Eduardo Basualdo ganó el Premio Pinamar Contemporáneo

Eduardo Basualdo fue elegido ganador del Premio Pinamar Contemporáneo #2254 por su proyecto “Cruz del Sur”, según anunciaron la Fundación arteba y Pinamar S.A. La obra recibirá USD 15.000 en concepto de honorarios para el artista.

La pieza se emplazará en la rotonda de Avenida del Olimpo y Avenida Shaw, en Pinamar Norte, y su inauguración está prevista para noviembre de este año en el marco del programa Pinamar Contemporáneo. La empresa asumirá de forma integral los costos de producción para materializar el proyecto.

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La decisión fue tomada por un jurado integrado por Martín Bodas, Adriana Bustos, Andrés Duprat, Luciana Lamothe y Enrique Shaw, que evaluó cinco propuestas finalistas tras una etapa previa de tutoría y desarrollo con la curadora Solana Molina Viamonte. El comité ponderó la potencia, la viabilidad técnica y la inserción territorial de los proyectos.

Débora Pierpaoli

El jurado también otorgó una Mención Especial al proyecto de Débora Pierpaoli, con un premio estímulo de USD 3.000.

Basualdo afirmó sobre el reconocimiento: “Este premio significa para mí la posibilidad de trabajar en una dimensión nueva, en el espacio público, en relación a una ciudad, a un público que no necesariamente está buscando arte, sino que se lo encuentra”.

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La curadora describió el concepto de la obra: “En una ciudad balnearia, en uno de los países más australes del mundo, Cruz del Sur, marca las coordenadas de un cruce de caminos. Con elementos simples y recurrentes en su obra: dos paredes y un gran volumen (o bola negra), Basualdo monta la escena para que el espectador, pueda pasar de un ‘lado al otro’, con la tensión de un peligro inminente”.