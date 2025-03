Un discurso viral lo cambió todo: ¿Timothée Chalamet puede ganar el Oscar?

Tráiler de "Un completo desconocido", protagonizada por Timothée Chalamet

Timothée Chalamet agarraba con fuerza el respaldo de su silla, como un luchador preparado para subir al ring, mientras Lily Gladstone y Michelle Yeoh leían los nombres de los nominados en su categoría durante los premios Screen Actors Guild. Todos sus competidores en la categoría de mejor actor principal le llevaban al menos 22 años de ventaja, y tal vez suficiente experiencia como para saber cómo ocultar los nervios.

Colman Domingo, de Sing Sing, con 55 años, en su segundo año consecutivo de ser nominado a todo y no ganar nada, sonreía, saludaba y lanzaba besos a la cámara. Daniel Craig, de Queer, de 56 años, el único de los nominados que no está nominado al Oscar, también sonreía cálidamente. Sabía cómo iban a suceder las cosas; Sebastian Stan ocupa su lugar en los Óscar por El aprendiz. Ralph Fiennes, de Cónclave, con 62 años, quien ya pasó por esta experiencia con El paciente inglés en 1996 y no ha logrado ningún premio esta temporada, se inclinaba hacia adelante con la mano sobre la boca y parpadeaba lentamente, como si deseara que la tierra se lo tragara por completo.

Pero este premio, que tiene un significado especial porque lo entregan otros actores, estaba realmente entre dos hombres, y se notaba.

Timothée Chalamet fue el más joven en ganar un premio SAG en la categoría de actor principal

En un rincón estaba Adrien Brody, de 51 años, quien ha ganado todos los premios importantes este año pero nunca un SAG en su camino para convertirse en el actor más joven en ganar el Oscar a mejor actor por El pianista en 2003. Todos conocemos su historia: más de 20 años infructuosos intentando encontrar un lugar en esta industria, con El Brutalista como el primer gran papel principal que realmente aprovechó su enorme talento desde entonces. Vibraba de anticipación, inclinado hacia adelante y con la barbilla apoyada en la mano mientras su novia, Georgina Chapman, le masajeaba los hombros.

Y en el otro, estaba Chalamet, quien a sus 29 años es apenas nueve meses más joven de lo que Brody era en esta misma posición, hace más de dos décadas.

Miraba al frente, inmóvil, hasta el momento en que Yeoh pronunció su nombre y de repente se sacudió al darse cuenta. “¡Vaya! ¡Wow!”, dijo para sí mismo, antes de inclinarse para abrazar a su madre y luego a Edward Norton, mientras sus compañeros de reparto saltaban de sus asientos, aplaudiendo. (Brody y sus compañeros nominados también se pusieron de pie unos segundos después para procesar la sorpresa.)

Lo que siguió fue un discurso tan lleno de honestidad y ambición que ha arrasado en internet: el tipo de confesión admirablemente sincera que, si Chalamet hubiera podido dar antes de que cerrara la votación para los Oscar, podría haber asegurado esa estatuilla dorada para él.

El discurso de Timothée Chalamet luego de recibir el premio del Sindicato de Actores se viralizó por su emotividad y sinceridad

“Voy a ser breve con esto”, comenzó después de agradecer a su madre, una exbailarina que ha trabajado para el sindicato Actors Equity por 40 años y que lo crio junto a su hermana Pauline (también actriz) en un edificio de gran altura con renta subsidiada para artistas en el distrito teatral de Nueva York. “Sé que lo más elegante sería minimizar cuánto esfuerzo puso en este papel y cuánto significa para mí, pero la verdad es que esto representó cinco años y medio de mi vida. Derramé todo lo que tenía para interpretar a este incomparable artista, el señor Bob Dylan, un verdadero héroe estadounidense, y fue el honor de mi vida interpretarlo”.

Tras unas frases de humildad (diciendo que compartía el honor con todo el elenco, volviendo a mencionar cuánto significaba este premio para él, reconociendo que actuar y hacer cine es algo subjetivo), terminó su discurso diciendo lo que muchos piensan pero pocos expresan.

“La verdad es que realmente persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran los grandes que están aquí esta noche. Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar a su nivel”.

