekend escribe una carta de amor a sí mismo en una película vacía

Abel Tesfaye, también conocido como The Weeknd, interpreta a Abel: ¿una carta de amor a sí mismo?

Abel Tesfaye, el cantante y actor ocasional (en The Idol) mejor conocido como The Weeknd, ha descrito Hurry Up Tomorrow como una “carta de amor” a sus seguidores en una entrevista con The New York Times. Tesfaye coescribió la película, además de producirla, protagonizarla y, junto con Daniel Lopatin, componer su música.

Acertó en lo de “carta de amor”. Sin embargo, cualquiera que no sea ya fanático del músico de 35 años, nacido en Toronto, cuyas indudables habilidades para el R&B electrónico se muestran en su último álbum también titulado Hurry Up Tomorrow (Apresúrate Mañana), es poco probable que sea convencido de nada por la película, excepto del tedioso amor propio del artista.

En esa misma entrevista, el director, coguionista y productor ejecutivo Trey Edward Shults dice que la película —una especie de autobiografía poética y alucinante— está destinada a tener el “alma e impacto de una ópera”. Shults llama a Tesfaye un “buen ser humano, una persona muy genuina”. Jenna Ortega, otra productora ejecutiva que también interpreta a una figura misteriosa llamada Anima (Latín para “espíritu”), describe a su coprotagonista como “no solo realmente dulce, sino también muy profesional”. Si bien no hay razón para dudar de esos elogios, tampoco son una base suficiente para una ópera.

Parte paisaje de sueños y parte novela de clave, Hurry Up Tomorrow trata sobre un cantante atribulado, también llamado Abel Tesfaye, que, al igual que su homónimo en la vida real, pierde su voz en el escenario debido a disfonía tensional muscular, una condición provocada por el estrés, mientras tras bambalinas experimenta con drogas, angustia existencial y melodrama romántico. Ortega interpreta a su personaje, la novia intermitente de Abel, como si no pudiera decidir si Ani, como la llaman, es una metáfora o una persona real.

Jenna Ortega interpreta a Anima, la novia de Abel, el alter ego de The Weeknd

La conocemos por primera vez mientras empapa la casa rural desordenada de alguien con nafta antes de incendiarla. ¿Es la de The Weeknd? Poco probable. En la vida real, el cantante vive en una mansión en Bel Air con una cancha de tenis. Pero un mensaje de voz furioso, escuchado en off, sugiere que está enojada con su hombre por algo que él dijo la noche anterior, lo cual nunca se explica. Estas escenas se intercalan con tomas del cantante preparándose para subir al escenario levantando pesas frente a dos espejos de cuerpo entero mientras su manager y mejor amigo (Barry Keoghan) le da una charla motivacional —y más tarde, le ofrece cocaína. Abel sigue llamando a Ani, quien no responde al teléfono.

La premisa —que el enormemente popular, inmensamente talentoso y rico The Weeknd lo tiene difícil, pobrecito— puede ser cierta, pero es poco argumentada y escasamente respaldada por la evidencia en una película que es en partes iguales cliché surrealista y patetismo. Algunas escenas son lúgubres: el protagonista parece regresar a su infancia después de ser golpeado en la cabeza con una botella de champán por Ani. Más tarde, ella lo ata a un cabezal de cama con cables eléctricos, instándole a ser “honesto” con ella. Más tarde aún, alguien más es apuñalado en el cuello, y hay otro incendio.

Sin embargo, a pesar de estos incidentes llamativos, en realidad no sucede mucho aquí al menos nada que ocurra con sentido de urgencia o verosimilitud. Shults, un cineasta con un verdadero talento para el suspenso (Viene de noche), dirige con más estilo que sustancia, llenando la pantalla con colores cálidos y primeros planos impactantes del rostro y los ojos del protagonista.

La película tiene el aroma de un cheque fácil. Se ve brillante pero está vacía. Ilumina sin ganar perspicacia.

Barry Keoghan es el manager y mejor amigo de una conflictuada estrella pop

Hay un tercer coguionista: Reza Fahim, lo que sin duda llevará a algunos espectadores a preguntarse por qué se necesitaron tres personas para escribir algo que se siente como si estuviera basado en el guion gráfico de un video musical de 10 minutos. Varias escenas, al menos aquellas que no son gratuitamente violentas, consisten en un personaje preguntándole a otro de alguna forma la pregunta, “¿Estás bien?” una y otra vez.

Hay algunas canciones conmovedoras y melancólicas aquí y allá, en particular la canción que da título al nuevo álbum, que se destaca, si bien de manera algo autocomplaciente. Pero no es un álbum visual convencional. Las canciones son secundarias a la historia, que es tan endeble como interminable.

En el clímax, encontramos a The Weeknd —quien en la vida real ha anunciado que está retirando su personaje de escenario después de este álbum —en la actitud de Jesús mártir en la cruz, con los brazos extendidos mientras canta, “Quiero el cielo cuando muera”.

Mucho antes de la conclusión grandilocuente de la película— más telenovelística que operística— incluso algunos fanáticos acérrimos pueden encontrarse deseando una interpretación literal del título, porque Hurry Up Tomorrow no puede terminar lo suficientemente pronto.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Andrew Cooper / Lionsgate]