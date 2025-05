En lo que “Cónclave” acierta –y en lo que se equivoca– sobre la política papal

Trailer de "Cónclave", de Edward Berger

En la película Cónclave, que ya se puede ver en Prime Video, Ralph Fiennes interpreta a un cardenal católico que preside la elección de un nuevo papa. En la vida real, esa tarea recae en el cardenal Pietro Parolin, un estrecho aliado del difunto Papa Francisco y presunto favorito entre los candidatos papales.

¿Hasta qué punto la película nominada al Oscar Cónclave se correspondió con un cónclave real, el proceso de elección del Papa, que este jueves eligió a Robert Prevost, que se llamará Leon XIV? En gran medida, lo hace. Con algunas salvedades importantes.

Advertencia: hay algunos spoilers del filme Cónclave a continuación. Lamentablemente, no tenemos ningún spoiler sobre cómo fue cónclave real.

- - -

Desde todos los puntos de vista, Cónclave reflejó con precisión la mecánica arcana de cómo se elige a un papa: en la Capilla Sixtina, los cardenales escriben su voto en papeletas y las depositan en una urna. Los nombres se leen en voz alta y, una vez contados, se enhebran con una aguja en un cordel.

Ralph Fiennes protagoniza "Cónclave", explorando el místico proceso electoral papal

Después de cada ronda de votaciones, se ata el cordel, se quema la guirnalda de papeletas y se añade una sustancia química al fuego para producir humo negro, que indica al público que el cónclave continuará, o humo blanco, que indica que una mayoría de dos tercios ha elegido a un nuevo papa.

Cónclave tiene todo esto bien.

- - -

El proceso es un secreto. Hasta que deja de serlo.

Al igual que en la película, antes de que comience el cónclave se cierran las ventanas, se confiscan los teléfonos y se despliegan inhibidores electrónicos para impedir el acceso a Internet. Así se protege al cónclave de influencias externas indebidas y se mantiene en secreto el proceso de selección.

Pero, ¿una vez elegido el Papa?

“Ahí es cuando se producen las filtraciones”, afirma Daniel A. Rober, director del departamento de Estudios Católicos de la Universidad del Sagrado Corazón de Fairfield (Connecticut). “Después del acto, te enteras de quiénes eran todos los candidatos, aunque se supone que nadie debe hablar nunca de esto”.

Así es como el público se enteró de que el cardenal Jorge Mario Bergoglio –que adoptaría el nombre de Papa Francisco en 2013– era uno de los candidatos finales durante el cónclave de 2005. Así es también como nos enteramos de que Bergoglio se retiró de la consideración, allanando el camino para que el cardenal Joseph Ratzinger se convirtiera en el Papa Benedicto XVI.

Las votaciones papales en la Capilla Sixtina involucran papeletas, urnas y humo blanco o negro, elementos presentes en el filme

- - -

El drama ocurre, sobre todo, antes de que se sellen las ventanas.

Rober dijo que Cónclave reflejaba fielmente los debates ideológicos que se producen cuando la Iglesia Católica Romana elige a un nuevo papa. “Hay facciones políticas, hay diferentes grupos de cardenales con diferentes tipos de agendas para el futuro de la Iglesia”, dijo Rober.

Pero la película falsea el calendario de estos debates. Según Rober, “el momento del drama que tiene lugar en la película Cónclave” es durante las “congregaciones generales”, cuando los cardenales se reúnen antes de que comience oficialmente el cónclave.

A lo largo de los años, el Vaticano ha incluido más debates abiertos previos al cónclave para que este sea más rápido y eficaz. Un cónclave largo puede ser señal de discordia y socavar la autoridad de la Iglesia.

“Sembraría la división entre los fieles”, dijo Rober.

Pero esto puede hacer más picantes las semanas previas al cónclave.

El proceso del cónclave papal incluye estrictas medidas de privacidad y secretismo (REUTERS/ Alkis Konstantinidis)

Las congregaciones generales suelen ser el momento en que las facciones y rivalidades empiezan a aparecer en los medios de comunicación, sobre todo en Italia, donde la prensa y el público han estado especialmente cautivados por las intrigas palaciegas del Vaticano durante siglos. Antes de este cónclave, las habladurías se habían arremolinado en torno a dos favoritos, Parolin, un hombre solemne de Italia conocido por su firme liderazgo y su rostro ilegible, y el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, descrito por Rober como “el sucesor natural de Francisco, más cercano en estilo y sustancia que se puede encontrar en este cónclave".

- - -

No es una convención política.

Joanne M. Pierce, profesora emérita del Departamento de Estudios Religiosos del Colegio de la Santa Cruz en Worcester, Massachusetts, cree que Cónclave puede haber exagerado la campaña electoral: “La ‘campaña’ activa para el cargo está estrictamente prohibida, y creo que algunas de las conversaciones entre los cardenales en la película se acercan demasiado a la campaña”, escribió Pierce en un correo electrónico.

Hay un aforismo muy repetido sobre los favoritos en un cónclave: El que “entra papa, sale cardenal”. Demasiada ambición puede ser suficiente para acabar con la oportunidad de un cardenal al papado.

El personaje de Stanley Tucci, el cardenal Bellini, apunta a esta paradoja. En Cónclave, Bellini adoptó inicialmente la pose de un candidato reticente. No fue hasta que estuvo fuera de la carrera que admitió al personaje de Ralph Fiennes que ya había elegido su nombre papal.

Pero algunos expertos católicos subrayan que un cónclave es en el fondo un acontecimiento espiritual.

“A menudo pensamos en un cónclave papal como si estuviéramos en el Capitolio. No es así”, dijo Kurt Martens, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de América, en una conferencia pronunciada en abril. “También es un acto de oración. No lo olvidemos”.

