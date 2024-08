“La humanidad necesita libros creativos y eruditos”: estos son los finalistas del Premio Trivedi de títulos científicos

Premio Trivedi: los 6 finalistas al mejor libro de ciencia del año

En el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, Bobby Seagull, uno de los cinco jueces del Premio Trivedi, junto a Camilla Pang, la científica que lo ganó en el año 2020, dio a conocer los seis títulos finalistas de este año: la “lista corta”. Quien entrega el galardón que designa al mejor libro de ciencia es la Royal Society, la sociedad científica más antigua del Reino Unido. La selección se hizo entre 254 candidaturas publicadas entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

El 24 de octubre se conocerá al ganador, quien recibirá 25.000 libras esterlinas. Además, cada finalistas obtendrá 2.500 libras esterlinas. Entre los ganadores recientes están Ed Yong, Henry Gee, Merlin Sheldrake, Camilla Pang y Caroline Criado Pérez. “La humanidad necesita libros creativos y eruditos como estos que digieran la enorme riqueza del conocimiento científico moderno y lo traduzcan en un impacto accesible”, dijo el profesor John Hutchinson, presidente del jurado de 2024.

Por su parte, el presidente de la Royal Society, Sir Adrian Smith FRS, agregó que “la ciencia es fundamental para todas nuestras vidas y está entretejida en todos los aspectos de nuestra existencia (...) Nuestro Premio Trivedi, el único en el mundo dedicado a la divulgación científica, proporciona un vínculo vital entre la comunidad científica experta y el público, comunicando investigaciones pioneras pero a menudo técnicas al público general”. A continuación, los finalistas:

Eve: How The Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution de Cat Bohannon (Hutchinson Heinemann) habla de cómo el cuerpo femenino impulsó la evolución humana.

Everything Is Predictable: How Bayes’ Remarkable Theorem Explains the World de Tom Chivers (Weidenfeld & Nicolson) investiga cómo el notable teorema de Bayes explica el mundo.

Your Face Belongs to Us: The Secretive Startup Dismantling Your Privacy de Kashmir Hill (Simon & Schuster) cuenta sobre “la secreta startup que desmantela tu privacidad”.

The Last of Its Kind: The Search for the Great Auk and the Discovery of Extinction de Gísli Pálsson (Princeton University Press) investiga fenómenos en extinción.

Why We Die: The New Science of Ageing and the Quest for Immortality de Venki Ramakrishnan (Hodder Press) se pregunta ¿por qué morimos? desde el envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad.

A City on Mars: Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through? de Kelly y Zach Weinersmith (Particular Books). En este libro, que puede ser traducido como “Una ciudad en Marte”, se pregunta por las posibilidades de colonizar el espacio.