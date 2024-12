Cuestionan el legado de Cormac McCarthy por revelaciones sobre una relación con una menor (Gabriela Maj/Sipa Press/0911171441)

El legado del escritor Cormac McCarthy se podría ver cuestionado por una supuesta revelación de una relación entre el autor, cuando tenía 42 años, y una joven que tenía 16 años.

La revista Vanity Fair publicó, el 10 de noviembre, un artículo que revelaba que McCarthy -uno de los novelistas más célebres de EE. UU., pero de cuya vida personal se sabe poco- mantuvo una relación sentimental con una menor, una joven que vivía en un centro de acogida.

“Conocí a Cormac en 1976, cuando yo tenía 16 años”, contó a la revista Augusta Britt, que ahora tiene 64 años, y dijo que cuando conoció al autor se sentía tan insegura que a menudo llevaba un arma y usaba la zona de la piscina del motel donde se alojaba el autor para ducharse.

Para demostrar los datos, el artículo se hace eco de las cartas que Cormac y Britt se mandaron casi hasta la muerte del autor en 2023.

Según The New York Times, las revelaciones del artículo sorprendieron a muchos seguidores del famoso autor, pero no sorprendieron a los amigos cercanos de McCarthy ni a la comunidad de académicos que han estudiado su vida y su obra.

Dianne Luce, que ha escrito varios libros sobre McCarthy, dijo al rotativo el mes pasado que ella y otro experto en McCarthy, Edwin T. Arnold, se enteraron de la relación de McCarthy con Britt hace unos 40 años, durante una entrevista con un amigo de McCarthy.

El escritor estadounidense Cormac McCarthy en una foto de archivo (EFE/PULITZER PRIZES)

El artículo de Vanity Fair describe a Britt como “la musa secreta” del escritor al destacar que “muchos” de los protagonistas masculinos de McCarthy se inspiraron en ella.

Quién fue McCarthy

Cormac McCarthy (1933-2023) fue uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense contemporánea, dejando una huella imborrable con sus obras que exploran la violencia y la condición humana. Nacido Rhode Island, McCarthy creció en Knoxville, Tennessee, donde su padre trabajaba para la Tennessee Valley Authority. Desde joven, mostró un espíritu rebelde, rechazando la educación tradicional y abandonando la Universidad de Tennessee para unirse a la Fuerza Aérea. Durante su tiempo en Alaska, se sumergió en la lectura de autores como Melville, Dostoievski y Faulkner, lo que influyó profundamente en su estilo literario.

Su primera novela, The Orchard Keeper (1965), ambientada en la Tennessee rural, recibió el premio a la primera novela de la Fundación William Faulkner. La obra refleja su interés por el folklore sureño, un tema que compartía con Faulkner. A lo largo de su carrera, McCarthy se mantuvo fiel a su visión artística, a menudo ignorando las presiones comerciales. Su segunda novela, Outer Dark, fue escrita mientras vivía en Ibiza con su segunda esposa, Anne De Lisle. La pareja vivió en condiciones de pobreza, lo que no impidió que McCarthy continuara escribiendo.

El autor falleció en 2023 (Foto AP /Evan Agostini, archivo)

En la década de 1970, McCarthy se trasladó a El Paso, Texas, fascinado por el paisaje del Oeste. Este cambio geográfico influyó en sus obras posteriores, como Meridiano de sangre y Todos los hermosos caballos, la primera entrega de su Trilogía de la Frontera. Esta última fue adaptada al cine en el año 2000, protagonizada por Matt Damon. A pesar de su enfoque en la literatura, McCarthy también incursionó en el cine y la televisión, escribiendo guiones como el de El consejero (2013), dirigido por Ridley Scott.

La obra de McCarthy se caracteriza por explorar temas de esperanza y desesperación, como se refleja en su novela La carretera, dedicada a su hijo John, fruto de su tercer matrimonio con Jennifer Winkley. En sus últimos años, McCarthy se interesó por la ciencia, colaborando con el Instituto de Santa Fe y escribiendo un ensayo sobre la relación entre el lenguaje y el inconsciente para la revista Nautilus.

Sus dos últimas novelas, El pasajero y Stella Maris, publicadas en 2022, abordan temas científicos y familiares, centrándose en dos hermanos con un vínculo complejo. Aunque recibieron críticas mixtas, los críticos elogiaron a McCarthy por su capacidad para retratar personajes más comunes, incluyendo una protagonista femenina, algo inusual en su obra.

A lo largo de su vida, McCarthy se mantuvo enfocado en su trabajo, afirmando en 2009 que su día perfecto consistía en sentarse con un papel en blanco. Su legado literario continúa inspirando a lectores y escritores por igual.