Especialistas critican la exageración en «Cónclave» respecto a las campañas internas entre cardenales

- - -

Los aposentos de los cardenales parecen realmente dormitorios.

Robert Harris, autor de la novela Cónclave, en la que se basa la película, dijo que intentó que su historia fuera “lo más fiel posible” y que había “asombrosamente pocas diferencias” entre su novela y la película. “En total, he tenido nueve adaptaciones a la pantalla de [mis] libros y diría que Esta ha sido la más fiel, aun incluyendo dos que yo mismo adapté”, dijo Harris.

Como parte de su investigación, Harris leyó los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y estudió las normas que rigen el Estado de la Ciudad del Vaticano. Harris también tuvo acceso a partes del Vaticano que aparecen en Cónclave. Por lo que recuerda, la película captó el aspecto y el ambiente de las salas en las que se reúnen los cardenales durante el cónclave.

“No es horrible, pero no es muy agradable”, dijo Harris sobre el alojamiento de los cardenales. Un hombre con el que habló Harris comparó su habitación con la de una clínica privada o un centro de rehabilitación.

La influencia política y económica contemporánea también moldea el cónclave papal (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo)

- - -

El personal está compuesto por algo más que monjas.

Cónclave mostraba una cocina atendida enteramente por monjas con hábitos. Es una imagen cruda, y quizá una metáfora del papel relegado de la mujer en la Iglesia. Pero no es del todo exacta.

Entre el personal del Vaticano también hay laicos y no católicos. A veces, los cardenales más ancianos son acompañados en el cónclave por enfermeras u otros miembros del personal, que tampoco aparecen en la película.

Y aunque el discurso improvisado (y la reverencia) de Isabella Rossellini fue uno de los momentos más memorables de la película, no era realista. “Es poco probable que una de las religiosas que sirven como cocineras y amas de llaves durante el cónclave se dirija a los cardenales en el comedor”, escribió Pierce.

Parolin y Tagle emergen como los principales candidatos a suceder a Francisco (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)

- - -

El dinero sí juega un papel.

Cónclave cuenta con una trama en la que el cardenal Tremblay (interpretado por John Lithgow) es acusado de simonía encubierta, o soborno eclesiástico.

Históricamente, se han rumoreado varios casos de simonía papal. Se rumorea que Alejandro VI, elegido en 1492, compró su papado con cuatro mulas cargadas de plata, aunque esta historia nunca se ha confirmado. El Papa Benedicto IX, elegido en 1032, y el Papa Symmachus, elegido en 498, también fueron perseguidos por rumores de soborno.

“Puedo prometerle que a lo largo de los 2.000 años de historia de la Iglesia ha habido muchos negocios sucios en los cónclaves”, dijo Philip Shenon, ex reportero de investigación del New York Times y autor de Jesús lloró: Siete papas y la batalla por el alma de la Iglesia católica.

El dinero sigue desempeñando un papel en la política papal contemporánea. “Hay mucha influencia de católicos estadounidenses muy conservadores y ricos en lo que ocurre fuera del cónclave”, dijo Shenon.

Las congregaciones generales representan el verdadero escenario de debates y alianzas cardenalicias (EFE/Giuseppe Lami)

Un grupo de católicos llamado Better Church Governance Group ha estado recaudando fondos durante varios años para compilar su “Red Hat Report” (“Informe del Sombrero Rojo”), que reúne dossieres sobre posibles candidatos a papa y ha criticado duramente a Parolin.

Rober ve similitudes en la forma en que el “dinero oscuro” y los poderosos grupos de intereses especiales pueden influir en la política estadounidense y la forma en que organizaciones católicas bien financiadas llevarán a cabo investigaciones sobre los candidatos papales “para encontrar trapos sucios sobre ellos, para encontrar cosas que puedan empañar sus imágenes”.

Pero Shenon no está convencido de que los esfuerzos de los conservadores católicos estadounidenses adinerados sean necesariamente fructíferos.

“El 80% de los cardenales que votarán son hombres que fueron puestos ahí por Francisco, y Francisco no estaba en el negocio de encontrar cardenales que fueran archiconservadores, que se opusieran a su legado”, había dicho Shenon. “Parece mucho más probable que el cónclave vaya a elegir a un nuevo papa que esté muy en línea con el legado de Francisco“, pensaba. Y parece haber acertado.

- - -

Históricamente, la elección del Papa estuvo rodeada de rumores de corrupción y sobornos, tal como se observa en le película

No hay candidatos sorpresa.

Cónclave gira en torno al personaje del cardenal Benítez (interpretado por Carlos Diehz), un oscuro candidato de una iglesia de Afganistán. En la película, Benítez es un invitado sorpresa al que se permite entrar en el proceso después de que determinen que ha sido nombrado cardenal in pectore, término utilizado para los obispos que son nombrados cardenales en privado por el Papa, saltándose el proceso público habitual.

Es un gran argumento. Pero no es realmente posible.

Políticamente, es extremadamente improbable.

“La idea de que un candidato desconocido ascienda repentinamente a la cima de esa manera es un poco inverosímil”, dijo Rober.

Pierce también escribió que había “muy pocas posibilidades de que estalle algún escándalo sorpresa durante el cónclave, al contrario que en la película”.

Y aunque el Papa tiene autoridad para nombrar cardenales in pectore, Benítez no habría sido admitido en el cónclave en la vida real.

“La forma en que funcionan los cardenales in pectore es que, si no es anunciado por el Papa antes de su muerte, ese estatus es revocado”, dijo Rober. “Así que no puedes presentarte en el cónclave con una carta diciendo que eres cardenal y ser admitido.”

Fuente: The Washington Post.