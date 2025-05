Nicolás Brondo, historietista: “El Eternauta es como Maradona, la bandera o el himno”

El fútbol, el dulce de leche y muchos elementos más configuran los orgullos del ser argentino hacia el exterior. Las historietas también forman parte de esa lista, con Mafalda como bandera. Sin embargo, recientemente El Eternauta también traspasó fronteras para enamorar al mundo entero en formato serie.

En pleno auge por la obra del guionista Héctor Germán Oesterheld, Infobae Cultura habló con Nicolás Brondo, historietista y dibujante (Manta, Chica Alien y Love the Bomb), integrante del podcast de historietas Legado de Orfeo y colaborador con la serie El Eternauta, sobre cómo se sumó a la serie de Bruno Stagnaro.

—¿Cómo te sumaste al equipo de El Eternauta?

—El contacto llega a través de Martin Mazzeo que, junto a Joni Crenovich, escriben Manta, serie de comics que dibujo desde 2020 para la editorial Libera La Bestia, y en donde ellos dos también son editores. Mi trabajo le interesó a Celeste Mendez de la producción de vestuario, que les pidió mi contacto.

—¿En qué consistió específicamente tu tarea? ¿Cómo fueron esos días en que dibujabas los figurines del departamento de vestuario?

Mi trabajo era el de hacer los figurines siguiendo las indicaciones de Patricia Conta, que es la directora de vestuario. Los figurines son ilustraciones o bocetos de prendas de vestir, en este caso hechos con estilo cómic, que sirven como representación visual del diseñador. Realizarlos fue hermoso, ya que Patricia labura de una forma muy orgánica y fue muy disfrutable el proceso.

¿Cómo fue tu metodología de trabajo?

Via WhatsApp, Pato me pasaba sus diseños, ideas y conceptos y yo me sentaba a dibujar mientras le iba mostrando los bocetos y ella hacia los ajustes necesarios antes de que yo le pusiera color.

El trabajo de Nicolás Brondo, al retratar varios diseños del traje de Juan Salvo.

¿Qué te representa o qué sentís al ver tu trabajo reflejado en la serie que hoy es la más vista del mundo?

Simplemente no lo puedo creer. Formar parte de un evento tan histórico como fue la primera semana del estreno del El Eternauta y ver las repercusiones, el hype, las declaraciones de los grosos, los memes, los haters termos hacen que no pueda dimensionar en donde estoy metido.

¿Cuándo fue tu primera lectura de El Eternauta y cómo llegó esa primera edición a tus manos? ¿Cómo recordás aquella experiencia de lectura?

Mi viejo me compró, en un viaje a Buenos Aires, una de esas tantas ediciones de Record, que se encontraban fácilmente en los kioscos porteños en el 95 o el 96. Yo debo haber tenido 14 o 15 años y me voló la cabeza. Algo ya había leído antes, ya que mi viejo tenia revistas viejas de Columba y sabia de su existencia y de toda la historia de la familia Oesterheld al estar inmerso en este mundo de los comics desde que pude leer la primer palabra impresa. Todavía tengo esa misma edición, firmada por Solano Lopez en el 2003.

Manta, el personaje que acercó a Brondo con el proyecto de El Eternauta.

¿De qué manera te influenció la obra en tu carrera como historietista?

El Eternauta te atraviesa. Te puede gustar o no y podes conocerlo o no, más allá que ahora todos lo conocen. Pero lo que es innegable es que es parte de nuestra idiosincrasia. Es como Maradona, la bandera o el himno, esta ahí en el aire que se respira en Argentina y es imposible esquivarlo. Y como historietista esa condición se hace más palpable. Es imposible ser argentino, hacer historietas y que El Eternauta no te haya tocado de alguna vez y de alguna forma.

Como historietista, ¿qué te representa personalmente que una obra argentina tenga la repercusión que actualmente tiene?

Me fascina. El Eternauta es una historieta reconocida a nivel mundial desde hace muchos años ya y ha inspirado a muchísimos autores y autoras. Esta serie la eleva mucho mas y la pone en el foco de gente que no es muy asidua a leer cómics.

Love the Bomb, el último trabajo del historietista.

¿Crees que es una puerta a la masificación de la historieta nacional? ¿Qué le dirías a aquellos que aún no conocen nuestras viñetas?

Quiero creer que, de todas las personas a las que les gusto la serie y que indagaron un poco más y vieron que está basado en una historieta, un gran grupo empiece a consumir cómics. Espero que con toda esta movida se abra más el juego a la cantidad enorme de autores y autoras, obras y editoriales que hay actualmente en la historieta argentina. Vayan a las librerías y comiquerías y pregunten por historieta nacional, se van a sorprender la cantidad y la calidad que hay.

Además de El Eternauta, ¿qué otras obras de nuestra narrativa en viñetas crees que puedan adaptarse a nuevos formatos audiovisuales?

De los clásicos como El Eternauta tenés mucho como Nippur, Gilgamesh, Mark. Mas para acá me encantaría una serie de El último recurso de Lubrio y Kundo Krunch o Santa sombra de Sukermercado. Telecaster de Aleta Vidal, Aquelarres de Pato Oliver. La misma serie que yo dibujo que existe desde 2018, que es Manta, tiene un formato exquisito para el audiovisual. Y hay cientos más. ¡Lean historietas que hace bien al alma!