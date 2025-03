14 libros para quedarse despierto... y cuáles son gratis

Libros para todos los gustos

Un poco de política, un poco de salud, un poco de literatura, un poco de personajes de actualidad. Así como somos nosotros, como son nuestros intereses, son nuestras lecturas. Aquí presentamos una selección de libros electrónicos variados para semana.

Desde consejos para un mejor parto hasta los últimos cuentos de la aclamada Samanta Schweblin. O una mirada a Vladimir Putin. O un repaso por la dirección que está tomando la medicina, que señala cómo será la salud del futuro. O una novela sobre ese personaje fascinante que fue Catalina de Erauso, que era una niña criada en un convento en España y terminó siendo un soldado en América. O El arte de la guerra, un tratado clásico que ayuda a entender el presente. Y más. Para ver y pensar.

1) “Embarazo y parto respetado”, de Vicky Seguí

Un camino a la maternidad consciente

Embarazo y parto respetado es el primer libro de Vicky Seguí, reconocida doula y educadora prenatal con amplia trayectoria en el acompañamiento de mujeres durante la maternidad. En esta obra, Seguí invita a las futuras madres a vivir el embarazo y el parto como experiencias transformadoras y plenas, ofreciendo una guía práctica que abarca desde ejercicios físicos hasta técnicas de relajación y meditación.

Además de incluir recomendaciones sobre ejercicios físicos, respiración y relajación, la obra enfatiza la importancia del acompañamiento emocional y el rol de la pareja o la red de apoyo. Seguí también aborda temas como la violencia obstétrica y la necesidad de promover partos humanizados, alineándose con la evidencia científica que sugiere que un entorno respetuoso y libre de intervenciones innecesarias favorece el bienestar de la madre y el bebé.

Con un enfoque holístico, el libro aborda la preparación física y psicoemocional para el parto y los primeros meses de crianza. Seguí, profesora en Educación Física, orienta a las mujeres a explorar sus deseos y posibilidades durante la gestación, promoviendo una maternidad consciente y respetuosa

2) “La cruzada”, de Florencia Canale

"La cruzada", nuevo libro de Florencia Canale

Florencia Canale, reconocida autora de novelas históricas, presenta en “La cruzada” la vida de Catalina de Erauso, conocida como la “Monja Alférez”. En el siglo XVII, Erauso desafió las normas de su tiempo al huir de un convento en San Sebastián y adoptar una identidad masculina para vivir como hombre. Su travesía la llevó a cruzar el Atlántico, participando en batallas y enfrentando múltiples desafíos, siempre al filo de la ley.

Canale reinterpreta la historia de Erauso, explorando su constante búsqueda de libertad y su lucha interna con su identidad. La novela se destaca por su narrativa que combina aventuras y una profunda introspección, ofreciendo una visión renovada de una figura histórica que desafió las convenciones de su época.

3) “El buen mal”, de Samanta Schweblin

"El buen mal", gran literatura.

Samanta Schweblin, reconocida autora argentina, presenta su nuevo libro de cuentos titulado “El buen mal”. Esta obra, publicada el 1 de marzo de 2025, reúne seis relatos que exploran la fragilidad humana y las inesperadas transformaciones que pueden surgir ante situaciones imprevistas. Los personajes, vulnerables y profundamente humanos, se enfrentan a circunstancias que los llevan a confrontar el dolor, la culpa y la incertidumbre.

La crítica ha elogiado la precisión narrativa de Schweblin y su habilidad para desdibujar los límites entre la realidad y el ensueño. Lorrie Moore destaca que “nadie escribe como Samanta Schweblin. Sus historias son únicas... maravillosamente impredecibles y cautivadoramente extrañas”. Por su parte, Leila Guerriero señala que “la atmósfera en estos cuentos, construidos con nitidez sobrecogedora, presagia que, en algún momento, todo va a torcerse, y que los efectos de esa torsión perseguirán a los protagonistas para siempre”.

4) “Lo estético es político”, de Esther Díaz (Gratis)

Porque lo estético es político

“La tiranía de los cuerpos esbeltos es mitigada por acontecimientos condescendientes: modelos rellenitas, superestrellas XL o normativa sobre talles. Gritos en el desierto. Cuando alguien busca trabajo se encuentra con que los departamentos de recursos humanos exigen la inclusión de fotos (o videos) de cuerpo entero en los currículos. Ya no se juzga sólo la destreza sino también la imagen. Los castings para espectáculos privilegian la delgadez. Mujeres exitosas se someten –o las someten– a dietas estrictas”, escribe Esther Díaz en Lo estético es político, un ebook publicado por la editorial digital de Infobae.

