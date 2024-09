“A Season for That”: lo que aprendió un escritor gastronómico cuando se mudó a Francia

El libro del día: “A Season for That”, de Steve Hoffman

Francia ha ejercido durante mucho tiempo una atracción magnética sobre los escritores, cada uno por un placer o ambición particular. Para Ernest Hemingway y Gertrude Stein, en la década de 1920, fue el estímulo de la comunidad de expatriados en París, lo que dio voz a la Generación Perdida. Para Peter Mayle, en la década de 1980, fue la luz del sol y los campos de lavanda de Provenza, el antídoto a la Inglaterra lúgubre. Para Bill Buford, a fines de la década de 2000, fueron las tradiciones culinarias de Lyon, una ciudad conocida por transformar a los simples honderos en chefs temibles.

Para Steve Hoffman, en la década de 2010, la atracción fue más turbia. En su nueva autobiografía, a menudo magnífica y conmovedora, A Season for That, el escritor gastronómico ganador del Premio James Beard sigue los pasos de innumerables autores que lo precedieron y cambia su vida para pasar una temporada en Francia. Su objetivo, al parecer, es una combinación entre la evasión personal y el autodescubrimiento, una búsqueda de algo que no puede revelarse hasta que se encuentra.

Nacido y criado en las Twin Cities, Hoffman tuvo una relación “extraña y obstinada” con sus padres. Encontró alivio de la persona en la que se estaba convirtiendo (y, lamentablemente, no le gustaba) cada vez que se adentraba en el idioma y la cultura de Francia, a partir del sexto grado. Durante una pausa en la universidad, pasó nueve meses en París, durante los cuales la Ciudad de la Luz lo sedujo para creer que podía escapar de la insoportable estrechez de ser Steve Hoffman.

Harto de su vida en Estados Unidos, Steve Hoffman se mudó con su familia a un pequeño pueblo en el sur del país galo y escribió un libro lleno de sensibilidad y lucidez (Crédito: Facebook Steve Hoffman)

En su mediana edad, Hoffman se había establecido como preparador de declaraciones de impuestos, hombre de familia y escritor gastronómico independiente, todas las cuales parecían ser excelentes, sin importar las dudas vestigiales que albergaba sobre lo que podría haber sido su vida. Pero sus experiencias en Francia permanecieron en la memoria, susurrando promesas de que podría encarnar el papel de su vida: un estadounidense en París, alguien que encuentra aceptación en un país conocido, aunque injustamente, por despreciar a quienes no tienen pasaporte francés.

Pero Hoffman y su familia (su esposa Mary Jo, su hija Eva, su hijo Joseph) no se encontraron en París ni en los dorados paisajes de Van Gogh de la Provenza durante su residencia de seis meses en 2012 y principios de 2013. Su presupuesto les permitió un entorno más modesto: alquilaron una casa en Autignac, en el sur de Francia. Hoffman describe el pueblo como el “equivalente francés de Des Moines”, lo que tiene menos que ver con el tamaño de Autignac (población: menos de 1.000) que con su falta de atractivo como destino turístico.

Desde el principio, Hoffman estaba decidido a no jugar el papel de visitante estadounidense, e insistió en que sus hijos lo acompañaran en el viaje, incluso si eso significaba beber Coca-Cola sin hielo, una tradición francesa. Pero la idea de inmersión de Hoffman era algo más cercano al cosplay (pedir la comida adecuada, seguir las reglas gramaticales correctas) que a la integración total en la comunidad francesa, al menos según Mary Jo, que asumió el ingrato papel de inspectora de control de calidad de la familia.

Hoffman se mudó con su familia en Autignac, en el sur de Francia, cuya población no llega a los mil habitantes (Foto: Wikipedia)

En un pasaje, Hoffman recuerda a su esposa diciendo una verdad franca y crítica: “’Esto’, dijo Mary Jo, agitando la palma de la mano sobre la mesa, ‘es lo que obtienes después de haber hecho el trabajo. Pero no estás haciendo el trabajo. Sólo estás interpretando un personaje, y ni siquiera me gusta’”.

A partir de ese momento, Hoffman se puso a trabajar. Se puso de rodillas para recoger uvas durante la cosecha de vino. Recibió una lección de economía empresarial francesa mientras trabajaba para el carnicero del pueblo. Desechó sus nociones románticas de alta cocina a cambio de la riqueza generacional de la cocina campestre francesa, transmitida a través de las tradiciones orales de los cocineros y comerciantes locales. Aprendió a ver la vida no como un gráfico de líneas en constante ascenso, sino como un ciclo estacional lleno de altibajos, todos para saborear a su manera.

A Season for That recompensa la paciencia. No es una autobiografía diseñada para generar tensión narrativa. Es un libro de anécdotas, excursiones de un día, comentarios y reflexiones que se chocan entre sí hasta que lentamente comienzan a tomar forma. Se fusionan en el retrato de una familia, con todo su desorden, afecto y frustraciones. El libro encuentra significado en los momentos cotidianos, y es solo a través de estos pequeños detalles que Hoffman ve el rico terroir de su propia familia, ya sea que el clan se arraigue en el sur de Francia o en los suburbios de Minnesota.

Steve Hoffman (Crédito: Facebook Steve Hoffman)

Hoffman pasó unos ocho años escribiendo A Season for That, y eso se nota en sus frases, que están tan pulidas que a menudo te maravillará su brillantez. Los pasajes sobre sus hijos son particularmente conmovedores, tal vez porque Hoffman todavía está lidiando con su propia infancia, que parece no resolverse.

“Joe es diferente”, escribe Hoffman sobre su hijo, y la ternura rezuma de cada palabra. “Algo etéreo se le une desde muy temprano. Algo delicado y casi peligrosamente expuesto. Tiene ese tipo de gentileza que hace que un padre quiera inventar un mundo mejor para que pueda vivir allí en paz”.

A pesar de su disposición a exhibir su sensibilidad y sus defectos, Hoffman mantiene una parte de sí mismo muy bien oculta. Si bien es fácil que muestre compasión por la fragilidad de su hijo, no puede extender el mismo afecto a su yo de la infancia. “Como algo que se ve en la visión periférica y se desvanece cuando lo miras directamente, no puedo mirar directamente a mi yo de la infancia y sentir amor por él”, escribe Hoffman.

Esta tensión de sus primeros años claramente impulsa la búsqueda de Hoffman de una vida lejos de los lagos fríos y cristalinos de Minnesota. Pero es una tensión que en gran parte no se ha explorado ni explicado. Es una paradoja desgarradora en un libro que extrae tantas verdades de la imperfección y la vulnerabilidad humanas.

