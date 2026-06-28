Cultura

Eduardo Basualdo ganó el Premio Pinamar Contemporáneo

La Fundación arteba y Pinamar S.A. informaron que el proyecto “Cruz del sur” será emplazada en la ciudad en noviembre. El artista recibirá USD 15.000 en honorarios

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Eduardo Basulado - Museo Mar
Eduardo Basualdo ganó el Premio Pinamar Contemporáneo

Eduardo Basualdo fue elegido ganador del Premio Pinamar Contemporáneo #2254 por su proyecto “Cruz del Sur”, según anunciaron la Fundación arteba y Pinamar S.A. La obra recibirá USD 15.000 en concepto de honorarios para el artista.

La pieza se emplazará en la rotonda de Avenida del Olimpo y Avenida Shaw, en Pinamar Norte, y su inauguración está prevista para noviembre de este año en el marco del programa Pinamar Contemporáneo. La empresa asumirá de forma integral los costos de producción para materializar el proyecto.

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La decisión fue tomada por un jurado integrado por Martín Bodas, Adriana Bustos, Andrés Duprat, Luciana Lamothe y Enrique Shaw, que evaluó cinco propuestas finalistas tras una etapa previa de tutoría y desarrollo con la curadora Solana Molina Viamonte. El comité ponderó la potencia, la viabilidad técnica y la inserción territorial de los proyectos.

Mujer con cabello rizado rubio y flequillo, ojos azules, viste un suéter gris de cuello alto, de pie frente a una pintura abstracta
Débora Pierpaoli

El jurado también otorgó una Mención Especial al proyecto de Débora Pierpaoli, con un premio estímulo de USD 3.000.

Basualdo afirmó sobre el reconocimiento: “Este premio significa para mí la posibilidad de trabajar en una dimensión nueva, en el espacio público, en relación a una ciudad, a un público que no necesariamente está buscando arte, sino que se lo encuentra”.

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La curadora describió el concepto de la obra: “En una ciudad balnearia, en uno de los países más australes del mundo, Cruz del Sur, marca las coordenadas de un cruce de caminos. Con elementos simples y recurrentes en su obra: dos paredes y un gran volumen (o bola negra), Basualdo monta la escena para que el espectador, pueda pasar de un ‘lado al otro’, con la tensión de un peligro inminente”.

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