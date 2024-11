Los documentos de Burt Bacharach fueron donados a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Burt Bacharach, uno de los compositores y autores de canciones más célebres y populares del siglo XX, tendrá sus documentos donados a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Jane Bacharach, la viuda de Bacharach, quien hizo la donación, y la institución anunciaron la adquisición en un comunicado.

Jane Bacharach dijo en un comunicado que eligió la institución porque Burt Bacharach y su compañero de composición Hal David recibieron el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso en 2012, y Bacharach lo valoró por encima de todos sus otros premios. Es la primera vez que la biblioteca adquiere una colección de uno de sus receptores del Premio Gershwin.

Burt Bacharach posa con el premio Grammy por "mejor álbum pop instrumental" por su disco "At This Time"

“Burt puso su corazón y su alma en su música, y estamos muy orgullosos de que la Biblioteca dé a otros la oportunidad de visitar y disfrutar de su legado”, dice su declaración. La colección estará disponible para investigadores en el verano de 2025.

“La Biblioteca está orgullosa de ser confiada con la tarea de asegurar que la música y el legado de Bacharach permanezcan accesibles para las generaciones futuras, con la esperanza de inspirarlas con su creatividad y genio musical distintivamente americano”, expresó la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden.

Burt Bacharach en el festival de Glastonbury, el 27 de junio de 2015

Los documentos de Bacharach se unirán a los manuscritos y documentos recopilados de Jerome Kern, Irving Berlin, George e Ira Gershwin, Cole Porter, Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, Billy Strayhorn, Leonard Bernstein y Henry Mancini en la biblioteca.

La colección incluye miles de partituras y partes musicales, incluyendo su arreglo de “The Look of Love”, y bocetos musicales para canciones como “Alfie” y “Raindrops Keep Falling on My Head”.

Bacharach deleitó a millones en las décadas de 1960 y 1970 con esas y otras melodías peculiares e inolvidables como “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose”, “Close to You” y docenas de otros éxitos. El ganador del Grammy, Oscar y Tony murió el año pasado a los 94 años.

