La oscura historia de los hermanos rusos que conquistaron Hollywood

El libro del día: "Moguls: The Lives and Times of Hollywood Film Pioneers Nicholas and Joseph Schenck" de Michael Benson y Craig Singer

La historia de Hollywood está llena de poderosos que hoy son menos conocidos, pero que en su tiempo no fueron menos importantes que los jefes de estudio como los cuatro hermanos Warner y Louis B. Mayer, cuyos nombres están en las torres de agua y en las puertas principales. Un par de hermanos menos conocidos son el foco de Moguls: The Lives and Times of Hollywood Film Pioneers Nicholas and Joseph Schenck (Magnates: Vida y época de los pioneros del cine de Hollywood Nicholas y Joseph Schenck), escrito por el prolífico escritor de crimen Michael Benson y el director Craig Singer.

Los hermanos Schenck nacieron en Rybinsk, Rusia, y emigraron a los Estados Unidos en 1892 con sus padres y hermanos. Nicholas tenía 12 años y Joseph 16 cuando la familia llegó al Lower East Side de Nueva York. Los hermanos vendían periódicos y trabajaban en una farmacia de Bowery. Joseph se convirtió en farmacéutico con licencia en 1899. Viviendo en un área con gran cantidad de violencia de pandillas, los hermanos rápidamente aprendieron a preparar medicamentos con receta para varios males. El negocio iba bien, y después de ahorrar dinero compraron la farmacia y abrieron otra ubicación. Los Schenck tuvieron éxito, pero ansiaban más desafíos. Su interés en el pequeño pero intrigante mundo de las películas en movimiento pronto resultaría ser una empresa lucrativa.

Nick era el más joven, un hombre de familia tranquilo, controlador de un reino que trabajaba arduamente para mantener su nombre fuera de los periódicos. Joe era el playboy romántico que tuvo el corazón roto por una estrella de cine no una sino dos veces. (Norma Talmadge y Merle Oberon, ambas supuestamente se casaron con él por seguridad laboral). Nick dirigió más de 100 corporaciones. Joe estaba profundamente involucrado en bienes raíces, ayudó a construir el Hotel Roosevelt en Hollywood y era dueño del Hipódromo Del Mar y un resort en Lake Arrowhead. Nick vivía en una finca “al estilo de Gatsby” en Long Island. Joe residía en una mansión con vista al Boulevard Sunset en Los Ángeles. Entre ambos, poseían acciones de control en MGM, Twentieth Century-Fox y United Artists.

Nicholas y Joseph Schenck

Los Schenck eventualmente administraron un lugar de entretenimiento llamado Palisades Park. Las atracciones eran grandes y peligrosas. Había una gran piscina “limpia” en el parque que simplemente se llenaba con agua del sucio río Hudson. Un día, Nick sorprendió a un joven llamado Eddie Mannix robando cobre del parque y lo contrató como solucionador de problemas. Mannix se convertiría en uno de los solucionadores más importantes y notorios en la historia de Hollywood. Alrededor de este tiempo, los Schenck conocieron al dueño de teatros Marcus Loew. Joe fue contratado como reservador para la compañía de vodevil de Loew, y Nick gestionó los lugares.

Benson y Singer enumeran una serie de eventos importantes a los que los Schenck tuvieron alguna proximidad, incluyendo el escándalo de Fatty Arbuckle, la fundación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el asesinato de Thelma Todd, la violación (ocultada) de Patricia Douglas, la creciente influencia nazi en Los Ángeles, el Miedo Rojo y la muerte del primer Superman de acción en vivo en televisión, George Reeves. (Los autores citan a un asociado que cree que Mannix mandó asesinar a Reeves). Nick ayudó a elegir a Dore Schary para dirigir la producción en MGM; Schary luego se convertiría en presidente de la compañía, reemplazando al antiguo rey del lugar, Mayer.

Fatty Arbuckle enfrentó distintos procesos judiciales hasta que fue absuelto por falta de pruebas

Los Schenck siempre estuvieron cercanos a gánsteres judíos, a menudo bordeando la legalidad ellos mismos. (Joe fue condenado por evasión de impuestos). “Todos eran hijos de Bowery y jugaban con las reglas de Bowery”, escriben Benson y Singer. Joe incluso vivía al lado de Bugsy Siegel en Beverly Hills. La casa estaba completa con una “sala de casting” oculta detrás de una estantería. Fue en esta casa, según los autores, donde Joe recibió muchas visitas de Marilyn Monroe, cuando aún se llamaba Norma Jeane.

“Moguls” es una narrativa animada, aunque contiene al menos una inexactitud histórica evidente, en una sección sobre la Investigación del Senado de EE.UU. impulsada por aislacionistas sobre la propaganda de la guerra en el cine en 1941, cuando Hollywood fue criticado por hacer películas anti-nazis, presumiblemente para fomentar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Nick Schenck fue uno de los que testificó.

George Reeves, el primer Superman

Benson y Singer afirman que Charlie Chaplin fue “llamado a testificar” e “interrogado sobre sus motivos al hacer la película El gran dictador.” Pero Chaplin nunca testificó durante esta investigación. Sus películas fueron brevemente discutidas, pero nunca fue oficialmente citado. No está claro qué fuentes están consultando los autores. El libro no tiene notas al pie, y hay múltiples casos de citas no listadas en la bibliografía.

El tiempo es propicio para nuevos trabajos sobre las viejas personalidades de Hollywood, posibilitados por una afluencia de archivos en su mayoría infrautilizados y recientemente digitalizados. Pero “Moguls” a menudo se basa en investigaciones más antiguas, haciendo que sea una mezcla variada. La historia ciertamente nunca es aburrida, y los autores comprensiblemente esperan convertir la vida de los hermanos en una película o serie de televisión. Los lectores se sentirán entretenidos por el poder y el escándalo en estos rincones de la historia de Hollywood.

Fuente: The Washington Post