Salman Rushdie, Percival Everett y Miranda July son finalistas del National Book Award

Salman Rushdie, Percival Everett y Miranda July, finalistas del National Book Award

Las memorias de Salman Rushdie, Knife, y la novela histórica revisionista de Percival Everett, James, están entre los finalistas de la 75ta entrega anual del National Book Award, uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Otros nominados incluyen a la autora y cineasta Miranda July por su novela explícita sobre la mediana edad, All Fours, y la célebre poeta canadiense Anne Carson por Wrong Norma.

La Fundación Nacional del Libro anunció a los finalistas en ficción, no ficción, literatura juvenil, poesía y libros traducidos. Los jueces de cada categoría redujeron las listas de 10 semifinalistas dadas a conocer el mes pasado, a cinco selecciones finales. Los ganadores serán anunciados el 20 de noviembre en Manhattan, donde se entregarán premios honoríficos a la novelista Barbara Kingsolver y al editor y activista W. Paul Coates.

En ficción, además de James y All Fours, están nominadas la primera colección de cuentos de Pemi Aguda, Ghostroots; la primera novela de Kaveh Akbar, Martyr; My Friends de Hisham Matar, una novela del autor de las memorias ganadoras del Premio Pulitzer The Return.

Barbara Kingsolver recibirá un National Book Award honorífico (EFE/ Andreu Dalmau)

La novela de Everett, que vuelve a contar Las aventuras de Huckleberry Finn desde la perspectiva del hombre esclavizado al que Mark Twain había llamado Jim, también es finalista del Booker Prize y una de las obras más aclamadas del año. Entre los libros de ficción que los jueces dejaron fuera de la lista de finalistas se encuentra Creation Lake de Rachel Kushner, otra finalista del Booker.

Knife: Meditations After an Attempt Murder de Rushdie es finalista de no ficción, junto con Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling de Jason De León; Circle of Hope: A Reckoning with Love, Power, and Justice in an American Church de Eliza Griswold; Unshrinking: How to Face Fatphobia de Kate Manne y Whiskey Tender de Deborah Jackson Taffa.

Knife es la primera nominación al National Book Award para Rushdie, de 77 años, quien vivía en el extranjero y no era elegible cuando publicó la ganadora del Booker Prize Midnight’s Children’s y otras obras. El prolífico Everett, autor de más de 20 libros y ganador de varios premios, también está nominado por primera vez.

Salman Rushdie está nominado por primera vez a los National Book Award por su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La lista de poesía incluye Wrong Norma de Carson; (...) de Fady Joudah; la colección debut de m.s. RedCherries, Mother; Modern Poetry de Diane Seuss y Something About Living de Lena Khalaf Tuffaha. En literatura juvenil, los finalistas son Buffalo Dreamer de Violet Duncan; The Great Cool Ranch Dorito in the Sky de Josh Galarza; The First State of Being de Erin Entrada Kelly; Kareem Between de Shifa Saltagi Safadi y The Unboxing of a Black Girl de Angela Shanté.

Dos libros escritos originalmente en árabe están en la lista de obras traducidas: The Book Censor’s Library de Bothayna Al-Essa, traducido por Ranya Abdelrahman y Sawad Hussain, y Where the Wind Calls Home de Samar Yazbek, traducido por Leri Price. Los otros finalistas son Ædnan de Linnea Axelsson, traducido del sueco por Saskia Vogel; The Villain’s Dance de Fiston Mwanza Mujila, traducido del francés por Roland Glasser, y Taiwan Travelogue de Yáng Shuāng-zǐ, traducido del chino mandarín por Lin King.