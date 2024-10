Andrés Rodríguez, nuevo responsable de la Ópera del Teatro Colón de Buenos Aires

El nombramiento de Andrés Rodríguez fue anunciado por el Ministerio de Cultura de Buenos Aires el viernes 27 de septiembre

Andrés Rodríguez ha sido designado como el nuevo responsable de la Ópera del Teatro Colón de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Rodríguez, un destacado gestor cultural y abogado nacido en Santiago de Chile, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito musical y cultural.

Rodríguez, quien estudió música y canto en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, se desempeñó durante 34 años como director artístico y general del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Durante su gestión, fue responsable de la creación del primer coro profesional del país y del estreno en Chile de 37 óperas de compositores como Haendel y Shostakovich. Bajo su dirección, el Teatro Municipal de Santiago acogió a renombrados artistas como Claudio Arrau, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Lang Lang, Evgeny Kissin, Kiri Te Kanawa y Renee Fleming, así como a orquestas de prestigio internacional como la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Filarmónica de Israel.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, expresó su entusiasmo por la incorporación de Rodríguez al equipo del Teatro Colón, destacó su experiencia y calidad humana como un aporte significativo a la excelencia artística del teatro. “Estamos muy orgullosos de anunciar la llegada de Andrés Rodríguez al equipo de dirección artística del Teatro. Reconocido mundialmente por su trayectoria, Andrés sumará su experiencia y su calidad humana y será un enorme aporte a la excelencia y rigurosidad artística de nuestros talentos”, afirmó Ricardes.

Rodríguez también ha sido un activo participante en la comunidad operística internacional. En 1997, fue uno de los fundadores de la asociación Ópera Latinoamérica (OLA), y ha sido jurado en numerosos concursos de canto, incluyendo el Operalia de Plácido Domingo, el Francisco Viñas de España, el Concurso Internacional de Canto de Toulouse, el Bidu Sayao en Brasil, el Radio Filarmonía de Perú y el National Museum for Women in the Arts-Chile.

Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan la Cruz del Mérito Primera Clase, otorgada por el gobierno alemán y la Medalla de Santiago, además de ser declarado Hijo Ilustre de la Municipalidad de Santiago al término de su gestión en el Teatro Municipal de Santiago. Actualmente, Rodríguez asesora a diversas instituciones culturales y musicales tanto en Chile como en el extranjero.

La llegada de Rodríguez al Teatro Colón se enmarca en un esfuerzo por mantener y elevar los estándares artísticos del emblemático teatro porteño, conocido por su rica historia y su papel central en la vida cultural de Buenos Aires. Con su vasta experiencia y su compromiso con la excelencia, Rodríguez se perfila como una figura clave para el futuro de la ópera en el Teatro Colón.

Fuente y fotos: Prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.