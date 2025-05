Una versión digital de Auschwitz abre el camino a la memoria histórica para el cine del siglo XXI

La tristemente célebre puerta de Auschwitz, con el cartel y la frase "Arbeit Macht Frei" (El trabajo libera) como símbolo del horror del Holocausto (Foto: Victoria Jones/Pool via REUTERS)

El Memorial de Auschwitz ha dado un paso significativo al lanzar una réplica digital “históricamente precisa” del antiguo campo de concentración, destinada a ser utilizada por cineastas. Este proyecto rompe con el tabú de filmar en los terrenos donde aproximadamente 1,1 millones de personas fueron asesinadas por el régimen nazi. Según informó The Guardian, los organizadores del proyecto Picture from Auschwitz anunciaron durante el festival de cine de Cannes que han empleado tecnologías avanzadas de escaneo 3D para crear un modelo digital del campo de concentración que coincide con el estado actual del sitio “hasta el último ladrillo”.

El proyecto, que tiene un costo de 1,5 millones de euros, contempla una segunda fase que incluirá el escaneo 3D del sitio adyacente de Birkenau, que es aproximadamente 30 veces más grande que Auschwitz. Además, se construirán réplicas digitales de los crematorios y cámaras de gas que fueron destruidos por los nazis a finales de 1944. Wojciech Soczewica, director del Memorial de Auschwitz-Birkenau, explicó que este esfuerzo responde a una creciente demanda de personas interesadas en la historia, y que es responsabilidad del memorial proporcionar a la industria cinematográfica recursos creíbles.

El modelo de licencias para el uso de Picture from Auschwitz aún no se ha finalizado, pero Soczewica aseguró que cualquier tarifa recaudada se destinará directamente al memorial para apoyar su misión de conmemorar a las víctimas. Actualmente, el espacio solo permite la realización de documentales en su sitio, una prohibición que ha estado vigente desde finales de la década de 1980. En 1963, los creadores de la aclamada película polaca Passenger aún recibieron permiso para filmar en Auschwitz.

Liam Neeson, protagonista de "La lista de Schindler" (1994), de Steven Spielberg

En la década de 1990, a Steven Spielberg le fue negado el permiso para filmar La lista de Schindler dentro del campo de concentración, lo que lo llevó a recrear una escena fuera de la famosa puerta de entrada de Auschwitz y a construir réplicas de los barracones justo afuera del campamento. Por su parte, el director italiano Roberto Benigni filmó La vida es bella en una fábrica abandonada cerca de Papigno, Umbría (Italia), mientras que el drama sobre Auschwitz del director húngaro László Nemes, El hijo de Saúl, se rodó en las afueras de Budapest.

El Memorial de Auschwitz-Birkenau ha explicado que la prohibición de películas de ficción se debe a la necesidad de preservar el sitio y evitar cierres, más que a preocupaciones morales. Sin embargo, algunos cineastas y artistas han argumentado que ambientar películas dentro de Auschwitz es completamente poco ético. El director austriaco Michael Haneke criticó La lista de Schindler por generar suspenso sobre si gas o agua saldría de las duchas del campo.

Fotograma de la película "La zona de interés" (2023), de Jonathan Glazer (Foto: A24)

La película ganadora del Oscar en 2023, La zona de interés, fue filmada en terrenos adyacentes al campamento, pero el cineasta británico Jonathan Glazer hizo un punto artístico y ético al no permitir que sus cámaras sobrevolaran sus muros. Pawel Sawicki, portavoz del memorial, comentó que al evaluar propuestas para proyectos cinematográficos, se prioriza la precisión histórica sobre todo lo demás, ya sea lo que ocurrió en Auschwitz o lo que podría haber ocurrido, basándose en testimonios, documentos históricos y años de investigación.

Aunque aún no se han definido las reglas sobre los géneros de películas que podrían utilizar el recurso de Picture from Auschwitz, Sawicki indicó que habrá límites claros. El campamento no debe usarse como un escenario de ninguna manera, y cualquier propuesta que distorsione la historia, deshonre la memoria de las víctimas o sirva únicamente como entretenimiento será rechazada.

La directora Agnieszka Holland participó de la presentación del proyecto "Picture from Auschwitz" (Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Uno de los asesores del proyecto es Ryszard Horowitz, un fotógrafo de 86 años que fue internado en Auschwitz cuando tenía cinco años y sobrevivió gracias a que su familia fue acogida por Oskar Schindler. Horowitz expresó su apoyo a mantener viva la historia y valoró la idea de la autenticidad. La cineasta polaca Agnieszka Holland, quien actúa como directora de Picture from Auschwitz, afirmó que abrir el sitio a los cineastas del futuro es necesario para permitir que una nueva generación confronte el momento más oscuro de la historia europea.

Holland destacó que durante mucho tiempo, el horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto sirvieron como una lección de advertencia que provocó cambios importantes, como la construcción de una identidad europea. Sin embargo, advirtió que el efecto de vacunación del Holocausto se ha desvanecido, y ahora nos encontramos en una situación peligrosamente similar a la de hace 90 años.