La misteriosa muerte de George Reeves, el Superman original: lo encontraron en su habitación, desnudo y con una herida de bala en la cabeza

George Reeves, reconocido por su papel de Superman, fue encontrado muerto el 16 de junio de 1959 con una herida de bala

La muerte de George Reeves, reconocido por interpretar a Superman en la primera serie televisiva del superhéroe, sigue siendo un enigma que ha desconcertado a muchos. A pesar de que las autoridades determinaron que su muerte fue un suicidio, las circunstancias alrededor del caso han generado múltiples teorías y dudas que persisten hasta hoy.

La mañana del 16 de junio de 1959, Reeves fue encontrado muerto en su habitación, desnudo y con una herida de bala en la cabeza. Mientras Reeves se encontraba en su dormitorio, su prometida y tres invitados estaban “disfrutando abajo”. Además, la prometida de Reeves, Lenore Lemmon, sorprendió a todos con su extraña conducta. Después de que Reeves se retirara a su habitación, Lemmon comentó fríamente: “Se va a disparar”. Tras escuchar el disparo, esperaron cuarenta y cinco minutos antes de llamar a la policía.

Aunque el caso fue rápidamente cerrado como suicidio, varias personas cercanas a Reeves, incluida su madre, rechazaron esta versión. “No es propio de mi George hacer algo así”, declaró su madre a la prensa. Esta declaración reflejaba el escepticismo de los allegados hacia la hipótesis oficial. La madre de Reeves “contrató a un abogado de alto perfil para reabrir el caso”, aunque terminó abandonando el asunto por razones no esclarecidas.

Reeves temía ser encasillado como Superman, lo que afectaba dramáticamente su carrera actoral

El papel de Superman fue una bendición y una maldición para Reeves. Su preocupación principal era que el papel lo encasillaría, haciendo imposible conseguir otros roles significativos. “Los productores no me darían trabajo. Me veían y decían que era imposible,” afirmó Reeves en un artículo del Evening Star en 1958, titulado con franqueza “No hay trabajo para Superman”.

La vida de Reeves antes del 16 de junio de 1959

El show “The Adventures of Superman” hizo su debut el 19 de septiembre de 1952, catapultando a Reeves al estrellato. People recuerda la icónica frase de apertura del show: “Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios altos de un solo salto. ¡Mira, en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman!”. Sin embargo, el éxito del programa no se tradujo en una carrera próspera para Reeves. En el mismo artículo del Evening Star, Reeves confiesa que aceptó el papel “porque tenía hambre”.

Las dificultades financieras y los conflictos personales también formaban parte de la vida de Reeves. Después de una relación de tres años con la actriz Toni Mannix, casada con el poderoso ejecutivo de MGM, Eddie Mannix, Reeves inició una relación con Lemmon. Este cambio no sentó bien a Toni ni a Eddie, quien según People, “no estaba contento cuando su esposa no era feliz”. La noche de su muerte, la pareja había salido a un bar antes de regresar a casa, donde fueron visitados por amigos para tomar una última copa.

Lenore Lemmon, prometida de Reeves, mencionó inquietantemente que "se va a disparar" poco antes del trágico suceso

Reeves fue encontrado con “dos agujeros de bala en la alfombra además del que estaba en el techo”. Asimismo, se encontraron marcas de moretones y otros signos de violencia en el cuerpo de Reeves que no coincidían con la explicación oficial de suicidio.

Las teorías alrededor del caso

Diversas teorías han surgido en torno al caso. Una de las más discutidas es la posibilidad de que Eddie Mannix ordenara el asesinato del actor. Otra hipótesis sugiere que Lemmon, en estado de embriaguez y desaprobación, pudo haber disparado a Reeves.

La espera de cuarenta y cinco minutos antes de contactar a la policía, según esta teoría, se utilizaría para encubrir el crimen. Aunque estas teorías han sido representadas en la película “Hollywoodland” de 2006, la verdad detrás de la muerte de Reeves sigue sin esclarecerse.

Las inconsistencias en la escena, como los moretones y marcas de violencia, cuestionan la explicación oficial del suicidio

La trágica muerte de George Reeves fue solo el comienzo de lo que algunos denominan la “maldición de Superman”. A pesar de los esfuerzos realizados por esclarecer el misterio, la falta de una investigación exhaustiva ha dejado muchas preguntas sin respuesta. El dolor profundo y la frustración con su carrera podrían haber influido en los eventos que llevaron a su trágica muerte.

El caso de George Reeves sigue siendo un misterio sin resolver, lleno de contradicciones y teorías. Su legado como el pionero Superman continúa siendo recordado, mientras que las dudas sobre su muerte persisten en la memoria colectiva.