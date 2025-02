Neil Gaiman y su ex esposa enfrentan demanda por violación y manipulación

Neil Gaiman retratado en la Gala Art of Elysium Heaven, el 6 de enero de 2024 en el Wiltern Theatre de Los Ángeles

Scarlett Pavlovich, quien acusó públicamente a Neil Gaiman de agresión sexual el mes pasado, ha presentado demandas contra el autor y su esposa separada, Amanda Palmer, alegando que Gaiman abusó sexualmente de ella después de que Palmer la contratara para trabajar como niñera interna en Nueva Zelanda.

Las demandas acusan a Palmer de “procurar y presentarla” a Gaiman para que la violara y abusara sexualmente, acusaciones que se plantearon por primera vez en un podcast de Tortoise Media el año pasado, y se detallaron aún más en un artículo de portada de la revista New York Magazine publicado en diciembre, que incluía entrevistas con varias mujeres que acusaron al autor de agresión sexual.

Tapa de la revista "New York Magazine" que contenía una extensa nota que detallaba varias denuncias por abuso sexual contra Neil Gaiman

Representantes de Gaiman y Palmer, quienes se separaron hace varios años, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las demandas, que se presentaron en tribunales federales en Wisconsin, Massachusetts y Nueva York el lunes 2 de febrero. Gaiman reside en Wisconsin, mientras que Palmer vive en Massachusetts o Nueva York, según las demandas. Tras el artículo de la publicación neoyorquina, Gaiman publicó una declaración en su sitio web: “Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he participado en actividades sexuales no consensuadas con nadie. Jamás.”

“Dado que existen procedimientos de custodia y divorcio en curso, no puedo hacer comentarios públicos”, publicó Palmer, una música y exmiembro del dúo de cabaret-rock Dresden Dolls, en Instagram en diciembre de 2024. “Por favor, entiendan que soy, ante todo, una madre. Pido privacidad en este momento.”

Pavlovich dijo en las demandas que conoció a Palmer en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020, cuando tenía 22 años. Pavlovich compartió con Palmer que estaba luchando financieramente, sin hogar, durmiendo en una playa y enfrentando problemas de salud mental debido a una agresión sexual que sufrió a los 15 años, según la demanda. Durante los dos años siguientes, las demandas afirman, Pavlovich hacía mandados y cuidaba al hijo de Palmer en Waiheke Island, donde Palmer y Gaiman vivían en hogares separados.

La cantante Amanda Palmer, ex esposa de Neil Gaiman, fotografiada en 2019 durante la cena anual de la asociación de corresponsales en la Casa Blanca

De acuerdo con la demanda, Gaiman comenzó a agredir sexualmente a Pavlovich la noche en que se conocieron, en febrero de 2022, cuando ella llegó a su casa para cuidar al hijo de Gaiman y Palmer. Él le dijo que Palmer había mencionado que él “no podía tener” a Pavlovich, contándole sobre el trauma pasado de la joven y advirtiendo que le “causaría un daño grave” si iniciaba una relación sexual, según las demandas. Palmer estaba “claramente al tanto del peligro que representaba Gaiman”, afirman las demandas, pero no reveló a Pavlovich ninguna preocupación ni conocimiento de mala conducta previa.

Inicialmente, Gaiman y Palmer no le pagaron a Pavlovich por sus servicios como niñera, según la demanda. Cuando Palmer le ofreció ser niñera interna, Pavlovich estaba “desesperada por un empleo seguro y una vivienda asequible”, según la demanda, y Neil Gaiman, exitoso autor de libros de fantasía como Coraline y American Gods, le había prometido ayudar en su carrera como escritora. Pavlovich aceptó el puesto, y Gaiman presuntamente continuó agrediéndola, en una ocasión con su hijo en la misma habitación y en otra ocasión lastimándola lo suficiente como para que perdiera el conocimiento, según las demandas.

De izq. a der., desde arriba: "Cómo enamorar a una chica punk", "American gods", "Good Omens" y "Coraline", cuatro exitosas obras de Neil Gaiman adaptadas a series y películas

Cuando Pavlovich le contó a Palmer sobre los abusos, ella supuestamente le dijo que más de una decena de mujeres, incluidas varias exempleadas, habían acusado a Gaiman de abusos sexuales, de acuerdo con las demandas. Palmer encontró alojamiento temporal para Pavlovich, quien posteriormente fue hospitalizada después de informarle a Palmer que se había vuelto suicida. Tras ser dada de alta del hospital, Pavlovich volvió a quedarse sin hogar.

Las demandas describen a Pavlovich como “una rehén económica” de Palmer y Gaiman, aunque Gaiman finalmente le pagó por su trabajo y ayudó a cubrir su alquiler durante unos meses.

Desde que surgieron las acusaciones por primera vez el año pasado, varios eventos públicos y proyectos de Gaiman han sido cancelados, incluidos, en las últimas semanas, la serie Anansi Boys de Dark Horse Comics y una adaptación musical de Coraline.

Fuente: The Washington Post

