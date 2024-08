Rubén Blades será homenajeado por el Lincoln Center de Nueva York

Rubén Blades en el Central Park de Nueva York, a pocas cuadras del Lincoln Center que lo reconoce como "artista visionario 2024" (Chase Hall/The New York Times)

El Lincoln Center de Nueva York reconoce al cantautor panameño Rubén Blades como “artista visionario” del año y realizará una serie de eventos en las distintas entidades culturales que componen la organización a partir de octubre. Blades “revolucionó la música latina haciéndola un vehículo para las historias enfocadas en la justicia social y las experiencias vividas de la gente en toda Latinoamérica”, indica un comunicado de la institución cultural, que destaca sus 23 premios Grammy y tres nominaciones al Emmy.

La programación de homenaje comenzará el 15 de octubre con una muestra en New York Public Library for the Performing Arts que sigue su carrera artística a través de objetos personales, desde la revolución de la salsa en la década de 1970 hasta sus colaboraciones con otros géneros. A nivel musical, Blades encabezará dos conciertos en Jazz at Lincoln Center (18 y 19 de octubre) junto a la formación brasileña Boca Livre y el costarricense Grupo Editus, y el estreno en EE.UU. de su musical Maestra Vida’ junto a la Filarmónica de Nueva York (30 y 31 de marzo de 2025).

Rubén Blades se presentará el 18 y 19 de octubre junto a los brasileños Boca Livre y los costarricenses Editus (Foto: EFE/Marcial Guillén)

Blades, cuya carrera también abarca el cine, será celebrado con las proyecciones de su documental My name is not Rubén Blades (2018) el 6 de noviembre, y de su película Crossover Dreams (1985), en las que atenderá preguntas del público, el 14 de mayo de 2025.

Lincoln Center hace este reconocimiento cada año a un “artista extraordinario cuyo impacto, visión y valores abarcan el poder transformador de las artes en muchas de las disciplinas representadas en el campus”, situado en el oeste de Manhattan.

Fuente: EFE