Seth Rogen expone el absurdo y lo divertido de Hollywood

En "The Studio", Seth Rogen interpreta a un recién nombrado director de un estudio de cine

El jefe de un estudio históricamente ha sido visto como una figura temible y todopoderosa, capaz de terminar una carrera con un chasquido de dedos o cambiar vidas con una luz verde impulsiva. Sin embargo, en The Studio, el jefe interpretado por Seth Rogen es más Selina Meyer (Veep) que Louis B. Mayer.

Por mucho que Matt Remick, el director del ficticio Continental Studios interpretado por Rogen, ocupe un codiciado asiento de poder, es impotente ante las grandes tendencias de la industria cinematográfica. Quiere estar haciendo Chinatown, pero en cambio, su tarea más importante es poner en marcha una película de los sobres de polvo para jugos Kool-Aid. Bryan Cranston, el director ejecutivo de Continental, pregunta: ¿Puede lograrlo? “¡Oh, claro!”, responde.

“Por patético que sea, el conflicto que mi personaje vive y respira cada segundo de su vida es uno que muchas personas con su trabajo enfrentan en la vida real”, dice Rogen. “Les encantan las películas. Pero también son responsables ante un resultado económico muy específico y tienen que justificar las decisiones que toman ante una junta directiva que no da ni un comino sobre las películas”.

The Studio, la serie de 10 episodios que estrenó esta semana Apple TV+, puede ser el retrato definitivo del Hollywood contemporáneo. Si películas como Cantando bajo la lluvia y The Player: las reglas del juego capturaron a la industria del cine en pleno esplendor, The Studio pertenece a un capítulo más desesperado en el que incluso los todopoderosos se sienten impotentes. Los jefes de los estudios también deben tolerar conversaciones con personas que no han ido al cine en años, pero a quienes les encantó la serie The Bear.

Con cameos como Martin Scorsese y Ted Sarandos, la serie explora la desmoralización en los grandes estudios

En una entrevista reciente, Rogen y Goldberg, el dúo de larga trayectoria de guionistas, productores y directores detrás de Supercool, Piña Express y Este es el fin, dijeron que The Studio no es exactamente un réquiem satírico para Hollywood, a pesar de que la actuación de Cranston en el caótico episodio final ambientado en CinemaCon roza lo absurdo, recordando Fin de semana de locura.

“Somos personas a las que esta industria nos ha dado grandes vidas y quienes, en general, aunque ha sido muy frustrante, hemos logrado hacer lo que queremos”, dice el actor protagonista. “La serie está escrita muy específicamente desde la perspectiva de personas que creen que las cosas pueden funcionar en Hollywood”.

Desmoralizados en la fábrica de sueños

Siempre hay, y probablemente siempre habrá, razones para el optimismo en Hollywood. Siempre está a la vuelta de la esquina el próximo gran éxito. Pero a medida que las audiencias se han vuelto cada vez más distraídas por el streaming, TikTok y los videojuegos, la industria cinematográfica —o al menos la versión de esta representada por los grandes estudios— se ha convertido en una fábrica de propiedad intelectual, esperando que las franquicias, los superhéroes y el horror puedan sostenerla.

Todavía hay tiempo para una recuperación (aquello del optimismo otra vez), pero las ventas de tickets en 2025 han bajado un 6,9 % con respecto al año pasado y un 38,6 % con respecto a 2019, según Comscore. Las tendencias son aún peores si se observan las entradas vendidas en lugar del dinero recaudado, ya que las pantallas de gran formato aumentan los precios de los ingresos.

Seth Rogen protagoniza y produce “The Studio”, una sátira sobre los dilemas de Hollywood

Más allá de eso, sin embargo, The Studio —con un sinfín de cameos de todos, desde Martin Scorsese hasta el jefe de Netflix Ted Sarandos y la actriz Zoe Kravitz— se adentra en una desmoralización más profunda. Rodeado por un equipo de ejecutivos (Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders), Remick se encuentra —cuando no está directamente obstruyendo a cineastas que adora, como Scorsese y Sarah Polley— enfrentando preguntas sobre si han hecho el casting una película racista de Kool-Aid, si su imitación de Smile, titulada Wink, puede funcionar o cómo vender una película con zombis con diarrea.

Matthew Belloni, exeditor de The Hollywood Reporter y socio fundador de la compañía de medios Puck, aparece como él mismo en la serie. Dice que hay verdad subyacente en casi cada escena de The Studio, “para bien y, en su mayoría, para mal”.

