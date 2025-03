La pintura que atrae a miles de personas al Museo del Prado: retiene a cada visitante casi 5 minutos

Comienza TEFAF Maastricht 2025 con un Picasso como atracción central “Les Dormeurs”, una obra expresiva e íntima del genio malagueño valuada en 50 millones de dólares, no está a la venta pero es la joya en esta edición de la feria de arte más exclusiva del mundo

El libro del senador estadounidense que critica a China, pero también a Donald Trump y Elon Musk En “Seven Things You Can’t Say About China”, Tom Cotton, el dirigente que llamó “insurrectos” a los que tomaron el Capitolio y quienes protestaron contra el asesinato de George Floyd, busca intervenir en el debate internacional