Juan Falú y Mariano Loiácono se unen para interpretar clásicos del folclore argentino

Juan Falú y Mariano Loiácono protagonizarán un concierto único el sábado 24 de agosto en Bebop Club

Este sábado 24 de junio a las 20 hs. Bebop Club será escenario de un concierto único en el que se fusionarán la guitarra y la trompeta como nunca antes. En esta oportunidad, el guitarrista Juan Falú compartirá tablas con el trompetista Mariano Loiácono para ofrecer un recital que propone un recorrido por los clásicos del folclore argentino mediante la particular sonoridad de esos dos instrumentos.

Juan Falú, cuya trayectoria lo ha llevado a ser una de las figuras más influyentes de la música popular argentino, ha sido reconocido tanto por sus composiciones como por sus interpretaciones. Este talento lo llevó a recibir el título de Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de Buenos Aires y le ha valido reconocimientos como el Premio Nacional de Música en el año 2000, además del Premio Clarín a mejor artista de música folklórica argentina en 2001 y 2007, y el prestigioso Premio Gardel, para el cual fue nominado en cinco ediciones. Falú se ha destacado especialmente por sus obras para guitarra que revitalizan las raíces musicales argentinas, componiendo también canciones que forman parte del repertorio de los más destacados intérpretes del folclore nacional.

Por su parte, Mariano Loiácono es una autoridad en el mundo del jazz. Con seis álbumes propios en su haber, el más reciente titulado Vibrations, ha colaborado con una impresionante lista de músicos de jazz de renombre mundial, entre ellos Antonio Hart, Carl Allen, Willie Jones III, Justin Robinson, Clarence Penn, Benny Green, Anthony Wonsey, Mary Stallings, Sheila Jordan, Cyrus Chestnut, George Garzone, Russell Malone, Rudy Royston, David Williams, Joe Farnsworth, Gary Smulyan y Donald Vega. Esta prolífica carrera confirma a Loiácono como un importante referente dentro del género en la escena local.

Loiácono tiene seis álbumes propios, destacándose en la escena jazzística internacional (Foto: Laura Tenenbaum)

Infobae Cultura entrevistó a Mariano Loiácono, quien brindó detalles del espectáculo

—¿Cómo surgió la idea de hacer este show juntos?

—Conocí a Juan hace unos años gracias al guitarrista Carlos Moscardini. Aunque ya estaba familiarizado con su música, en esa ocasión tuve la oportunidad de conocerlo en persona. A partir de ahí, coincidimos en algunos bares después de shows, donde él llevaba su guitarra y yo mi trompeta. Empezamos a tocar de manera espontánea y a improvisar juntos. En mi casa, durante mi infancia, se escuchaba mucho folclore, así que conocía algunas melodías que podíamos tocar en esos encuentros informales. Siempre disfrutábamos tanto tocando juntos que nos prometíamos hacer algo más formal. Hace poco, nos volvimos a encontrar, tocamos de nuevo y, a diferencia de las veces anteriores, decidimos fijar una fecha para un show en conjunto. Hablé con la gente de Bebop, a Karina Nisinman le encantó la idea, y empezamos a ensayar para concretarlo.

—¿Cómo eligieron el repertorio?

—El repertorio está compuesto por música argentina, principalmente la que interpreta Juan. Incluye algunas de sus composiciones y clásicos como “Zamba del Arribeño”, “La tristecita” y “Zamba de Lozano”, entre otros temas tradicionales de folclore.

—¿Van a tocar acompañados de otros músicos o será solo un dúo?

—Será solo un dúo de trompeta y guitarra, algo que no tiene precedentes. Ensayamos algunas veces, nos gustó la propuesta, y decidimos seguir adelante. Veremos qué sucede.

Juan Falú, guitarrista y compositor de folclore argentino

—¿Creen que volverán a hacer otro show juntos en el futuro?

—Las sensaciones durante los ensayos han sido muy buenas. Anoche nos reunimos con Juan y ambos terminamos muy contentos y con ganas de hacer el concierto. Realmente espero que podamos repetir la experiencia, aunque no lo sé con certeza, ya que ambos tenemos nuestras propias carreras, él en su estilo y yo en el jazz. Estas semanas me he enfocado en estudiar más profundamente la música argentina, especialmente los discos de Juan, para poder tocar en ese lenguaje. Supongo que en algún momento volveremos a hacerlo, ojalá pronto. Creo que después del concierto tendremos una idea más clara de cómo continuar.

—¿Cómo esperan que el público reciba el show?

—Yo suelo tocar jazz y hace años que no hago un concierto completo de otro género. Aunque he participado como invitado en temas de folclore y tango, como con Franco Luciani, no he dado un concierto fuera del jazz en mucho tiempo. Por eso, he recibido muchas preguntas de mi público sobre cómo será este show. Creo que hay una buena expectativa y cierta curiosidad, que comparto, sobre cómo reaccionará el público. Estoy confiado en que les gustará. Además, tengo mucha confianza en el lugar, donde toco con frecuencia. Al final, la música es música, y las composiciones de Juan son realmente hermosas.

* Las entradas para presenciar el recital de Juan Falú y Mariano Loiácono se pueden adquirir de diferentes maneras: a través de la página web de Bebop o en la boletería del club. de este viernes y sábado entre las 17 y las 20 hs., con precios que parten desde los $ 8000.