¿Deben las mujeres ser agradables para tener éxito?

Como mujer navegando la mediana edad, la menopausia y siendo madre (y fisicoculturista profesional), me gusta pensar que soy una badass lo suficientemente agradable. Así que mi reacción inicial al libro de Alison Fragale, Likeable Badass, fue escéptica, por decir lo menos. ¿Por qué las mujeres deben ser agradables para tener éxito?

Las mujeres asertivas, especialmente aquellas en roles públicos, a menudo son percibidas de manera menos favorable en comparación con los hombres que exhiben los mismos rasgos, dice Fragale. Pensemos, por ejemplo, en el reciente momento en que Kamala Harris abrazó a una votante llorosa en Pittsburgh, una muestra de calidez maternal que le dio a la candidata presidencial un impulso en las redes sociales. (En contraste, recordemos cómo el entonces candidato Barack Obama le dijo famosamente a Hillary Clinton, “Eres lo suficientemente agradable, Hillary”, en un debate de 2008). Una y otra vez, las líderes femeninas enfrentan una prueba de simpatía de maneras que sus contrapartes masculinas raramente hacen.

¿Qué tan grande es el factor de la “simpatía” en los resultados finales para estas mujeres? Quizás nunca sepamos el punto decisivo. Pero la investigación indica que importa. Tres estudios sobre ira, género y estatus, por ejemplo, encontraron que “los evaluadores masculinos y femeninos conferían un estatus más bajo a las profesionales femeninas enojadas que a los profesionales masculinos enojados”. Además, estos estudios mostraron que las reacciones emocionales de las mujeres se atribuían a características internas (por ejemplo, “ella es una persona enojada”, “ella está fuera de control”), mientras que reacciones emocionales similares de los hombres se atribuían a circunstancias fuera de su control.

Fragale, una psicóloga organizacional que enseña en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, se adentra en estos temas en su libro, explorando la dinámica entre el estatus y el poder. También ofrece sugerencias sobre cómo las mujeres pueden usar el primero para ganar el segundo. El poder tradicional -control sobre recursos y toma de decisiones- sigue siendo algo a lo que muchas mujeres no pueden acceder completamente por sí mismas, independientemente de su habilidad o capacidad de negociación. Sabemos que las mujeres ocupan una pequeña fracción de los roles de liderazgo superior y que la brecha salarial sigue siendo obstinadamente persistente.

La percepción de Fragale es que el estatus -la estima que otros nos tienen- es el canal no explorado que muchas mujeres pueden aprovechar. A diferencia del poder, es algo que podemos moldear activamente mediante calidez y simpatía. El libro expone cómo estas cualidades, a menudo subestimadas, pueden de hecho mejorar la influencia.

El arte está en el equilibrio, argumenta Fragale. Mezclar la cantidad correcta de calidez y asertividad puede llevar a lo que ella llama la “badass agradable”. En una entrevista telefónica amplia, explicó cómo. Aquí hay algunos puntos clave de nuestra conversación. (Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad).

— Siempre he pensado que ser agradable es algo que simplemente eres porque eres amable. Al pensar en ello de manera estratégica y egoísta, ¿estamos siendo manipuladores?

— Autenticidad y estrategia no son opuestos. Para empezar, ya estamos hablando de personas que se preocupan por otras personas. Pero a menudo dejamos una buena moneda sobre la mesa. Te daré un ejemplo. Alguien con quien estaba hablando tenía una opinión muy alta de mi publicista. Fue muy elogioso al referirse a ella y dijo que siempre recomienda excelentes invitados. Le dije, “¿Alguna vez se lo has dicho?” Y la respuesta fue que no - y entonces lo hizo.

El resultado fue que ella estuvo agradecida, y ahora probablemente se referirán mutuamente más a menudo. Y así ese movimiento elevó su estatus con ella.

— Una de las cosas que el libro toca es que la calidez puede verse diferente según tus propios rasgos y personalidad. No quieres que parezca falso pretendiendo ser cálida de otro tipo si no se siente similar a ti. ¿Cuál es tu marca de calidez?

— No soy buena sonriendo. Otras personas me lo han señalado. Durante años me decían, “¿Qué te pasa?” y yo decía, “¡Nada!” y decían, “Oh, tienes esta expresión en la cara.”

Pero no quiero sonreír artificialmente. Tampoco quiero que la gente piense que estoy feliz cuando no lo estoy.

Así que he aprendido a inclinarme más hacia el humor. Pero tengo que tener cuidado de evitar el humor autocrítico. El humor autocrítico es cálido, pero te menosprecia. No quieres ser vista como la amiga despistada.

— ¿Las mujeres tienen una conexión entre sí en el departamento de simpatía, debido a lo que tenemos en común? ¿O somos más duras entre nosotras?

— La similitud es una gran base para el gusto y la atracción. Nos gustan las personas que son parecidas a nosotros. Puedes preguntarle a una mujer dónde compró su ropa. Eso no es algo que hagas tanto entre géneros. Eso sí construye relaciones, y en ese sentido tenemos una ventaja.

La desventaja es que las personas que son inseguras sobre su poder y estatus son a menudo agresivas, competitivas y hostiles. Están luchando por proteger su territorio. Debido a que el mundo nos ha hecho tan difícil obtener poder y estatus, naturalmente genera inseguridad.

— Entonces, ¿qué deberían hacer las mujeres en ese caso?

— Lo mejor que puedes hacer es acercarte, aumentar su estatus, hablar bien de ellas, elogiarlas. Si alguien comienza a hacer eso por ti, quieres corresponder. Te das cuenta de que no están en competencia y te comportas mejor.

— Dices en el libro que las personas que hablan rápido tienen más estatus. Siempre he sido de hablar lento. No pensé que eso fuera necesariamente malo. ¿Debería acelerarlo?

— No tienes que cambiar quién eres, pero deberías ser consciente de ello. Las personas que hablan más rápido reciben más crédito - es una señal de confianza. Pero no es la única señal de confianza. Quizás sonreír sea para ti; para mí, sonreír no funciona. Así que he tenido que encontrar algo que funcione para mí. Tal vez seas un gran escritor.

