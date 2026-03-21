Cultura

Juan Onofri Barbato desafía los límites entre danza y espacio urbano en Arthaus

La obra ‘Veneno’, que se pone en escena a las 15 y a las 16.30, es una performance coreográfica y sonora que propone reinventar la relación entre el cuerpo, la ciudad y el presente social

Guardar
“Veneno”: Juan Onofri Barbato desafía
“Veneno”: Juan Onofri Barbato desafía los límites entre espacio urbano y danza

Veneno, la creación del bailarín y coreógrafo Juan Onofri Barbato, explora la tensión entre el cuerpo y la sociedad contemporánea a través de una performance donde el movimiento trasciende la danza para convertirse en acto de resistencia. Concebida como ofrenda física ante un presente atravesado por la violencia y la tensión social, la obra —cuya dramaturgia y dirección corren por cuenta del propio Barbato— propone un lenguaje entre lo visceral y lo sensorial, situando al cuerpo humano como territorio de exceso y transformación. La obra se presenta en el centro cultural Arthaus (Bartolomé Mitre 434) este sábado 21 a las 15 y a las 16.30.

En su estructura site specific, Veneno desafía la delimitación entre lo íntimo y lo público al escenificarse en terrazas y arquitecturas abiertas. Este formato permite tanto la redefinición del espacio urbano como la creación de “otras ficciones posibles sobre lo real”, gracias a un dispositivo de sustracción sonora que genera alteraciones perceptivas y desfasajes en la experiencia del público.

La creación sitúa a los
La creación sitúa a los espectadores en terrazas y entornos abiertos, fusionando música, movimiento y percepción alterada para reinventar la relación entre el cuerpo, la ciudad y el presente social (Crédito: Nacho Correa Belino)

Uno de los elementos diferenciadores de Veneno radica en su activación a partir de una playlist secreta, que atraviesa físicamente el cuerpo del intérprete. La música se convierte en motor de un frenesí, funcionando como un antídoto vital ante los estímulos del entorno. El resultado es un desplazamiento de los límites tradicionales del movimiento, donde el intérprete es impulsado a una acción urgente y desbordada.

La propuesta incorpora un dispositivo sonoro original a cargo de Ailín Grad, quien además opera en escena, y cuenta con la asistencia de dirección y supervisión coreográfica de Florencia Ciucci. El equipo artístico se completa con Sofía Martínez Pall en dramaturgia y entrenamiento actoral, Federico Castellón Arrieta en el diseño de vestuario y la colaboración artística de Pablo Ariel Bursztyn. La producción es una coproducción de Planta Inclán, Fundación Andreani y el Festival Internacional de Buenos Aires – Danza 2024.

Como respuesta a la pregunta central sobre qué ocurre en este espectáculo, quiénes lo protagonizan y cuál es su significado fundamental: Veneno es una performance coreográfica y sonora que utiliza música, movimiento y site specificity para invitar al público a habitar y reconsiderar el presente social a través del cuerpo, el espacio urbano y la percepción alterada de la realidad.

Juan Onofri Barbato (Crédito: Nacho
Juan Onofri Barbato (Crédito: Nacho Correa Belino)

Barbato, nacido en Río Negro en 1983, consolida en Veneno una línea de trabajo enfocada en convertir el cuerpo en objeto de reflexión política y social. Formado en la Escuela de Danza de Neuquén y egresado con diploma honorífico del Taller de Danza del Teatro General San Martín, ha participado en festivales internacionales como Charleroi Danses y Spring Performing Arts, además del FIBA. Su recorrido ha sido reconocido con la nominación al premio principal del Theater Spektakel de Suiza en 2023 y como finalista del Premio Rolex Mentor & Protégé Art Initiative.

Al frente de proyectos como el Grupo KM29 y la plataforma PLANTA Investigación & Creación Transversal, Barbato es autor de piezas como Vendo Humo, Duramadre y Los posibles —esta última codirigida junto a Santiago Mitre—. Su vínculo con el Nuevo Cine Argentino incluye colaboraciones como asesor coreográfico de cineastas como Lucrecia Martel, Lisandro Alonso y Benjamín Naishtat. Está previsto que en 2026 estrene Las Ruinas, escrita por Laura Sbdar, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

Temas Relacionados

TeatroDanzaArteJuan Onofri BarbatoArthaus

Últimas Noticias

La intimidad del amor, el dolor en la espera y los ecos de la migración: 7 poemarios para leer en el Día Mundial de la Poesía

Historias entrelazadas por generaciones y sentimientos confluyen en nuevas obras. Autores jóvenes y antologías abren caminos inesperados. Las distintas formas de experimentar la poesía transforman la celebración en un viaje único

La intimidad del amor, el

¿Almodóvar abandonó la comedia?: ‘Amarga Navidad’ tiene la respuesta

El estreno de una nueva película invita a explorar cómo el director español articula el folclore y la modernidad, en una filmografía marcada por la evolución artística y la autorreflexión biográfica

¿Almodóvar abandonó la comedia?: ‘Amarga

Mariana Enríquez revela su fascinación por los animales: “Creemos que son nuestros compañeros, sabemos que son nuestras víctimas”

La escritora prologa la antología ‘Bestiario del miedo’, nutrida de cuentos de Edgar Allan Poe, Bram Stoker y Rosa Campbell entre otros, sobre ciertas bestias, reales o fantásticas, capaces de provocar miedo

Mariana Enríquez revela su fascinación

La historia de Gorillaz, contada por Jamie Hewlett y Damon Albarn: “Se suponía que era una idea genial, no una carrera”

En su nuevo disco ‘The Mountain’, la banda reúne a un seleccionado mundial de músicos. “Necesitamos que los artistas jóvenes se involucren con algo más que la fama, la imagen y los ‘me gusta’”, dice el cantante

La historia de Gorillaz, contada

Paolo Sorrentino disecciona la ética del poder en ‘La Grazia’, su mirada sobre un presidente gris

La nueva película del director italiano retrata a un mandatario que debe tomar decisiones cruciales, mientras enfrenta una revisión íntima de su vida. “La ética no tiene ninguna oportunidad frente a los celos”, afirma

Paolo Sorrentino disecciona la ética
DEPORTES
El 9 con pasado en

El 9 con pasado en la selección argentina que tiene en la mira River Plate para el próximo mercado de pases

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor?

Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

Racing visitará a Belgrano en busca de arrimarse a la punta de su zona en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente recibirá a Talleres en busca de volver a la victoria en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

TELESHOW
John Malkovich en la noche

John Malkovich en la noche lluviosa de Buenos Aires: la salida junto a Jorge Macri y María Belén Ludueña

Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

Vuelve Midachi: “Entre nosotros nunca hablamos de política ni de fútbol”

Emilia Mernes, de la guitarra heredada al fenómeno popstar: familia, récords y una guerra con Tini y María Becerra

Antonio Ríos: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Bolivia dictó

La Justicia de Bolivia dictó la prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce

El Día Mundial del Síndrome de Down resalta la importancia de la inclusión

Imponen 50 años de cárcel en caso de homicidio múltiple en Panamá

El régimen de Irán atacó “sin éxito” la base militar de Diego García, operada por EEUU y Reino Unido

Guerra fría 2.0: Brasil está en la mira del espionaje ruso