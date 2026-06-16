La escritora argentina Paula Klein gana el premio Lumen de novela 2026 por ‘El amor inventado’

La escritora argentina Paula Klein, ganadora del Premio Lumen de novela.

La escritora argentina Paula Klein ha ganado la cuarta edición del premio Lumen de novela por El amor inventado. El premio está dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana. Participará el jurado, compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca; Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen.

“Me llevó dos años de escribir. Intenta responder a una pregunta como es si de verdad conoces a la persona con la que duermes cada noche”, contaba Klein nada más ser anunciada como ganadora. Los protagonisas son una pareja de periodistas, de los cuales Klein se inspiró en varias relaciones reales que se distanciaron por ficcionalizar el sistema de la prensa. “No es basada en hechos reales, sino que use hechos de la realidad para contar una ficción completa”, aclaraba.

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Klein detallaba que le costó encontrar una estrcutura adecuada para plasmar el amor conyugal y como juegan las mentiras un papel fundamental en esta. Citando Ms. Dalloway de Virginia Woolf o El adversario de Emmanuel Carrere como referentes, Klein dirigía su mirada hacia los solteros de la sala para desmitificar la idea del matrimonio. “Siempre me pareció que los matrimonios funcionan mejor cuando gestionan los silencios y la omisión, y no el contarse todo. Nunca vamos a conocer del todo a la persona que tenemos al lado”.

Imagen de la escritora Paula Klein

Paula Klein, escritora argentina nacida en Buenos Aires en 1986, es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Poitiers y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Reside en Francia, donde se desempeña como profesora titular en la Université Clermont Auvergne. Su labor académica y de investigación se centra en la literatura latinoamericana contemporánea, especialmente en los cruces entre literatura, archivo y el “giro documental” en la narrativa del Cono Sur.

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En 2021 publicó su primera novela, La luz de una estrella muerta, una ficción documentada que explora la figura del artista Alberto Greco y la vida cultural de los argentinos en París. Ese mismo año editó el ensayo Petites mémoires et écriture du quotidien. Cortázar, Perec et leurs échos contemporains, que recibió el premio PSL-Translitterae. En 2023 apareció su segunda novela, Las brujas de Monte Verità (Lumen). Además, ha participado en la codirección de publicaciones académicas sobre literatura latinoamericana y la obra de Cortázar. Su perfil combina la docencia universitaria, la investigación y la escritura de ficción y ensayo, con un enfoque en los vínculos entre literatura, historia y política.

La editorial Lumen, fundada en 1960 en Barcelona por Esther Tusquets, ha construido un catálogo que reúne a numerosas figuras de la literatura universal, abarcando novela, ensayo, poesía y gráfica. Este sello, conocido por su apuesta temprana por la literatura escrita por mujeres y por descubrir obras revolucionarias, mantiene vivas las voces de autoras como Alejandra Pizarnik, Anne Carson y Toni Morrison, junto a escritoras contemporáneas como Alia Trabucco Zerán y Sara Barquinero. A lo largo de sus más de seis décadas, Lumen se ha consolidado como un referente en la publicación de clásicos y nuevas propuestas literarias. En su trayectoria, destacan títulos emblemáticos como Apocalípticos e integrados de Umberto Eco y Mafalda de Quino, así como la difusión de fenómenos editoriales como el de Elena Ferrante.

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Imagen del premio Lumen de novela

Nuevas generaciones y continuidad

Entre 1994 y 1999, Lumen convocó el Premio Femenino Lumen, un galardón dedicado a reconocer el talento literario de mujeres. El jurado estuvo integrado por escritoras de renombre, entre ellas Nora Catelli, Ana María Matute y Elena Poniatowska, junto a la editora Esther Tusquets. Durante ese periodo, el premio impulsó las carreras de autoras como Ángeles de Irisarri, Ana Rodríguez Fischer y Clara Usón, quienes resultaron ganadoras con obras que hoy forman parte del acervo literario contemporáneo. Cada una de estas escritoras aportó relatos y personajes que enriquecieron el panorama de la literatura de su tiempo. El reconocimiento no solo visibilizó el trabajo de escritoras ya consolidadas, sino que también abrió espacio a nuevas voces. Esta distinción se convirtió en una plataforma para la literatura femenina, contribuyendo a diversificar y fortalecer el canon literario.

En 2023, la escritora argentina Leticia Martin fue reconocida con el premio por su novela Vladimir, una obra que, según Elvira Lindo, introduce al lector en un territorio ambiguo entre el sueño y el castigo. Pilar Castro, de El Cultural, destacó la capacidad de la autora para evocar múltiples historias con un estilo sencillo y fluido. Un año después, la argentina de origen bielorruso Natalia Litvinova fue la ganadora con Luciérnaga, definida por Alana S. Portero como “una novela oscura y tierna, escrita con el poder de la mejor poesía y la cadencia del cuento tradicional”. La obra explora la belleza que puede surgir en medio de la adversidad y refuerza el compromiso de Lumen con la literatura de calidad.

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El Premio Lumen ha servido como un espacio de encuentro para escritoras de distintas generaciones, consolidando una tradición que prioriza tanto el valor literario como la diversidad de perspectivas. La permanencia de este reconocimiento y la renovación constante de su catálogo reflejan la apuesta de la editorial por impulsar el talento femenino y por dialogar con las nuevas tendencias de la narrativa contemporánea. El galardón ha revitalizado la visibilidad de escritoras en español, permitiendo que sus historias accedan a públicos más amplios y manteniéndose como un referente de excelencia dentro del panorama editorial.