“Captura la desesperanza existencial que parece impregnar cada conversación”, dice Belloni. “La gente reconoce que los días de gloria de Hollywood han terminado y todo el concepto de lo que incluso significa Hollywood está siendo redefinido. Y eso ha hecho que todos en la industria pierdan la cabeza. Este programa captura esa locura muy, muy bien”.

Los dramas internos de Hollywood

The Studio no es la primera vez que Rogen y Goldberg participan en revelar el funcionamiento interno de un estudio de Hollywood. Cuando su comedia de 2014 sobre Corea del Norte, Una loca entrevista, llevó al hackeo de Sony Pictures, la correspondencia privada del estudio llegó a Internet.

“The Studio” muestra el conflicto entre la pasión por el cine y las presiones económicas en la industria

“Sin Una loca entrevista, un programa como este habría sido mucho más difícil de escribir para nosotros”, dice Rogen riendo. “Llegamos al nivel de problemas de un director ejecutivo”.

Esos problemas finalmente incluyeron la renuncia de la copresidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, quien desde entonces ha sido una productora muy exitosa y sigue siendo mentora de Rogen y Goldberg. En The Studio, está ficcionalizada por Catherine O’Hara como una productora astuta y exjefa de Remick.

“Uno de los mayores conceptos erróneos que parece tener la gente sobre Hollywood es que está dirigido por personas que solo se interesan por el dinero y no les importa en absoluto el cine”, dice Rogen. “Hay algunas de esas personas”, interviene Goldberg.

“Existen, claro que sí”, continúa Rogen. “Pero, en general, quienes ascendieron al nivel de Amy para dirigir estudios son personas que aman las películas y pueden sentarse en una sala con los cineastas más grandes del mundo y tener una conversación al nivel sobre la creación cinematográfica”.

Los éxitos de “Barbie” y “Oppenheimer” influyeron en el giro narrativo esperanzador de “The Studio”

“Cien ideas para episodios”

Rogen y Goldberg, quienes crearon el programa con Frida Perez y un par de veteranos de Veep, Peter Huyck y Alex Gregory, comenzaron a desarrollar The Studio durante la pandemia. Entonces, ellos pensaban que realmente podría ser un homenaje satírico de despedida para Hollywood. Sin embargo, los éxitos gemelos de Barbie y Oppenheimer los llevaron a darle un giro más esperanzador a la serie. Pero nunca les faltó material.

“La mayoría de las cosas provienen directamente de nuestras vidas”, dice Goldberg.

“Tan pronto como se nos ocurrió, pensamos en cien ideas para episodios”, añade Rogen.

Eso incluye un episodio en el que Remick acompaña a una cita a una gala benéfica hospitalaria asistida por médicos. Eso provino de la experiencia personal de Rogen asistiendo a galas para la organización benéfica contra el alzhéimer que dirige con su esposa, Lauren Miller.

“Me encuentro en muchas galas médicas y en muchas mesas con médicos que salvan vidas. Y parece que disfrutan particularmente menospreciando lo que hago para ganarme la vida”, dice Rogen riendo.

La serie protagonizada por Seth Rogen mezcla homenaje y sátira, y relata cómo el cine sigue redefiniéndose

Esas escenas —los médicos son los que aman The Bear— se desarrollan con Remick afirmando que lo que hace importa, incluso si eso incluye una película que suena no muy diferente en vulgaridad a su comedia animada clasificada R hecha junto con Goldberg, Sausage Party (Fiesta de salchichas).

“Lo divertido de Hollywood es cómo la gente ha imbuido cada momento con una importancia que altera la vida y que podría durar para siempre”, dice Rogen. “Las personas parecen tomarse sus trabajos en Hollywood más en serio que aquellos que realmente toman decisiones nucleares. Eso es lo que da miedo”.

Por mucho que parodie Hollywood, The Studio también le rinde homenaje. Un episodio sobre una cinta perdida está hecho al estilo de Chinatown. La mayoría de la serie, que Rogen y Goldberg dirigieron, está filmada en tomas largas y elegantes, incluso el episodio en el que Remick arruina repetidamente una ambiciosa toma larga intentada por Polley.

Esas son solo algunas de las ironías de The Studio, que, en la próxima gala de recaudación de fondos en Los Ángeles, será, más que cualquier nueva película, de lo que más se hable.

Fuente: AP

[Fotos: AppleTV+]