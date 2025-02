La película argentina “El mensaje” y la brasileña “O ultimo azul”, premiadas en Berlín

Iván Fund con el Oso de Plata premio del Jurado del Festival de Berlín, por la película "El mensaje"

La película argentina El mensaje, dirigida por Iván Fund, se llevó el Oso de Plata Premio del Jurado en la 75 edición de la Berlinale. Tras agradecer el premio, Fund lanzó un mensaje sobre la situación en su país: “Los tiempos son duros en Argentina, el cine está bajo ataque y la cultura se está desmantelando”.

“Este pequeño oso muestra que las películas continuarán viviendo y que somos muchos y que vamos a permanecer unidos”, agregó Fund. Un premio que, según señaló el jurado, quiere reconocer una película deliciosa, preciosa y precisa, que proporciona “emociones y recuerdos” con una enorme simplicidad.

"El mensaje" está protagonizada por Anika Bootz, hija del realizador Iván Fund

El mensaje, una coproducción de Argentina, España y Uruguay, es un poético filme en blanco y negro sobre la memoria, el trauma y el amor que sigue el viaje en una furgoneta de Anika, una niña que puede comunicarse con los animales.

La niña, interpretada por Anika Bootz -hijastra del cineasta-, está acompañada por una pareja de adultos cuya relación no queda clara en la película y a los que dan vida Marcelo Subiotto y Mara Bestelli. Los tres viajan en una vieja furgoneta habilitada como casa por paisajes rurales argentinos en “un mundo casi distópico, de cierta marginalidad” y fuera de la sociedad de hoy dominada por las redes sociales, como describió el realizador en una rueda de prensa en Berlín al presentar su filme.

El director brasileño Gabriel Mascaro sostiene el Oso de Plata del Gran Premio del Jurado por "O ultimo azul" mientras se abraza con Denise Weinberg y Rodrigo Santoro aplaude durante la ceremonia de entrega de premios de la 75ª Berlinale

“O ultimo azul”, Gran Premio del Jurado

O último azul, dirigida por Gabriel Mascaro, obtuvo el Oso de Plata Gran Premio del Jurado la Berlinale. Un filme “provocador e innovador” que tiene un “mensaje poderoso sobre el trato de la sociedad hacia los mayores”, señaló el jurado.

Al recoger su premio, Mascaro quiso agradecer el trabajo de todo su equipo, que puso su alma en esta película y reivindicó “el derecho a soñar” y el hecho de que “nunca es tarde para encontrar un sentido a la vida”.

Imagen de la película brasileña "O último azul", dirigida por Gabriel Mascaro y protagonizada por Denise Weinberg

O último azul, una coproducción de Brasil, México, Chile y Países Bajos, es una mezcla de distopía y realismo mágico sobre una sociedad en la que los viejos son apartados sin contemplaciones, protagonizada por Denise Weinberg, la gran dama del teatro brasileño.

Weinberg interpreta a Tereza, una mujer de 77 años que vive en una pequeña ciudad de la Amazonía, a la que quieren llevar a la fuerza a una de esas colonias cuando ella lo que quiere es volar porque nunca en su vida ha cogido un avión. Junto a ella, Rodrigo Santoro y la actriz cubana Miriam Socarrás dan vida a las personas con las que se va cruzando Tereza es su búsqueda de libertad.

El director noruego Dag Johan Haugerud con el premio mayor del Festival de Berlín en sus manos, por la película "Dreams (Sex Love)"

“Dreams (Sex, Love”), Oso de Oro de la Berlinale

La película noruega Dreams (Sex, Love), de Dag Johan Haugerud, ganó el Oso de Oro de la 75° edición de la Berlinale.

El presidente del jurado de la Berlinale, Todd Haynes, destacó que el filme es “una meditación sobre el amor”, que es “singular e irónicamente universal”, que traza con una “increíble confianza y precisión los mecanismos del deseo”. También destacó las interpretaciones de las tres protagonistas, hija madre y abuela de una misma familia, a las que dan vida Ella Øverbye, Ane Dahl Torp y Anne Marit Jacobsen, respectivamente.

Fotograma de "Dreams (Sex, Love)", de Dag Johan Haugerud, ganadora del Oso de Oro de la 75° edición de la Berlinale

El realizador aseguró que el Oso de Oro para la que es el cierre de una trilogía, “va más allá de cualquier sueño”. La película se centra en Johanne, una estudiante que se enamora localmente de su nueva profesora, Johanna, y comienza a fantasear con una relación entre las dos sin que haya ocurrido nada.

Con una primera parte narrada por la joven, sin apenas diálogos, cambia radicalmente en la segunda, en la que entran en juego la madre y la abuela de Johanne, que protagonizan unas divertidas escenas reflexionando sobre lo que está ocurriendo.

Lista de premios del Festival de Berlín

COMPETICIÓN OFICIAL

Oso de Oro: Dreams (Sex, Love), de Dag Johan Haugerud.

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: O último azul, de Gabriel Mascaro.

Oso de Plata Premio del Jurado: El mensaje, de Iván Fund.

Oso de Plata a la mejor Dirección: Huo Meng, por Living the Land.

Oso de Plata a la mejor Interpretación protagonista: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You.

Oso de Plata a la mejor Interpretación de reparto: Andrew Scott, por Blue Moon.

Oso de Plata al mejor Guion: Radu Jude, por Kontinental’25.

Oso de Plata a la mejor contribución artística: La Tour de Glace, de Lucile Hadžihalilović.

ÓPERA PRIMA

Mejor ópera prima: El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) de Ernesto Martínez Bucio.

Mención especial: On vous croit, de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys.

DOCUMENTALES

Premio al mejor Documental: Holding List, de Brandon Kramer.

Mención especial: La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski.

Mención especial: Canone effimero’, de Gianluca De Serio y Massimiliano De Serio.

CORTOMETRAJES

Oso de Oro al mejor cortometraje: Lloyd Wong, Unfinished, de Lesley Koksi Chan.

Oso de Plata Premio del Jurado de cortometrajes: Ordinary Life, de Yoriko Mizushiri.

Premio CUPRA a la dirección: Quenton Miller, por Koki, Ciao.

Fuente: EFE

[Fotos: REUTERS/Fabrizio Bensch; prensa Festival de Berlín; Guillermo Garza/Desvia; Insonmia Films]