Chalamet aprendió a tocar guitarra y tocó todas sus canciones en la película. Ha pasado una sexta parte de su vida encarnando a un hombre que también se sintió llamado a ser el rocker-poeta laureado de su generación.

"Esto representó cinco años y medio de mi vida. Derramé todo lo que tenía para interpretar a este incomparable artista, el señor Bob Dylan", dijo Timothée Chalamet

Entonces, ¿quién puede culpar a Chalamet por absorber algo de la actitud de Dylan? ¿Por ser un joven con la confianza (que algunos podrían llamar arrogancia) de la juventud? ¿Por rechazar la idea de que debe esperar su turno?

Caminando por la alfombra roja de los SAG antes del espectáculo, Chalamet ya estaba acaparando miradas, con una camisa satinada verde Brat y un traje de cuero personalizado de Chrome Hearts, además de un corbatín de diamantes, continuando lo que muchos han llamado su “cosplay de Dylan”. (Era una recreación de uno de los recientes atuendos del cantante, con una camisa de ese mismo tono neón.)

Toda su gira de prensa ha parecido una interpretación de arte escénico del mejor tipo. Acorde con su edad, está sintonizado con la cultura de internet e incluso asistió a un concurso de dobles de sí mismo. Fue completamente al estilo Método como un Bob Dylan rubio en un gorro azul grisáceo en el estreno neoyorquino de Un completo desconocido en diciembre, lo que llevó a todos a buscar en fotos de archivo para descubrir qué estaba haciendo referencia. Cada atuendo tiene demasiadas capas, demasiadas bufandas, en el mejor sentido.

Este es el chico cuyas tres entusiastas y alocadas apariciones como anfitrión de Saturday Night Live han generado todo un catálogo de TikTok rapeando, bailando, interpretando una luna escandalizada y revoloteando, atado a un elástico, como instructor de fitness con un peinado estilo Jared Leto. En su más reciente aparición como anfitrión a finales de enero, se convirtió en el único actor además de Gary Busey -—¡qué precedente!- en ser tanto anfitrión como invitado musical.

Su monólogo en SNL resultó ser un preludio.

“Es un enorme honor asistir a estas ceremonias de premios, es una experiencia maravillosa, ¡pero sigo perdiendo! Y cada vez es más difícil fingir que no duele”, dijo, presentando una serie de clips cada vez más desconsolados de 2018, cuando fue nominado a mejor actor por Llámame por tu nombre. Preguntó a la audiencia si finalmente podía leer el “pequeño discurso triste” que llevaba en el bolsillo desde hace cuatro años; pero, por supuesto, incluso en su propia parodia, el falso Oscar se lo llevó Kenan Thompson.

Como indica el discurso del domingo pasado, el único televisado que Chalamet ha podido dar en una ceremonia de premios, tal vez ha estado ocultando lo serio que es mostrando una faceta no tan seria. Chalamet es ahora el actor más joven en ganar un premio SAG por un papel principal, superando el récord establecido por Nicolas Cage por Leaving Las Vegas en 1996, cuando tenía 32 años. También llevó a su madre a los SAG, en lugar de a su famosa novia Kylie Jenner, lo que garantizó que la cobertura de la noche se centrara en él y en sus palabras, en lugar de en su demostración de afecto en público.

¿Es esta victoria suficiente para que Timothée Chalamet supere a Adrien Brody en la noche de los Oscar? Sin duda, la competencia se ha vuelto más emocionante. Los Premios SAG son votados por más de 150 mil miembros de SAG-AFTRA, una muestra mucho mayor que la de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que en 2024 tenía 10.894 miembros confirmados, de los cuales 9.905 están habilitados para votar.

Sin embargo, la rama de actores es también la más grande en la Academia, con 1.258 miembros, es decir, el 12,7% del total de miembros. Lo que hacen los actores en sus propios premios suele ser una señal importante de preferencia en la Academia en general, aunque, notablemente, Gladstone ganó el SAG el año pasado y luego perdió en los Oscar ante Emma Stone (quien estaba tan sorprendida y arrepentida que prácticamente ofreció entregarle su estatuilla desde el escenario).

