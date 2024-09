Una carrera dedicada a intentar que los militares se preocupen por el cambio climático

El libro del día: "Threat Multiplier" de Sherri Goodman

Como profesor, me he acostumbrado a la idea de que todos los demás piensan que tengo los veranos “libres”. Ya no me molesto en explicar que los veranos son cuando hago la mayor parte de mi investigación y escritura, formas de trabajo de mayor valor e intensidad. Esta experiencia me ha hecho más comprensivo con la verdad de que muchos tipos de trabajo, no solo el mío, son invisibles para los forasteros.

Aún así, en mi rol como observador de la política y el gobierno, a veces me he preguntado cuánto del trabajo profesional dentro del Beltway realmente califica como trabajo. ¿Realmente logran algo todas esas conferencias, paneles y seminarios web organizados por instituciones, centros y think tanks? ¿Alguien lee alguno de los informes que salen de ellos?

Threat Multiplier de Sherri Goodman me ha hecho dejar de lado ese escepticismo. (Bueno, casi del todo). Su libro nos permite vislumbrar el laborioso trabajo de hacer políticas, paradójicamente consentido. Consentido, porque, en general, su relato presenta enfrentamientos y discusiones en salas con aire acondicionado; laborioso, porque este es, ante todo, un libro de memorias de una luchadora en una campaña de décadas para que la política de defensa de EE. UU. tome en serio el cambio climático y el medioambiente.

Eso no es exactamente lo que promete la portada. El subtítulo del libro es “Clima, Liderazgo Militar y la Lucha por la Seguridad Global”, y sus materiales promocionales incluyen elogios de personalidades destacadas en la formulación de políticas de seguridad nacional y política exterior: John F. Kerry, Leon Panetta, Wesley Clark, Chuck Hagel, Michael Chertoff y otros, tantos otros que probablemente acabo de insultar a los dignatarios restantes que apoyan el libro cuyos nombres no he mencionado.

Sherri W. Goodman (Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit)

Ese elenco sugeriría un libro centrado en cómo el clima y otros problemas ambientales transformarán el futuro de las guerras y los conflictos. Sin duda, algo de esa discusión tiene lugar en el libro, animada por los viajes personales de Goodman a las bases militares y sus entrevistas y conversaciones con altos oficiales militares sobre cómo llegaron a considerar los problemas ambientales, desde la protección de especies en peligro hasta la evaluación de futuras preocupaciones de seguridad en el Indo-Pacífico.

Esas discusiones son dignas de publicación. Sin embargo, lo distintivo, incluso especial, del libro de Goodman es su descripción de cómo pasó de la academia al trabajo en el Senado, a un alto cargo en el Pentágono, a un puesto en el universo de think tanks. Esa es una carrera exitosa, incluso muy exitosa, pero también es el tipo de trayectoria que rara vez se documenta.

Goodman comenzó su viaje profesional a finales de los años 1980 lidiando con cómo construir el arsenal nuclear de EE. UU. Luego se volcó a sanar las cicatrices dejadas por la empresa de armas nucleares de EE. UU. una vez que el fin de la Guerra Fría significó que las nuevas armas nucleares eran menos importantes que los desechos dejados por las anteriores. El colapso de la Unión Soviética y la creciente conciencia sobre los problemas ambientales llevaron a la administración Clinton a crear una posición de subsecretario adjunto para abordar estos asuntos, y Goodman tenía la combinación correcta de mentores políticos y experiencia sustantiva para llenar el rol a una edad relativamente joven.

Con el fin de la Guerra Fría, se volcó a sanar las cicatrices dejadas por la empresa de armas nucleares (Photo by Fotosearch/Getty Images)

El mandato de Goodman era cambiar cómo el personal y la política del Departamento de Defensa tenían en cuenta las preocupaciones ambientales. Al hacerlo, encontró resistencia de aquellos que pensaban que su trabajo era una tontería, aquellos que pensaban que amenazaba la verdadera misión de las fuerzas armadas y aquellos que pensaban que podían ignorar la opinión de una mujer joven que representaba a un presidente liberal. En el camino, perdió muchas peleas, y aborda esas derrotas junto con sus muchos éxitos, otra cosa rara en las memorias de Washington, que tienden hacia el triunfalismo.

Su segundo acto, como emprendedora de políticas basada en un think tank, supuso un cambio de la ejecución a la persuasión. El título del libro proviene de su acuñación de una frase para resumir un proyecto extenso que revisaba cómo el medioambiente afecta la política de seguridad nacional y viceversa. El término “multiplicador de amenazas”, escribe, atraía a los líderes militares “porque tenía un filo duro de defensa” y a los profesionales de la comunicación porque era “corto y auténtico”. Una vez inyectado en la conversación, el término hizo su camino en la política y el periodismo, cambiando cómo al menos algunos oficiales y observadores definían la relación entre seguridad y medioambiente.

Visto desde la distancia, la carrera de Goodman muestra las dificultades y posibilidades de transformar no solo una organización sino también las formas en que las comunidades piensan sobre los problemas. En todos los puntos, sin embargo, su trabajo estaba orientado a hacer políticas, a veces moldeando cómo se desarrollaban sobre el terreno, a veces cambiando la mente de los que las hacían. En el Pentágono, eso podría significar conseguir que una base en Cape Cod agregara bombas para limpiar el agua de contaminantes dejados por décadas de residuos militares; como ejecutiva de un think tank, eso podría significar encargar un informe para determinar los costos reales del combustible para el ejército. Encontrar que un galón de combustible suministrado en vuelo costaba 11,1 euros (42 dólares) en lugar de los 0,61 euros (2,31 dólares) oficiales, a su vez, podría facilitar que los contadores impulsaran eficiencias amigables con el clima.

El libro muestra los desafíos de los cambios ambientales, que trascienden las respuestas de cualquier institución individual (AP Foto/Thanassis Stavrakis, Archivo)

El mayor problema con el libro es precisamente que rara vez toma una perspectiva más amplia sobre los mecanismos de cambio. Gran parte del lenguaje de Goodman y muchos de sus ejemplos son concretos, con pocos llamados a un marco analítico más amplio más allá de la idea de que el medioambiente importa para la seguridad. Mezcla ejemplos sobre cómo el ejército de EE. UU. influye en el medioambiente, cómo el medioambiente transforma las amenazas que el ejército debe considerar y, fundamentalmente, cómo los desafíos de los cambios ambientales trascienden las respuestas de cualquier institución individual, incluso una tan importante como el ejército de EE. UU. Pero no hay una tesis clara sobre lo que todos estos diferentes ejemplos suman o cómo varían las organizaciones en sus adaptaciones a esas relaciones diferentes.

El libro de Goodman también permanece intelectualmente arraigado en el momento más globalmente unificado de la década de 1990. El hecho de que abordar el cambio climático requerirá cooperación sostenida con China y otros apenas se reconoce, una omisión aún más seria debido a las crecientes perspectivas de confrontación armada entre Washington y Beijing.

Aún así, la perspectiva de Goodman es valiosa. Es un recordatorio de que se puede hacer progreso, por lento que sea. Más significativamente, es un recordatorio de que el progreso tiene menos que ver con cambios revolucionarios súbitos que con el trabajo constante de repetirse a uno mismo en agradables salas de conferencias con la esperanza de captar la atención de las personas que pueden cambiar las políticas, aunque sea un poco.

*Paul Musgrave es profesor asociado de gobierno en la Universidad de Georgetown en Qatar.

Fuente: The Washington Post