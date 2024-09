El sexo y su represión en la historia de Estados Unidos

Los enfrentamientos sobre la moral sexual en Estados Unidos son, en gran medida, acerca de lo que es nuevo y lo que es viejo. ¿Es la intriga prematrimonial un indulgencia natural eterna, o es un subproducto de una empresa moderna llamada feminismo? ¿Es la contracepción una salvaguarda inocua, o es una artimaña de esa trama siniestra contra EE.UU., la revolución sexual?

Los conservadores son, sin duda, determinados para confundir la tradición con la justificación, y no es sorpresa que tiendan a apelar a la historia con la esperanza de dotar sus preocupaciones del dormitorio con una especie de gravedad que se adhiere a los anticuarios polvorientos. Una de sus reliquias favoritas es la fantasía de una edad dorada que podría recuperarse, un período en el que las travesuras placenteras estaban confinadas al matrimonio, los bebés eran el resultado de cada encuentro y los roles de género estaban estrictamente delineados. ¿Y qué trajo este era utópica a su fin? “El feminismo,” tuiteó el comentarista conservador Matt Walsh el año pasado, es “quizás la fuerza más destructiva en la historia humana.” En un episodio posterior de su podcast, aclaró que “las feministas han logrado destruir... la familia nuclear,” un proceso que alegó ha “carcomido el mismo tejido de la civilización.”

En Fierce Desires: A New History of Sex and Sexuality in America (Deseos Feroces: Una Nueva Historia del Sexo y la Sexualidad en América) Rebecca L. Davis pone a prueba la imagen de Walsh. Su estudio importante, ambicioso y entretenido nos recuerda que muchas de las prácticas retratadas por los reaccionarios como radicales y nuevas, como el amor entre personas del mismo sexo, en realidad tienen un largo recorrido, mientras que el tipo de dicha conyugal alabada por personas como Walsh como normal y normativa es un invento relativamente reciente.

Pero Davis, una profesora de historia en la Universidad de Delaware, demuestra que Walsh y los de su clase son verdaderos tradicionalistas en al menos un sentido: los americanos siempre han mostrado un talento especial para la prudencia, la santurronería y el pánico moral. Cualquier indicio de disfrute o inconformidad que haya surgido en la tierra de los puritanos y el hogar de los reprimidos ha atraído a un censor, ansioso por agitar un dedo reprobador.

Davis divide la historia sexual estadounidense en tres eras, a veces superpuestas: 1600–1870, 1840–1938 y 1938–2024. No está claro cuál de estas épocas les parece a los reaccionarios sexuales una era de virtud erótica y tranquilidad sexual.

En algunos aspectos, la primera de estas eras no era tan retrógrada como algunos podrían imaginar con nostalgia. La práctica del “empedrado,” por la que las parejas cortesanas pasaban la noche juntas antes de casarse, era tan común que, “para la década de 1770, entre el 30 y el 40 por ciento de las novias en New Haven ya estaban embarazadas cuando pronunciaron sus votos matrimoniales.” La anticoncepción y el aborto también eran comunes: Davis escribe que muchas mujeres “usaban pesarios, una sustancia o dispositivo colocado en la vagina para bloquear o neutralizar el esperma,” y los farmacéuticos vendían remedios herbolarios que eufemísticamente alegaban podrían restaurar los períodos de las mujeres (es decir, terminar embarazos).

Pero la temprana “América” también era terrible de maneras que incluso el más descarado chovinista tendría dificultad para defender. La violación marital y el abuso doméstico eran rampantes y en gran parte no regulados. En un capítulo desgarrador, Davis detalla la difícil situación de una mujer del siglo XVII atrapada en un matrimonio abusivo con un hombre que la golpeaba y violaba regularmente a una de las hijas de la pareja. Esta mujer casi no tenía recursos: el divorcio era difícil (y en algunos estados imposible) de obtener, y una esposa no tenía derecho legal a vivir separada de su esposo ni siquiera a firmar contratos por sí misma.

El abuso sexual también fue una de las características más extendidas y abominables de la esclavitud. La decencia sexual estuvo racializada desde el inicio del país, y Davis escribe que en el siglo XVII, “el comportamiento sexual correcto se convirtió en un medio esencial para distinguir a los cristianos de los paganos, civilizados de los salvajes.”

Anteriormente, las mujeres en su conjunto eran consideradas lujuriosas y licenciosas; ahora, las mujeres blancas fueron reinventadas como frágiles e infantiles, y su supuesta inocencia servía para distinguirlas de las mujeres negras, quienes eran despreciadas como bestiales y promiscuas, y los hombres negros, quienes eran estigmatizados como depredadores. Estos estereotipos se usaron para justificar atrocidades: durante los siguientes dos siglos, los hombres negros sospechosos de seducir a mujeres blancas eran golpeados o linchados, y las mujeres negras esclavizadas sufrían violaciones a manos de sus explotadores. Hay poco sobre la política sexual de la temprana “América” que alguien aparte del racista más depravado podría encontrar redentor.

El segundo periodo considerado en “Deseos Feroces,” 1840–1938, es quizás más prometedor desde una perspectiva conservadora. A finales de 1800, el vigilante antisexual Anthony Comstock logró con éxito la aprobación de la Ley para la Supresión del Comercio y la Circulación de Literatura Obscena y Artículos de Uso Inmoral, o, como se la conoce comúnmente, la Ley Comstock. La infame política prohibía el comercio interestatal de erótica, una categoría que incluía anticonceptivos y abortivos. A medida que surgieron agencias de cumplimiento y brigadas de la moralidad por todas partes, varios proveedores prominentes de abortos se encontraron acosados por el fervor de Comstock y terminaron suicidándose. Davis señala en un epílogo que ciertos conservadores contemporáneos están tan abiertamente entusiasmados con este período de la historia sexual americana, que están intentando invocar “al fantasma de Anthony Comstock”: tras la decisión Dobbs de la Corte Suprema, muchos activistas antiaborto esperan hacer cumplir una cláusula de la Ley Comstock que nunca fue formalmente derogada y que prohibiría la distribución de abortivos por correo.