Y avanza: “Mueve a la reflexión la sensación (¿o la certeza?) de que, si no se responde al gusto estético imperante, no alcanza con poseer otros méritos. Supuestamente se valora la originalidad; no obstante, se acepta el mercadeo dirigido. ¿Cuál es el precepto por excelencia? Juventud, delgadez, fibrosidad, pulcritud. Lograrlo implica tiempo e inversiones: gimnasios, nutricionistas, servicios estéticos, vestimenta actualizada. Así lo dispone el insaciable Cronos del mercado al servicio de nuestra señora, la belleza”.

Díaz plantea interrogantes fundamentales: ¿qué convierte a un objeto en arte y a una persona en artista? Estas preguntas no solo buscan delimitar las fronteras del arte, sino también explorar las relaciones entre el creador, la obra y el público. En este contexto, el arte contemporáneo se presenta como un terreno fértil para el debate, donde las definiciones tradicionales se desdibujan y surgen nuevas formas de expresión que desafían las normas establecidas.

5) “Ucrania, crónica desde el frente”, de Ignacio Hutin (Gratis)

Ucrania, de primera mano

Ucrania. Crónica desde el frente del periodista argentino Ignacio Hutin ofrece una mirada profunda y detallada sobre el conflicto en el este de Ucrania, centrándose en la región del Donbás. A través de crónicas y testimonios recogidos en el terreno, Hutin retrata la vida cotidiana de una población atrapada entre las fuerzas prorrusas y el ejército ucraniano, destacando las divisiones culturales y políticas que han llevado a una guerra civil desde 2014.

La obra destaca por su enfoque humano, presentando historias de individuos y comunidades afectadas por el conflicto, y analizando cómo las identidades nacionales y las lealtades políticas influyen en la dinámica de la guerra. Además, Hutin explora el papel de actores internacionales y la influencia de potencias extranjeras en la prolongación y complejidad del enfrentamiento.

Ucrania. Crónica desde el frente es una lectura esencial para comprender las raíces y consecuencias de un conflicto que ha redefinido las relaciones geopolíticas en Europa del Este y ha tenido repercusiones a nivel global.

6) “Hasta que empieza a brillar”, de Andrés Neuman

María Moliner, la mujer que escribió el diccionario.

Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neuman, narra la vida de María Moliner, reconocida por haber elaborado, prácticamente en solitario, un diccionario considerado por Gabriel García Márquez como “el más completo, útil y divertido de la lengua castellana”. La novela profundiza en las motivaciones que llevaron a Moliner, a sus cincuenta años y durante la dictadura franquista, a emprender esta monumental tarea. A través de una narrativa que combina investigación e imaginación, Neuman retrata a Moliner desde su difícil infancia hasta su labor como bibliotecaria durante la República y su controvertida candidatura a la Real Academia. La obra plantea la hipótesis de que su diccionario podría ser una autobiografía encubierta, explorando su resistencia y pasión por las palabras.

La crítica ha elogiado la obra, destacando cómo la prosa de Neuman convierte la vida de Moliner en una “deliciosa aventura literaria”. La narración refleja la pasión compartida entre el autor y su protagonista por el lenguaje, ofreciendo una visión profunda de una mujer que vivió contracorriente y exploró las palabras hasta hacerlas brillar.

7) “El nuevo zar: Ascenso y reinado de Vladimir Putin”, de Steven Lee Myers

Putin, un gran personaje contemporáneo

El libro “El nuevo zar: Ascenso y reinado de Vladímir Putin” del periodista Steven Lee Myers ofrece una biografía detallada del líder ruso Vladímir Putin. La obra recorre su vida desde una infancia humilde en Leningrado hasta su consolidación en el poder en el Kremlin, pasando por su trayectoria en el KGB. Myers analiza cómo, bajo el liderazgo de Putin, Rusia ha experimentado reformas internas que han desvelado su potencial, pero también una deriva hacia un autoritarismo caracterizado por la represión de la disidencia y una política exterior asertiva en regiones como Crimea y el Próximo Oriente.

