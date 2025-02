“La chica con la aguja”, un thriller desgarrador con tintes de David Lynch

Tráiler de la película "La chica de la aguja" (2024), de Magnus von Horn

Nominada al Óscar a mejor película internacional, el desgarrador thriller de desarrollo lento de Dinamarca, La chica con la aguja, ha sido descrito por algunos como una película de terror. Y desde el montaje alucinante inicial de rostros distorsionados y burlones, este drama en blanco y negro promete ser material de pesadillas.

Pero cualquiera que espere escalofríos de tipo sobrenatural seguramente quedará decepcionado. Los demonios de la cruda y grotesca historia del cineasta Magnus von Horn, que el director ha descrito como un “cuento de hadas para adultos”, son decididamente terrenales. Está inspirada en hechos reales.

Ambientada en 1918, en vísperas del armisticio de la Primera Guerra Mundial, “La chica” sigue a Karoline (una hipnotizante Vic Carmen Sonne), una joven costurera en una fábrica textil de Copenhague. Al inicio de la historia, acaba de ser desalojada de su lúgubre buhardilla, y su esposo soldado, Peter (Besir Zeciri), parece estar desaparecido o haber muerto en combate. (No está claro exactamente para quién lucha Peter: aunque Dinamarca permaneció neutral durante la guerra, se sabe que algunos daneses lucharon para Alemania. Y a las empresas danesas se les permitió vender productos a ambos bandos, lo que aparentemente llevó al auge en la producción de uniformes militares que disfruta el empleador de Karoline, donde las agujas siguen rompiéndose por el uso excesivo).

El filme está inspirados en hechos reales

Pronto Karoline se entera de que un herido Peter ha regresado de la guerra, con una desfiguración facial que recuerda los rostros del montaje inicial. Esconde las cicatrices tras una prótesis facial en forma de máscara. La morfina mitiga el dolor, que es tanto físico como emocional.

Repelida por su esposo y embarazada de su jefe (Joachim Fjelstrup), cuya altiva madre (Benedikte Hansen) le prohíbe a su hijo casarse por debajo de su estatus, Karoline se encuentra entre la espada y la pared. Despedida de la fábrica, empobrecida y sola, no ve otra posibilidad que un aborto autoinducido. Su instrumento, una larga aguja de tejer, inspira el título de la película.

Entra Dagmar (Trine Dyrholm), una mujer mayor que dirige una tienda de dulces y un mercado negro de bebés no deseados. Ella detiene a Karoline antes de que termine con su embarazo, prometiendo encontrar un buen hogar para su hijo, y finalmente acogiendo a la desconsolada mujer como nodriza de la niña de 7 años con la que vive Dagmar (Ava Knox Martin), que puede o no ser hija de esta. ¿Nodriza de una niña de 7 años? Ese escenario está entre los muchos toques desestabilizadores de la película.

Pero todavía falta mucho más de la mitad del filme en este punto. Aún no ha revelado sus más oscuros y perturbadores secretos, desentrañándolos solo poco a poco, incluso plúmbeamente. En el camino, trafica con otros detalles inquietantes: un espectáculo de circo de fenómenos donde Peter ha conseguido un empleo como la atracción principal, presenta a una mujer barbuda obesa. Ella expone su pecho en el escenario para amamantar a un hombre adulto - un enano disfrazado de bebé.

Por momentos, La chica con la aguja puede tener la sensación sórdida y enloquecida de la surrealista Eraserhead de David Lynch. Los rincones del encuadre de von Horn - incluso los cielos mismos, a veces - parecen manchados de aceite de motor sucio, y los ojos abiertos y atormentados de Karoline capturan nuestra atención cada vez que está en pantalla. Sonne ofrece una actuación convulsiva, oscilando entre una retirada sumisa y la furia. En un guion coescrito por von Horn y Line Langebek Knudsen, la acción en su mayoría hierve a fuego lento, pero puede explotar.

Esta es una historia de mujeres. Casi todos los hombres que aparecen en ella - el casero de Karoline, su jefe/amante, el médico que le realiza un examen pélvico y el lascivo novio de Dagmar - son débiles, depredadores o desdeñosos. Solo Peter muestra un destello de compasión cuando inicialmente se ofrece a criar al bebé de Karoline como suyo.

Lo que impacta aquí es la perversa respuesta de Dagmar al sufrimiento de Karoline y de otras jóvenes a las que al principio parece cuidar. “El mundo es un lugar horrible”, explica. “Pero necesitamos creer que no lo es”. Resulta que ella es parte de lo que es horrible, calmando su culpa con dosis de éter anestésico.

La chica con la aguja no les ofrece a los espectadores tal bálsamo. No solo nos recuerda la verdad central de Dagmar: que las crueldades de la vida - un hijo no deseado, la guerra, la pobreza, el hambre, la vergüenza, la dependencia y la inequidad - son peores que cualquier terror conjurado por la imaginación. Nos lo restriega en la cara.

Fuente: The Washington Post