El movimiento para prohibir el aborto nunca ha estado aislado de una agenda más amplia, una que busca coaccionar a las mujeres hacia la maternidad y, por lo tanto, reforzar una jerarquía de género regresiva, y Comstock, el niño símbolo del movimiento antiaborto, tenía ideas definidas sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. El objetivo adecuado del sexo, enfatizaba, no era el placer sino la reproducción en el matrimonio; las mujeres pertenecían a la guardería infantil, y sus cuerpos pertenecían a sus esposos.

En un capítulo posterior sobre la politización del aborto en la década de 1990, cuando los extremistas religiosos atacaron violentamente las clínicas de aborto e incluso mataron a proveedores, Davis observa con perspicacia que los miembros del entonces naciente movimiento antiaborto no eran “votantes de un solo tema” porque “el problema del aborto se convirtió en un referéndum sobre la revolución sexual, los derechos de los homosexuales y el feminismo. Los opositores al aborto describían el procedimiento como un ataque a la ‘familia americana’ porque, argumentaban, desataba el sexo reproductivo del matrimonio, a las mujeres de los hombres y a los hombres de sus responsabilidades como sostén de la familia. El aborto golpeaba sus creencias de que la familia convencionalmente genderizada y heterosexual mantenía unida a la nación.”

Ella podría describir fácilmente a los partidarios contemporáneos de Trump, o a Comstock y sus seguidores. Todos estos cruzados antiaborto están unidos en la comprensión de que la libertad de las mujeres depende de la autonomía reproductiva, y unidos en oponerse a esa libertad.

A pesar de su reciente resurrección, sin embargo, Comstock no fue completamente victorioso, ni siquiera en su propio tiempo. Los moralistas del siglo XIX “lucharon una batalla cuesta arriba,” como escribe Davis. Abundaban los eufemismos; en un giro particularmente satisfactorio, “jeringa Comstock” se convirtió en argot para un cierto anticonceptivo, y las tasas de natalidad continuaron disminuyendo. Los bares clandestinos prosperaron en la Edad Dorada, y a finales de 1800 y principios de 1900, el deseo homosexual floreció detrás de escena en sociedades secretas, en bailes de drag en Harlem y entre mujeres cantantes de blues que actuaban con chisteras y frac. En capítulos que se centran en personajes memorables, algunos de ellos famosos y otros simplemente civiles privados, Davis desentierra detalles verdaderamente novelescos y, a menudo, verdaderamente conmovedores sobre la vida homosexual.

A ojos reaccionarios, concluye, los años de 1938 a la actualidad han visto una procesión de desastres incesantes. Primero vinieron los informes Kinsey, estudios basados en entrevistas con miles de hombres y mujeres americanos. Publicados en 1948 y 1953, estos documentos enormemente influyentes mostraron que tanto las aventuras homosexuales como el sexo prematrimonial eran bastante comunes: el 50 por ciento de las mujeres encuestadas dijo que habían tenido coito antes del matrimonio, y, según Davis, “los investigadores calcularon que el 37 por ciento de los hombres americanos había tenido al menos un contacto sexual con otro hombre que resultó en un orgasmo.”

Luego vino el feminismo y, tras él, el desarrollo de los programas de educación sexual, que los cristianos conservadores argumentaban eran “comunistas, enseñaban a sus hijos a ser homosexuales, sexualizaban a los niños muy pequeños, exponían a los jóvenes a la pornografía y contribuían a las crecientes tasas de embarazo adolescente.” (hay algo perversamente impresionante en la persistencia con la que han sacado a relucir este guion en las décadas intermedias, sin siquiera insinuar actualizarlo o revisarlo).

Por supuesto, los movimientos progresistas también enfrentaron contratiempos en este último período. A lo largo del siglo XIX, escribe Davis, “las expresiones de deseo homosexual y de otro tipo queer eran comunes y en su mayoría no castigadas.” Hombres y mujeres perseguían discretamente relaciones del mismo sexo en espacios unisex, como el ejército y las escuelas solo para niñas. No fue sino hasta finales de 1800 que los deseos homosexuales fueron nombrados o estudiados, y no fue sino hasta el siglo XX que la manía sociocientífica por taxonomizar (y muy a menudo patologizar) la homosexualidad despegó. La definición fue una espada de doble filo: con el reconocimiento de la identidad homosexual vino la persecución a manos de brigadas de la moralidad homofóbicas, fanáticos religiosos y médicos siniestros que idearon crueles “tratamientos” para deseos que consideraban desviados. Pero la era también anunció la llegada de la organización basada en la identidad que finalmente, aunque tentativamente, fue efectiva.

Se puede argumentar que el conservadurismo sexual es el eje del movimiento contemporáneo MAGA. Es, escribe Davis, “el puente que enlazó a protestantes evangélicos y católicos a través de aguas profundas de diferencias teológicas y culturales.” Ciertamente, es el vínculo entre figuras tan dispares como Matt Walsh, JD Vance y Amy Coney Barrett. No hay nada más americano que la represión, la mojigatería y el fanatismo, excepto, quizá, reunir la valentía para enfrentarse a ellos y defender los transportes de placeres individuales, en toda su gloria y variedad indomables.