La biografía ha sido reconocida por su exhaustividad y profundidad. El Washington Post la describe como “la mejor” entre las biografías existentes de Putin. La obra ofrece una visión integral de uno de los líderes más influyentes de la historia reciente, cuyo mandato ha moldeado significativamente el rumbo de Rusia en el siglo XXI.

8) “Todas las caras de Elon Musk”, de Belén Marinone y Víctor Ingrassia (Gratis)

Elon Musk, desde la infancia

La infancia de Musk en Sudáfrica estuvo lejos de ser idílica. Creció bajo la sombra de un padre descrito como cruel y enfrentó episodios de violencia escolar que incluyeron golpizas brutales. Estas experiencias no solo lo aislaron, sino que también lo llevaron a desarrollar una personalidad resiliente y una capacidad para soportar altos niveles de estrés. Este trasfondo personal fue determinante en la formación de su carácter y en su posterior enfoque hacia el trabajo y la innovación.

Esto, y cómo Musk convirtió estas experiencias en una fuente de motivación, es uno de los temas que toca Todas las caras de Elon Musk, el libro de Belén Marinone y Víctor Ingrassia. A lo largo de sus páginas, se examinan su determinación por llevar a la humanidad a Marte, su obsesión con la reutilización en los vuelos espaciales y los desafíos personales que moldearon su carácter.

Con anécdotas inéditas y episodios que han definido su trayectoria, Todas las caras de Elon Musk presenta un retrato complejo de un hombre que desafía los límites de la tecnología y la sociedad. Desde sus vínculos con líderes globales hasta su visión del futuro, el libro ofrece una mirada sin concesiones a una figura que ha redefinido la innovación y el riesgo.

9) “Así será la salud del futuro”, de Daniela Blanco (Gratis)

Así será la salud del futuro

La posibilidad de vivir más y mejor ya no es un anhelo lejano, sino una transformación en curso. En Así será la salud del futuro, la periodista Daniela Blanco, con más de veinte años de experiencia en medios internacionales y directora editorial de Infobae, explora los avances científicos que están redefiniendo el bienestar humano.

Desde la medicina personalizada hasta el papel de la microbiota en la prevención de enfermedades, el libro ofrece una mirada a las innovaciones que están moldeando una nueva era en la que ciencia y tecnología trabajan en conjunto para mejorar la calidad y la longevidad de la vida.

Con un enfoque claro y accesible, Blanco acerca al lector a especialistas y descubrimientos que ya están impactando la salud global. Inteligencia artificial, biotecnología y estrategias preventivas emergen como herramientas clave en esta revolución médica.

Este libro es una invitación a comprender cómo el conocimiento y la tecnología están cambiando la manera en que nos cuidamos y enfrentamos el futuro, ofreciendo un panorama integral sobre las tendencias que definirán la salud en las próximas décadas.

10) “Monstruos del nazismo”, de varios autores (Gratis)

Monstruos del nazismo

¿Quiénes fueron los protagonistas del capítulo más oscuro de la historia moderna? Detrás de la figura de Adolf Hitler, otros jerarcas nazis desempeñaron un papel clave en la maquinaria del Tercer Reich. Aunque menos conocidos, fueron responsables directos del Holocausto y de crímenes de una brutalidad sin precedentes.

Monstruos del nazismo reúne una serie de artículos que exploran la vida y las acciones de figuras como Joseph Goebbels, Rudolf Höss, Josef Mengele, Adolf Eichmann, Martin Bormann, Hermann Göring, Hermann Fegelein y Walter Kutschmann, entre otros. A través de estos textos, se revelan sus trayectorias, sus vínculos con Hitler y los detalles más oscuros de sus crímenes.

El libro no solo reconstruye el funcionamiento del círculo íntimo nazi, sino que también aborda aspectos menos conocidos: su infancia, sus relaciones personales, los experimentos médicos más aberrantes, los excesos del régimen y los momentos finales en el búnker de Berlín. Además, examina la fuga de criminales nazis hacia Sudamérica y sus conexiones con la Argentina de Juan Domingo Perón.

Un relato que invita a reflexionar sobre el poder, la impunidad y los límites de la crueldad humana.

