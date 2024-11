“Música para sentirse bien”: Delvon Lamarr Organ Trio llega a Buenos Aires

Hoy y mañana, a las 20 y 22:30, la banda liderada por Delvon Lamarr (un organista autodidacta con oído absoluto) se presentará en Bebop Club (Crédito: Prensa Bebop Club)

Imposible permanecer inmutable cuando empieza a sonar Delvon Lamarr Organ Trio (DLO3). Su sonido invade el ambiente, los trasforma, lo colorea, lo hace estallar. Una fusión intrumental de soul, jazz, funk y blues de los años 50, 60 y 70, que recuerdan —dice la crítica estadounidense— a Booker T. & the M.G.’s y The Meters. Hoy y mañana, el grupo formado en Seattle en 2015 regará su magia en Bebop Club con funciones dobles: a las 20 y a las 22:30 horas ambos días.

Su líder se llama Delvon Lamarr: es un organista autodidacta con oído absoluto que ha sido reconocido como Estrella Emergente en la categoría de Organista del Año según la Crítica en la 70ª encuesta anual de críticos de Downbeat. El Delvon Lamarr Organ Trio, conocido también como DLO3, se ha especializado en revivir el arte de la “música que te hace sentir bien”; así definen ellos a lo que hacen.

El trío está compuesto por Delvon Lamarr en el órgano, acompañado por una rotativa de guitarristas y bateristas de diversas partes del mundo. Cada presentación del grupo es única, ya que Delvon adapta la selección musical a la energía y el sentir del público presente, creando una experiencia personalizada en cada show. La creación de DLO3 fue impulsada por Amy Novo, esposa y mánager de Delvon, quien ha sido fundamental en el desarrollo del grupo desde sus comienzos.

Delvon Lamarr Organ Trio - Memphis (En vivo on KEXP)

—Empezaste con la batería. ¿Cómo se produjo la transición al órgano Hammond?

—Cuando tenía 22 o 23 años, recibí una llamada del guitarrista de Seattle, Dan Heck, para hacer un concierto habitual los miércoles por la noche. Era un trío de órgano con el organista de Seattle, Joe Doria (otro músico de Seattle muy respetado). Desde que vi a Joe tocar el órgano, me enganché. Recuerdo haber visto a la esposa del pastor tocar el órgano en la iglesia, pero nunca había visto a nadie tocarlo así. Por la forma en que se disponía la banda, podía ver todo lo que Joe estaba haciendo. Así que lo observé. Entonces, una noche, entró un baterista y se sentó a tocar la batería y le pregunté a Doria si podía tocar el órgano. Doria dijo que estaba bien. Me senté al órgano y tocamos un blues y toqué el órgano como lo he estado haciendo toda mi vida. Básicamente, veía a Joe tocarlo todas las semanas y aprendí a tocar el órgano viéndolo hacerlo. Líneas de bajo, solos y todo lo demás. Dejé de tocar la trompeta y la batería “de golpe” y puse todo en el órgano.

—¿Cómo conociste a Amy y qué papel juega ella en tu música?

—Conocí a Amy en el sitio de citas Plenty Of Fish. Y desde el primer día que nos conocimos en persona supe que estaba enamorado de ella. Incluso les dije a mis amigos que ella era la indicada. No sabía que se lo iban a decir inmediatamente después de que yo se lo dijera, pero yo estaba totalmente de acuerdo. Amy tiene un papel fundamental en el Delvon Lamarr Organ Trio (DLO3). DLO3 fue idea suya, no mía. Yo nunca quise tener mi propia banda, pero ella reconoció mi talento desde el momento en que me vio tocar por primera vez. Creó DLO3 desde cero. Yo solo escribo y toco música y ella hace literalmente todo lo demás. DLO3 existe únicamente gracias a su talento y su brillantez. Somos una pareja poderosa.

Delvon Lamarr (Crédito: Facebook Delvon Lamarr Organ Trio)

—Estás actuando con una nueva formación. ¿Qué importancia tiene la química con tus compañeros de banda?

—La química es muy importante para mí. Tengo el don de escuchar no solo lo que toca un músico, sino también su potencial. Y cuando subimos al escenario, todos encajamos como piezas de un rompecabezas. Y entonces la química brota de nuestras almas. La sentimos, el público la siente y la gente que escucha en casa la siente. Y es por eso que la llamamos “música para sentirse bien”.

—¿Qué puede esperar el público argentino del Delvon Lamarr Organ Trio?

—Espera lo inesperado. Cuando empezamos a jugar, puede pasar cualquier cosa. Al igual que el clima, no sabes cómo será hasta que estás ahí afuera. Pero una cosa es segura: te sorprenderá.