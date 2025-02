Lo que comemos es parte de un sistema global, pero ¿quién tiene el poder?

"Cómo come el mundo": el libro de Julian Baggini.

En un mundo donde la producción y distribución de alimentos se entrelazan con cuestiones éticas, sociales y económicas, el filósofo Julian Baggini ofrece una mirada profunda y matizada en su libro How the World Eats (Cómo come el mundo) Esta obra -que aparece como una serie tras Cómo piensa el mundo- explora las vastas redes que conforman lo que Baggini denomina el “mundo de los alimentos”, un término que, según el autor, abarca “todo lo que afecta y es afectado por la comida humana”. A través de un recorrido que abarca desde las prácticas agrícolas tradicionales hasta las tecnologías más avanzadas, el libro busca desentrañar las complejidades de un sistema que, paradójicamente, carece de sistematicidad.

Una perspectiva global sobre la producción de alimentos

Baggini se aleja de los enfoques convencionales que suelen centrarse en la cocina o el consumo doméstico. En su lugar, el autor dirige su atención hacia las implicaciones éticas y prácticas de la producción industrial de alimentos y su distribución a nivel global. En este contexto, el libro aborda temas como las condiciones laborales en las plantaciones de cacao en Ghana, donde los agricultores, incluidos muchos niños, ganan en promedio un dólar al día, una cifra que contrasta con el precio de una barra de chocolate en los mercados internacionales. Este ejemplo ilustra las profundas desigualdades que persisten en las cadenas de suministro alimentario.

El análisis de Baggini también incluye innovaciones tecnológicas como las granjas de peces en alta mar, específicamente una instalación frente a la costa de Panamá que utiliza corrientes oceánicas para dispersar los desechos generados por las colonias de cobia. Estas prácticas, aunque avanzadas, plantean preguntas sobre sostenibilidad y ética en la producción de alimentos a gran escala.

Un recorrido histórico y cultural por el “mundo de los alimentos”

Baggini no se limita a examinar el presente, sino que también ofrece un recorrido por la historia de la alimentación, desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta la era de la exploración espacial. Por ejemplo, el autor menciona a los Hadza de Tanzania, cuya dieta diversa les otorga una microbiota intestinal más rica que la de las personas en naciones industrializadas. Asimismo, analiza cómo los alimentos diseñados para misiones espaciales, como los paquetes de comida de la NASA, resultaron tan monótonos que los astronautas perdieron peso durante la mayoría de las misiones, con la excepción de Skylab.

En su exploración histórica, Baggini también aborda eventos significativos como el desafío de Mahatma Gandhi al monopolio británico sobre la sal en la India, así como el auge del mercado de fertilizantes a base de guano en el siglo XIX, que culminó con la promulgación de la Ley de las Islas de Guano en 1856 en los Estados Unidos. Estos ejemplos subrayan cómo la alimentación ha estado intrínsecamente ligada a cuestiones de poder y explotación a lo largo del tiempo.

Agricultura orgánica, tecnología y sostenibilidad

Uno de los temas recurrentes en el libro es la tensión entre las prácticas agrícolas orgánicas y las tecnologías de alta intensidad. Baggini argumenta que los métodos orgánicos no son viables para todos los cultivos ni en todas las regiones, y difícilmente podrían satisfacer la demanda alimentaria global. Por otro lado, señala que la agricultura intensiva, a menudo criticada por su impacto ambiental, puede ofrecer soluciones sostenibles si se implementa de manera responsable. Por ejemplo, menciona que los fertilizantes nitrogenados, aunque actualmente dependen de combustibles fósiles, podrían producirse de forma indefinida utilizando energías renovables.

Un agricultor esparce fertilizante nitrogenado en su campo de trigo en Blecourt, Francia, en 2021. (REUTERS/Pascal Rossignol)

El autor también destaca los beneficios de la agricultura sin labranza, que utiliza maquinaria avanzada para sembrar y aplicar pesticidas, lo que contribuye a la salud del suelo. Estas observaciones reflejan el enfoque equilibrado de Baggini, quien evita alinearse con posturas extremas y aboga por un análisis basado en la razón.

Las sombras del sistema alimentario global

A pesar de su enfoque equilibrado, el libro no evade las realidades más oscuras del sistema alimentario. Baggini aborda temas como la esclavitud infantil en las plantaciones de cacao, la deforestación causada por la expansión agrícola, las enfermedades zoonóticas y el impacto ambiental de la producción de carne cultivada en laboratorio. Sin embargo, el autor reconoce las limitaciones de su análisis al intentar integrar todos estos problemas en un marco teórico coherente.

En este sentido, Baggini concluye que “un mundo alimentario más equitativo debería ser el objetivo de todos, pero una reforma realista requiere un mercado de commodities más justo, no su abolición”. Esta afirmación, aunque pragmática, subraya la dificultad de encontrar soluciones claras y efectivas para los problemas sistémicos que afectan al “mundo de los alimentos”.

Los hadza, de Tazmania: una alimentación que mejora la microbiota.

El poder detrás del sistema alimentario

Un hilo conductor en el análisis de Baggini es el papel del poder en las redes alimentarias globales. El autor identifica diversas fuentes de poder, desde las corporaciones multinacionales hasta los gobiernos, las ONG y los consumidores. Sin embargo, su tratamiento de este tema es limitado, ya que no profundiza en cómo estas dinámicas de poder moldean el sistema alimentario. Aunque reconoce que “la cuestión de dónde reside el poder en cualquier sistema siempre es importante”, su análisis carece de la profundidad crítica que podría esperarse en este ámbito.

Un libro para reflexionar, no para resolver

En última instancia, How the World Eats ofrece una visión rica en datos y ejemplos concretos, pero sus reflexiones abstractas sobre el significado de estos hechos pueden resultar menos convincentes. El libro es más efectivo al describir cómo funciona el sistema alimentario global que al proponer soluciones para sus problemas. Para los lectores interesados en comprender las complejidades del “mundo de los alimentos”, esta obra ofrece una perspectiva valiosa, aunque no necesariamente respuestas definitivas.

Quién es Julian Baggini

◆ Nació en el Reino Unido en 1968.

◆ Es doctor en Filosofía por la Universidad de Londres y uno de los filósofos británicos contemporáneos con mayor proyección.

◆ Colabora regularmente con medios como The Guardian, The Independent, The Observer y Radio 4, además de escribir en revistas como Prospect y Psychologies.

◆ Publica una columna semanal en The Herald y es cofundador de la revista trimestral The Philosopher’s Magazine.

◆ Es autor de una veintena de libros, entre los que destacan ¿Pienso, luego existo?, La trampa del ego y Cómo piensa el mundo, publicados en Ediciones Paidós.