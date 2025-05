Fernández Díaz, Sietecase, los adolescentes, la salud del mañana y más: charlas de Infobae en la Feria

Autores en la Feria

Jorge Fernández Díaz, Reynaldo Sietecase, Daniela Blanco, Verónica Sukaczer y Fernando García serán algunos de los autores que publicaron libros digitales en Leamos, la editorial digital de Infobae, y que conversarán sobre ellos este sábado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Exactamente, en el stand de Ticmas, ubicado en el Hall Central.

Leamos promueve la lectura en formato digital y por eso muchos de sus títulos, que integran la Biblioteca Leamos, son gratuitos. A veces son cuentos, a veces son ensayos, a veces novelas.

Algunos títulos de la Biblioteca Leamos.

La Biblioteca Leamos se ha esforzado en presentar todo tipo de textos, como libros digitales y como audiolibros para disfrutar mientras se sale a caminar, se cocina, se anda en el auto. Autores reconocidos y, también, temas convocantes. Porque los libros, en el formato en que estén, nos dan aire y hacen más grande el presente en que vivimos.

15 h. Reynaldo Sietecase: “Que sea rock”

Reynaldo Sietecase

Este sábado, la recorrida de charlas empezará por Reynaldo Sietecase, quien a las 15 hablará sobre su cuento Que sea rock, entre otras cosas. “Quería escribir sobre una venganza”, ha dicho el autor. “Hace años que me interesa este tema, que atraviesa a toda la literatura desde la antigüedad y que ya visité en algunas de mis novelas”.

Que sea rock Por Reynaldo Sietecase eBook Gratis Descargar

Según Sietecase, se trata de “una vendetta de la víctima”. El autor dibuja a su protagonista como ese “viejo rockero que en soledad sigue a su banda favorita”, perfil que retrata tanto su aislamiento como su fanatismo. Este rasgo lo lleva, sin saberlo, al mismo lugar donde se produce el cruce con un antiguo agredido, marcando así el punto de inflexión del cuento Que sea rock.

15.20 h. Fernando García: “Santos y pecadores. Retratos discontinuos de leyendas de la música”

El periodista Fernando García

A las 15.20 subirá al escenario el periodista y ensayista Fernando García. Esta vez, presentará una bella serie de retratos que escribió, en los que las vidas de los músicos se cruzan con lo que componen. Los cuenta con conocimiento y con amor… y dan ganas de poner la música de la que habla para entender a fondo lo que García está diciendo.

Santos y Pecadores Por Fernando García eBook Gratis Descargar

“Me quedo con esos cadáveres jóvenes”, dijo García hablando de sus retratos. Se trata de Chet Baker, Nico, Brian Jones, Tanguito, Syd Barrett, Luca Prodan, Ian Curtis, Kurt Cobain y Amy Winehouse. “Este libro no es una galería de héroes ni un museo de cadáveres ilustres”, se lee en el prólogo. Los textos narran la oscuridad que deja la ausencia del reflector, cuando se apaga, cuando lo sacan o cuando se quema.

15.40 h. Silvia Cordano y Beatriz Reynoso: “Nuestras mujeres de Malvinas”

Beatriz Reynoso y Silvia Cordano

“Siempre se habla de los hombres en la guerra, de su valentía, de su sacrificio. Pero hay muchas mujeres que también dieron todo en ese campo de batalla”, dijo Silvia Cordano en la presentación de Nuestras mujeres de Malvinas. Pero ella y Beatriz Reynoso -hermana de un veterano- se ocuparon de darles lugar a “las heroínas". Y, lo que no es menos, a quienes “quedaron en el continente sufriendo, reconstruyendo la sociedad, haciéndose cargo de la posguerra, que muchas veces es más terrible que la guerra misma”.

Nuestras mujeres de Malvinas Por Silvia Cordano y Beatriz Reynoso eBook $ 10 USD Comprar

Las autoras han recopilado once entrevistas en su libro titulado Nuestras Mujeres de Malvinas, que publicó en formato digital Leamos, la editorial digital de Infobae, y que tuvo también su edición física, en papel, a cargo de la editorial Argentinidad. De eso hablarán este sábado a las 15.40.

16 h. Olga Viglieca: “Las obreras que voltearon al zar”

Olga Viglieca en la Feria del Libro 2025 (FEL)

Antes de que los “fuegos de octubre”, como reza la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dieran paso a la Revolución rusa de 1917, una masa de mujeres ya venía avivando ese proceso revolucionario desde febrero de ese año. Obreras y soldatki (mujeres cuyos maridos habían partido a la guerra) constituyeron no la chispa sino la base para que en Rusia se instalara el primer gobierno obrero del mundo.

En Las obreras que voltearon al zar, la escritora y periodista argentina Olga Viglieca Strien reconstruye una de las partes menos conocidas de este proceso, cuya omisión de los libros de historia no es una mera casualidad. El libro da cuenta de cómo la huelga impulsada por las mujeres comenzó el movimiento insurreccional que quitaría del poder al zar Nicolás II y que allanaría el camino hacia aquel octubre cuya historia ya fue harto contada.

