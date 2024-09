La directora argentina Carla Calabrese estrena su adaptación del musical “Come from away”

Vista de la presentación del primer musical que se estrena esta temporada, 'Come from away', basado en hechos reales sucedidos el 11-S de 2001, de la productora, directora y actriz Carla Calabrese, este miércoles en Madrid

La argentina Carla Calabrese estrena en Madrid su adaptación al español del musical Come from away, basado en hechos reales ocurridos el 11 de septiembre de 2001, cuando los EEUU cerró su espacio aéreo por temor a otro ataque terrorista y decenas de aviones se desviaron a la isla de Gander, en Canadá.

Este miércoles, cuando se cumplen 23 años del ataque terrorista, se estrena en un teatro de Madrid este musical que pretende “iluminar un momento de oscuridad”, comenta a EFE la directora y productora argentina.

“Cuando lo vi en Broadway decidí hacer su adaptación al español”, dice Calabrese sobre su desembarco en España como productora.

Define Come from away como un musical atípico, que representa la vida de personas, que aun viven, en un momento determinado de sus vidas, una comunidad que se hizo cargo de un grupo de desconocidos en una situación crítica y de la empatía que se puede sentir en un momento así.

La producción se lanza en Madrid en coincidencia con el 23º aniversario del ataque terrorista

“Es la luz en un momento de oscuridad, de la solidaridad que despierta en una tragedia. Es un documental sobre la vida misma e historias heroicas” que no se conocen.

Cuenta que la pequeña isla vivió con sorpresa ser protagonista de un musical, también como homenaje y reconocimiento a su acogida. “Se sienten reconocidos en el”.

El musical está interpretado por quince actores y diez músicos, con rock celta en el que no falta el humor.

“Así es la vida, una mezcla de humor y tragedia incluso en un velorio”, indica, y asegura que si el humor no estuviera presente en la obra no se estaría “contando lo que pasó, no sería real”, y la música –asevera– potencia esa historia desde el respeto y la emoción.

Según Calabrese, el texto mejora la manera de relacionarnos y reflexiona sobre “cómo vemos la inmigración, la llegada del otro, hay situaciones en las que la empatía nos hace cambiar la manera de ver al extranjero”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Fernando Villar y archivo.