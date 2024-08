33 leyes y 5 cubos para liderar, aprender y evolucionar en un mundo en constante cambio, según Steven Bartlett

The diary of a CEO, de Steven Bartlett

Steven Bartlett, conocido por su ascenso meteórico en el mundo empresarial y por su popular podcast The Diary of a CEO, presenta en su libro homónimo una guía para aquellos que buscan alcanzar el éxito en los negocios y la vida. Con tan solo 30 años, Bartlett ya ha fundado y dirigido varias empresas exitosas, incluyendo Social Chain, una de las agencias de marketing más influyentes a nivel global. Su autoridad en el tema no solo proviene de sus logros empresariales, sino también de su capacidad para aprender de los líderes más destacados del mundo, a quienes ha entrevistado durante años.

El libro se estructura en torno a 33 leyes, divididas en cuatro pilares fundamentales: el yo, la historia, la filosofía y el equipo. Estas leyes son el resultado de años de experiencia y aprendizaje, tanto de sus propias vivencias como de las entrevistas que ha realizado con líderes empresariales, científicos y pensadores influyentes. Desde el principio, Bartlett deja claro que su enfoque no es ofrecer una fórmula mágica para el éxito, sino proporcionar principios duraderos que pueden adaptarse a cualquier contexto o industria.

Bartlett comienza su libro con una anécdota personal que ilustra su enfoque pragmático y basado en la realidad de los negocios. Cuenta que, en sus primeros días como emprendedor, se enfrentaba a la duda sobre si seguir construyendo su empresa o regresar a África, donde nació, para dedicarse a una causa más noble. Esta disyuntiva lo llevó a una conversación reveladora con Radhanath Swami, un gurú espiritual, quien le dijo: “No puedes verter agua de cubos vacíos”. Esta metáfora se convierte en una de las ideas centrales del libro: antes de poder ayudar a otros o alcanzar grandes logros, uno debe asegurarse de que sus “cinco cubos” (conocimiento, habilidades, red de contactos, recursos y reputación) estén llenos.

“The Diary of a CEO: The 33 Laws of Business and Life” se estructura en torno a 33 leyes, divididas en cuatro pilares fundamentales: el yo, la historia, la filosofía y el equipo

Los cinco cubos de Bartlett

Bartlett introduce la idea de los “cinco cubos” como una guía para el desarrollo personal y profesional. Estos cubos son:

1. Conocimiento: El primer cubo, y quizás el más crucial, es el conocimiento. Bartlett sostiene que este es el cimiento sobre el cual se construyen todos los demás aspectos del éxito. Al invertir en educación y en la adquisición de conocimientos relevantes, una persona se prepara para enfrentar los desafíos del mundo real.

2. Habilidades: El segundo cubo se refiere a las habilidades, que son el resultado de aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Bartlett subraya que la adquisición de habilidades no solo se trata de saber hacer algo, sino de perfeccionarlo a un nivel que pueda crear valor en el mercado.

3. Red de Contactos: El tercer cubo es la red de contactos, que según Bartlett, es esencial para abrir puertas y acceder a oportunidades que de otro modo no estarían disponibles. Él mismo atribuye gran parte de su éxito a las relaciones que ha cultivado a lo largo de los años.

4. Recursos: El cuarto cubo incluye los recursos, tanto financieros como materiales, que son necesarios para impulsar proyectos y mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre.

5. Reputación: Finalmente, el quinto cubo es la reputación. Bartlett argumenta que una buena reputación puede abrir puertas que ni el conocimiento ni las habilidades pueden, y que, en un mundo cada vez más conectado, mantener una reputación sólida es más importante que nunca.

Steven Bartlett no solo se limita a presentar estas ideas de manera abstracta; a lo largo del libro, ofrece ejemplos concretos de cómo estos principios se aplican en la práctica (Foto: Wikipedia)

Ejemplos concretos y aplicaciones

Bartlett no solo se limita a presentar estas ideas de manera abstracta; a lo largo del libro, ofrece ejemplos concretos de cómo estos principios se aplican en la práctica. Por ejemplo, en uno de los capítulos, relata la historia de un joven empleado llamado Richard, quien, a pesar de su talento, aceptó una oferta para ser CEO de una empresa antes de estar realmente preparado. La falta de experiencia y de habilidades necesarias para el rol resultó en el fracaso de la empresa y en un golpe significativo para la carrera de Richard. Este ejemplo subraya la importancia de llenar los cubos en el orden correcto, empezando por el conocimiento y las habilidades, antes de buscar la recompensa en forma de recursos o reputación.

Otro ejemplo significativo que Bartlett comparte es su propia experiencia al intentar persuadir a una reconocida marca de moda para que adoptara las redes sociales como una herramienta de marketing. A pesar de su convicción sobre el poder de las redes sociales, el director de marketing de la marca se mostró reacio, prefiriendo confiar en los métodos tradicionales. Eventualmente, la marca quebró, mientras que la empresa de Bartlett, Social Chain, prosperó, demostrando la importancia de estar dispuesto a inclinarse hacia comportamientos y tecnologías nuevas, una de las leyes que el autor defiende con vehemencia.

“The Diary of a CEO” es el segundo libro de Steven Bartlett; el primero, publicado en 2021, se titula “Happy Sexy Millionaire”

Claves para el éxito, según Bartlett

Entre las 33 leyes que presenta Bartlett, destacan cinco que, según él, son esenciales para cualquier persona que aspire al éxito:

1. Llenar los cubos en el orden correcto: Como ya se mencionó, este es un principio fundamental que, si se sigue, proporciona una base sólida para el crecimiento sostenible.

2. Nunca pelear contra un mal hábito: En lugar de luchar contra hábitos negativos, Bartlett sugiere que se enfoquen en crear nuevos hábitos positivos que los reemplacen. Esta estrategia no solo es más efectiva, sino que también reduce el desgaste emocional.

3. Priorizar la narrativa: Bartlett argumenta que las historias son la moneda de la humanidad y que aquellos que pueden contar historias convincentes tienen una ventaja significativa en cualquier campo. “Las historias son el arma más poderosa con la que cualquier líder puede armarse”, dice.

4. Superar el miedo al fracaso: Una de las lecciones más repetidas en el libro es que el fracaso es una parte inevitable del éxito. Bartlett insiste en que aquellos que están dispuestos a fallar y aprender de esos fracasos son los que eventualmente triunfan.

5. Enseñar lo que se aprende: Bartlett cierra su libro con la ley que dice que “para dominar algo, debes hacerte la obligación de enseñarlo”. Enseñar no solo refuerza el propio conocimiento, sino que también establece una red de responsabilidad y mejora la capacidad de comunicación, ambas vitales para el liderazgo.

The Diary of a CEO: The 33 Laws of Business and Life es más que un simple manual de negocios; es una reflexión profunda sobre lo que significa liderar, aprender y evolucionar en un mundo en constante cambio. Steven Bartlett utiliza sus propias experiencias y las lecciones aprendidas de otros líderes para ofrecer un conjunto de principios que son aplicables no solo en el ámbito empresarial, sino en cualquier área de la vida. Desde la importancia de la autoconciencia hasta la necesidad de rodearse de un equipo fuerte, Bartlett proporciona a sus lectores herramientas prácticas para navegar en un mundo complejo y competitivo. La lectura de este libro no solo inspira, sino que también desafía a sus lectores a reflexionar sobre sus propias vidas y a tomar medidas concretas para llenar sus “cinco cubos” y alcanzar su máximo potencial.