Revelaciones impactantes sobre la fallida candidatura de Joe Biden a su reelección

Libro del día: "Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (Pecado original: la decadencia del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse) de Jake Tapper y Alex Thompson

En un intento por adelantarse a la publicación de un libro que promete ser revelador, Joe Biden apareció recientemente en “The View” para asumir cierta responsabilidad por la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024, afirmando: “Yo estaba a cargo”. Sin embargo, desestimó los informes sobre un posible deterioro cognitivo. El libro Original Sin de Jake Tapper y Alex Thompson ofrece un retrato contundente de un presidente envejecido, cuya decisión de postularse para un segundo mandato fue facilitada por su círculo cercano, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su estado mental.

El libro detalla cómo, durante el primer debate presidencial del 27 de junio de 2024, los votantes demócratas quedaron atónitos al ver a un Biden pálido y con dificultades para articular respuestas coherentes frente a un Trump desinhibido. Este evento reveló la fragilidad de Biden a muchos estadounidenses, quienes hasta entonces habían visto al presidente en apariciones cuidadosamente controladas. Durante al menos un año y medio, los asesores de Biden habían estado trabajando para acomodar a un presidente octogenario que mostraba signos de agotamiento y confusión.

El libro, cuyo título completo es Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (Pecado original: la decadencia del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse), sugiere que los donantes y políticos alarmados que buscaban información sobre el estado cognitivo de Biden fueron mantenidos en la oscuridad. Al parecer, algunos tenían evidencia diaria del declive de Biden, pero no querían aceptarlo. Tapper, presentador de CNN, y Thompson, corresponsal político de Axios, entrevistaron a aproximadamente 200 personas, incluidos altos funcionarios, para construir un relato detallado de cómo las personas más cercanas a Biden permitieron su obstinada decisión de postularse nuevamente.

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden interviene en la conferencia nacional de Defensores, Consejeros y Representantes para los Discapacitados (ACRD) en Chicago, el 15 de abril de 2025 (Foto: AP / Nam Y. Huh)

La decisión de Biden de postularse para la reelección en abril de 2023, a la edad de 80 años, fue vista por su círculo íntimo como una señal de su capacidad para desafiar las probabilidades, a pesar de su avanzada edad y los desafíos personales que había enfrentado a lo largo de su vida. Sin embargo, para 2023, el libro sugiere que la proporción de “Buen Biden” frente a “Viejo Biden” se había invertido, con un aumento en los errores y olvidos que antes se atribuían a su personalidad.

El libro también revela que los asesores de Biden implementaron técnicas para manejar o disimular su estado, como limitar los asuntos urgentes a ciertas horas del día y mantener sus discursos breves. Incluso se llegó a filmar videos en cámara lenta para ocultar su paso lento. A pesar de estos esfuerzos, el libro critica la falta de comunicación clara con el público estadounidense y la decisión de no realizar una prueba cognitiva en 2024.

Tapper y Thompson identifican dos grupos principales que se unieron en torno a Biden: su familia y un grupo de asesores cercanos conocido como “el Politburó”. Mientras que la familia alentaba la visión de Biden como una figura histórica, el Politburó se centraba en su historial en el cargo y en las personas competentes a su alrededor. Sin embargo, los autores del libro discrepan vehementemente con esta visión, argumentando que la incapacidad para comunicarse efectivamente con el pueblo estadounidense fue una tragedia en una democracia.

En el contexto de las elecciones de 2024, donde las diferencias entre los candidatos eran marcadas y las apuestas altas, cada fragmento de información se evaluaba en términos de su impacto en la campaña. Según el libro, incluso una política administrada competentemente no pudo compensar la incapacidad de Biden para comunicarse con claridad, lo que, según él, ponía en peligro la existencia misma de la democracia estadounidense.