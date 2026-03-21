Juan Onofri Barbato desafía los límites entre danza y espacio urbano en Arthaus

“Veneno”: Juan Onofri Barbato desafía los límites entre espacio urbano y danza

Veneno, la creación del bailarín y coreógrafo Juan Onofri Barbato, explora la tensión entre el cuerpo y la sociedad contemporánea a través de una performance donde el movimiento trasciende la danza para convertirse en acto de resistencia. Concebida como ofrenda física ante un presente atravesado por la violencia y la tensión social, la obra —cuya dramaturgia y dirección corren por cuenta del propio Barbato— propone un lenguaje entre lo visceral y lo sensorial, situando al cuerpo humano como territorio de exceso y transformación. La obra se presenta en el centro cultural Arthaus (Bartolomé Mitre 434) este sábado 21 a las 15 y a las 16.30.

En su estructura site specific, Veneno desafía la delimitación entre lo íntimo y lo público al escenificarse en terrazas y arquitecturas abiertas. Este formato permite tanto la redefinición del espacio urbano como la creación de “otras ficciones posibles sobre lo real”, gracias a un dispositivo de sustracción sonora que genera alteraciones perceptivas y desfasajes en la experiencia del público.

La creación sitúa a los espectadores en terrazas y entornos abiertos, fusionando música, movimiento y percepción alterada para reinventar la relación entre el cuerpo, la ciudad y el presente social (Crédito: Nacho Correa Belino)

Uno de los elementos diferenciadores de Veneno radica en su activación a partir de una playlist secreta, que atraviesa físicamente el cuerpo del intérprete. La música se convierte en motor de un frenesí, funcionando como un antídoto vital ante los estímulos del entorno. El resultado es un desplazamiento de los límites tradicionales del movimiento, donde el intérprete es impulsado a una acción urgente y desbordada.

La propuesta incorpora un dispositivo sonoro original a cargo de Ailín Grad, quien además opera en escena, y cuenta con la asistencia de dirección y supervisión coreográfica de Florencia Ciucci. El equipo artístico se completa con Sofía Martínez Pall en dramaturgia y entrenamiento actoral, Federico Castellón Arrieta en el diseño de vestuario y la colaboración artística de Pablo Ariel Bursztyn. La producción es una coproducción de Planta Inclán, Fundación Andreani y el Festival Internacional de Buenos Aires – Danza 2024.

Como respuesta a la pregunta central sobre qué ocurre en este espectáculo, quiénes lo protagonizan y cuál es su significado fundamental: Veneno es una performance coreográfica y sonora que utiliza música, movimiento y site specificity para invitar al público a habitar y reconsiderar el presente social a través del cuerpo, el espacio urbano y la percepción alterada de la realidad.

Juan Onofri Barbato (Crédito: Nacho Correa Belino)

Barbato, nacido en Río Negro en 1983, consolida en Veneno una línea de trabajo enfocada en convertir el cuerpo en objeto de reflexión política y social. Formado en la Escuela de Danza de Neuquén y egresado con diploma honorífico del Taller de Danza del Teatro General San Martín, ha participado en festivales internacionales como Charleroi Danses y Spring Performing Arts, además del FIBA. Su recorrido ha sido reconocido con la nominación al premio principal del Theater Spektakel de Suiza en 2023 y como finalista del Premio Rolex Mentor & Protégé Art Initiative.

Al frente de proyectos como el Grupo KM29 y la plataforma PLANTA Investigación & Creación Transversal, Barbato es autor de piezas como Vendo Humo, Duramadre y Los posibles —esta última codirigida junto a Santiago Mitre—. Su vínculo con el Nuevo Cine Argentino incluye colaboraciones como asesor coreográfico de cineastas como Lucrecia Martel, Lisandro Alonso y Benjamín Naishtat. Está previsto que en 2026 estrene Las Ruinas, escrita por Laura Sbdar, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.