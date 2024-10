Novedades en la saga interminable de la búsqueda del cuerpo de García Lorca

En un esfuerzo por esclarecer las circunstancias de la muerte de Dióscoro Galindo, maestro republicano asesinado durante la Guerra Civil Española, su nieta, Nieves García Catalán, ha solicitado participar en una investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia de Granada. Según informó El País, esta investigación busca determinar si los cuerpos hallados en las fosas comunes del barranco de Víznar, en Granada, fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Se cree que también podría estar el cuerpo de Federico García Lorca, así como de otros desaparecidos durante aquella oscura época.

El proceso se inició el 12 de abril, cuando la fiscal Cristina Escobar Jiménez ordenó diligencias de investigación preprocesal. La investigación se centra en los restos de 49 personas, aunque los arqueólogos han exhumado 132 cuerpos, incluidos los de un niño de entre 11 y 14 años. Estos hallazgos, dirigidos por el profesor Francisco Carrión de la Universidad de Granada, son fundamentales para la Fiscalía, ya que proporcionan detalles sobre cómo fueron asesinadas y enterradas estas personas.

Nieves García Catalán, junto a su abogado Eduardo Ranz, lleva casi tres décadas intentando localizar los restos de su abuelo. En 2009, una búsqueda en una fosa de Alfacar no tuvo éxito, y desde entonces han enfrentado numerosos obstáculos judiciales. En 2020, un juzgado de instrucción de Granada rechazó su solicitud de búsqueda, argumentando que un proceso penal no era el camino adecuado para conocer las circunstancias de la muerte. Posteriormente, la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional también desestimaron sus recursos.

La reciente solicitud de personación de García Catalán en la investigación de la Fiscalía parece destinada a no prosperar, explica el periodista Javier Arroyo de El País, ya que este tipo de diligencias no admite la personación de terceros. Según fuentes jurídicas citadas por El País, la investigación tiene un carácter extraprocesal y busca ofrecer verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, sin intención de iniciar un proceso penal en esta fase.

El abogado Ranz argumenta que existen nuevos datos, citando la aparición de siete fosas en 2021 y 2022 en el barranco de Víznar, donde se exhumaron 49 cuerpos con signos de muerte violenta. Estos hallazgos coinciden con el contexto de la ejecución de Dióscoro Galindo González. Además de la búsqueda de su abuelo y de Federico García Lorca, Ranz ha solicitado que declaren expertos como Ian Gibson y Víctor Fernández, así como familiares de víctimas de la Guerra Civil Española.