“Las mujeres no fueron la chispa de la revolución de febrero, sino sus organizadoras”, dijo la autora en diálogo con Infobae. En la Feria, este sábado a las 16, lo contará en detalle.

16.40 h. Jorge Fernández Díaz: “El hombre que quería matar a Pérez Reverte”

El escritor Jorge Fernández Díaz

“Poco antes de romperle los dientes en un baño del hotel Alvear repasamos con atención sus cartas anónimas y finalmente accedimos a su historial psiquiátrico, y todos tuvimos entonces la plena certeza de que no se trataba de una mera fantasía: tenía efectivamente un afilado puñal de plata y llevaba cinco años pensando en matar a Arturo Pérez-Reverte”.

El hombre que quería matar a Pérez-Reverte Por Jorge Fernández Díaz eBook Gratis Descargar

Con estas palabras vibrantes, Jorge Fernández Díaz va entre la ficción y la realidad en un ebook en el que imagina una aventura que corre su amigo, el escritor español. “Arturo vino casi todos los años a nuestra feria, y yo conocía perfectamente sus rutinas y predilecciones en la ciudad, así que eso me permitió retratarlo tal y como Pérez-Reverte es cada vez que viene. Lo demás fue fruto de la imaginación”, contó.

Este sábado a las 16.40 hablará de hasta dónde fueron sus ideas y cuánto hubo de verdad.

17 h. Silvina Scheiner: “Distancias del corazón”

Silvina Scheiner

En Distancias del corazón Silvina Scheiner narra una historia personal pero también más: la historia de todos los padres que ven a sus hijos irse lejos y quedan suspendidos en un limbo emocional. ¿Se sigue siendo madre cuando no hay a quién maternar? ¿Cómo reconstruir una identidad cuando la familia se dispersa? ¿Cómo construir puentes para acortar todas las distancias? Ya sea en Australia, Francia, China, Estados Unidos, el vacío de los padres es el mismo.

Distancias del corazón Por Silvina Scheiner eBook Gratis Descargar

Lo biográfico es que la hija de Silvina se fue a Australia, del otro lado del mundo. “Me pregunto cada mañana qué hago lejos de ella, viviendo una vida que por más onda que le pongas tiene un agujero enorme”, dijo Scheiner a Infobae.

De esa soledad, de la transformación del vínculo y de cómo los padres quedan perdidos cuando los hijos emigran trata Distancias del corazón.

17.20 h. Verónica Sukaczer: “¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes?"

La escritora Verónica Sukaczer

“A veces te salen hijos que no te gustan”, dijo, audaz, la escritora Verónica Sukaczer en una entrevista. En este ensayo, disponible de forma gratuita en Bajalibros, no se dirige a los jóvenes, sino a quienes los crían. El resultado es una crónica tan incómoda como necesaria: una confesión lúcida sobre el desconcierto que genera ver crecer a los hijos y no reconocerlos.

El libro, publicado en 2020, vuelve a cobrar vigencia a partir de la polémica que generó la serie Adolescencia. “No recuerdo que una serie me haya provocado tanta angustia”, dice la autora.

¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes? Por Verónica Sukaczer eBook Gratis Descargar

En el libro hay una insistente invitación a abandonar la fantasía del padre perfecto, la madre ejemplar. “No hay un guion”, repite la autora. Lo que hay son momentos de excesos, palabras que hieren, pedidos inentendibles y, con suerte, capacidad de rectificarse: “Después de decir alguna frase fuerte y agresiva, hay que regresar y pedir disculpas”.

Para escucharla y preguntarle estará a las 17.20 en la Feria del Libro.

17.40 h. Daniela Blanco: “Así será la salud del futuro”

La periodista Daniela Blanco (Gustavo Gavotti)

Una transformación silenciosa pero profunda recorre la medicina actual: el tratamiento de la depresión mediante la regulación de la microbiota intestinal ya es una práctica en desarrollo, y las terapias personalizadas basadas en ADN comienzan a desplazar a los medicamentos genéricos en casos de enfermedades crónicas como la artritis. Mientras tanto, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico clínico acorta los tiempos de espera y redefine la precisión médica al combinar datos genéticos con historiales médicos en cuestión de minutos. Estos avances, que hace apenas unos años pertenecían al ámbito de la ciencia ficción, ya configuran un nuevo paradigma en el cuidado de la salud.

Así será la salud del futuro Por Daniela Blanco eBook Gratis Descargar

Cómo la ciencia redefine la longevidad y la prevención, según Daniela Blanco

En Así será la salud del futuro. Cómo la ciencia impulsa el bienestar, Daniela Blanco, periodista y directora editorial de Infobae, detalla cómo la ciencia está transformando la forma en que vivimos, envejecemos y prevenimos enfermedades. El libro analiza los avances que permiten ampliar los márgenes de la longevidad con mejor calidad de vida, impulsando enfoques que priorizan la prevención por encima del tratamiento tardío. Con una mirada profunda, Blanco explora las tecnologías y descubrimientos que ya están modificando los pilares tradicionales de la medicina y el bienestar.

Daniela Blanco charla con los mayores referentes de la disciplina, y ,entrevistado por entrevistado, va construyendo el mapa de lo que vendrá.