11) “Los indomables”, de Pablo Cohen

Una serie de entrevistas con Pepe Mujica y Lucía Topolansky

Los indomables, ofrece un retrato íntimo de dos figuras clave de la política uruguaya: José Mujica y Lucía Topolansky. A través de entrevistas y anécdotas, el libro revela su trayectoria, sus ideas y las experiencias que marcaron su vida.

Dividido en tres secciones —Raíces, Frutos y Semillas—, el relato recorre desde sus orígenes humildes hasta su papel en la historia reciente de Uruguay. Mujica y Topolansky narran en primera persona sus años de militancia, el tiempo en prisión, su llegada al poder y su visión del futuro. La obra combina momentos de humor con profundas reflexiones, permitiendo conocerlos más allá de su imagen pública.

Más que una biografía política, Los indomables es un testimonio sobre la resistencia, la convicción y el legado de una pareja que desafió el poder sin perder su esencia. Publicado por Planeta, el libro ofrece una mirada única sobre dos personajes que han trascendido fronteras, convirtiéndose en referentes de la política latinoamericana. Con un enfoque cercano y directo, Pablo Cohen construye una historia que invita a reflexionar sobre la libertad, la lucha y la coherencia en tiempos de cambio.

12) “Distancias del corazón”, de Silvina Scheiner

"Distancias del corazón", de Silvina Scheiner

En Distancias del corazón, Silvina Scheiner narra la historia de una madre que, tras años de aislamiento por la pandemia, emprende un viaje al otro lado del mundo en busca de su hija, la única conexión profunda que aún la une a la vida.

Madre e hija han construido una relación a la distancia, marcada por silencios y desencuentros. Ahora, con la urgencia de recuperar el vínculo, la protagonista enfrenta sus miedos y anhelos en una travesía que es tanto geográfica como emocional.

Scheiner explora con sensibilidad las complejidades del amor materno, la culpa, la distancia y la necesidad de reencontrarse. Distancias del corazón es un relato sobre la maternidad, la pérdida y la búsqueda de redención, que resuena en todos aquellos que han visto partir a sus hijos y han debido reconstruirse en su ausencia.

13) “Por amor”, de Alaleh Nejafian

En el amor, pensarlo todo de nuevo.

El libro “Por amor: Por qué pasamos de soportarlo todo a no soportar nada” de Alaleh Nejafian analiza las complejidades de las relaciones humanas y la evolución de los vínculos afectivos en la sociedad contemporánea. La autora, licenciada en Psicología y formada en psicoanálisis vincular, explora cómo las relaciones que perduran en el tiempo atraviesan conflictos inevitables y cómo, en la actualidad, se ha pasado de una tolerancia extrema a una baja capacidad de soportar las dificultades en pareja.

Nejafian aborda la tendencia actual al individualismo y la dificultad para enfrentar la incertidumbre en las relaciones, invitando a reflexionar sobre la construcción de vínculos saludables en tiempos de deconstrucción del amor romántico y patriarcal. El libro se dirige a quienes se sienten solos, frustrados o decepcionados, pero que aún creen en el sentido compartido de las alegrías y los dolores.

Con 168 páginas, ofrece una mirada profunda y contemporánea sobre las relaciones afectivas, proporcionando herramientas para comprender y mejorar la forma en que nos vinculamos con los demás.

14) “El arte de la guerra”, de Sun Tzu (gratis)

Cómo pelear y cómo ganar sin tener que hacerlo

El arte de la guerra es un tratado militar atribuido a Sun Tzu, general y estratega chino del siglo V a.C. Esta obra clásica, compuesta por trece capítulos, aborda diversos aspectos de la estrategia y la táctica en el campo de batalla, ofreciendo enseñanzas que han trascendido el ámbito militar para aplicarse en áreas como los negocios, la política y el desarrollo personal.

La obra destaca por su enfoque en la importancia de la estrategia, la adaptabilidad y el conocimiento del adversario. Sun Tzu enfatiza que la mejor victoria es aquella que se consigue sin necesidad de combatir, resaltando la relevancia de la planificación y la inteligencia en la consecución de objetivos.

A lo largo de los siglos, El arte de la guerra ha sido objeto de múltiples interpretaciones y adaptaciones, manteniendo su vigencia como fuente de sabiduría en diversos contextos. Una lectura esencial para quienes buscan entender las dinámicas del conflicto y la estrategia.