Adrien Brody, protagonista de "El brutalista", es gran candidato a ganar el Oscar a "mejor actor"

La narrativa de Brody en esta carrera hacia los Oscar ha sido una de redención. No hizo nada realmente malo después de su victoria por El pianista (excepto por aquel beso espontáneo a Halle Berry al aceptar el premio), pero simplemente no había conseguido ningún papel significativo. En cada discurso, ha expresado la humildad y gratitud que vienen con saber lo raros que son momentos como este y lo afortunado que es de haber tenido no solo uno, sino dos papeles que marcan un punto de inflexión en la vida.

Pero tal vez el entusiasmo del Sindicato de Actores por Chalamet indique una falta de interés en premiar a alguien que no aprovechó al máximo su gran oportunidad, y una mayor inclinación por coronar a una nueva megaestrella. ¿Es el Dylan de Chalamet tan icónico o solo un esfuerzo verdaderamente encomiable de un talento monumental en una película que apenas logra trascender su género tradicional de biografía “seria”?

A lo largo de una noche de premios muy sorprendente, parecía que los SAG estaban decididos a tomar una dirección diferente a la de los Oscar. Un atractivo más general. Películas y series que la gente realmente ve, particularmente tras una elección que parecía rechazar todo lo que Hollywood representa.

Only Murders in the Building, consistentemente una de las series de streaming más populares, superó a Hacks y The Bear, dos favoritas críticas de “prestigio”, como ganadora sorpresa tanto por actor masculino (Martin Short) como por elenco en una serie de comedia.

Selena Gomez, Michael Cyril Creighton y Molly Shannon aceptan el premio a la Mejor Interpretación de Conjunto en una Serie de Comedia por "Only Murders in the Building" durante la 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards

En la categoría de películas, los sospechosos habituales Zoe Saldaña por Emilia Pérez y Kieran Culkin por Un dolor real ganaron sus respectivas categorías de actor de reparto, como lo han hecho en cada ceremonia de premios esta temporada. Pero las categorías principales parecieron beneficiar a los actores más comercialmente viables del grupo. Demi Moore se llevó el premio a actriz principal en una película por La sustancia, por encima del descubrimiento de este año, Mikey Madison, por Anora. Chalamet puede ser el joven, pero también es quien protagonizó una pequeña película llamada Dune: Parte Dos este año, y cuyo biopic de Dylan fue distribuido por Searchlight, que es propiedad de Disney (y lleva recaudado 118 millones de dólares] a nivel mundial).

Y luego llegó la otra gran sorpresa de la noche. Conclave, el thriller papal de tono sensacionalista (protagonizado por Ralph Fiennes y distribuido por Focus Features, que es propiedad de Universal), se llevó el premio al mejor elenco en una película. Esto ocurre días después de que la película superara los 110 millones de dólares] en la taquilla global. Es el equivalente del SAG a mejor película, y cuando Harrison Ford leyó el nombre de la película, el público estaba tan sorprendido que parecía que los aplausos y la ovación de pie sucedían a cámara lenta. Incluso Fiennes, hablando en nombre del reparto, de los que solo cuatro estaban presentes, parecía desconcertado.

Películas independientes como Anora y El brutalista, ambas con muchos admiradores en la Academia, que en los últimos años ha puesto mucho empeño en volverse más diversa e internacional, no se llevaron ni un solo premio en los SAG.

Entonces, ¿qué significa esto? Probablemente no mucho en la carrera entre Anora, Conclave y El brutalista por mejor película. Anora sigue siendo la favorita para el Oscar, habiendo ganado la mayoría de los premios votados por la industria. Ganar el SAG (y el premio más importante en los BAFTA el pasado fin de semana) solo significa que Cónclave ha pasado a estar a tiro. Su problema es que no fue nominada a mejor director, y solo seis películas en la historia de la Academia han ganado como mejor película sin una nominación en dirección: Wings en 1929, Grand Hotel en 1932, Conduciendo a Miss Daisy en 1990, Argo en 2013, Green Book: una amistad sin fronteras en 2019 y CODA en 2022.

Por otro lado, una victoria en los SAG para Chalamet definitivamente significa algo. Brody debería estar preocupado y el protagonista de Un completo desconocido debería empezar a escribir otro pequeño discurso triste. Tal vez tenga que guardarlo otros cuatro años, pero sus probabilidades acaban de mejorar considerablemente.

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: REUTERS/ Mario Anzuoni; Macall Polay/Searchlight Pictures vía AP; Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times; Lol Crawley/A24 via AP; REUTERS/ Daniel Cole]