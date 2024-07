Estos son los mejores libros en lo que va del siglo, según el New York Times

Un siglo con mucho para leer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El New York Times ha emprendido un proyecto ambicioso para identificar los libros más influyentes y significativos de los últimos 25 años. Para eso, enviaron una encuesta a centenares de figuras literarias entre novelistas, poetas, críticos y otros amantes de los libros, solicitándoles que elijan los 10 mejores libros publicados desde el 1 de enero del año 2000.

Entre los participantes de la encuesta se encuentran personalidades destacadas como Stephen King, James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Min Jin Lee, Jonathan Lethem y Jenna Bush Hager. Además, la iniciativa permite la participación del público general: invitaron a los lectores a votar por sus 10 libros favoritos de lo que va de siglo.

El objetivo de este proyecto es no solo establecer una lista de libros destacados, sino también inspirar a los lectores a descubrir nuevos títulos o a retomar aquellos que ya han disfrutado. La variada representación de temas, voces y experiencias asegura que la lista refleje la diversidad y riqueza del panorama literario actual.

Sorprendentemete la identidad de quien escribió el libro más elegido, el más votado, es un misterio. Elena Ferrante es un seudónimo detrás del que se esconde un autor o una autora ¿o un equipo?. Hubo muchas hipótesis sobre quién es pero nunca fue confirmado. El libro más votado es La amiga estupenda, el primero de la saga Dos amigas.

En la lista hay sólo tresautores latinoamericanos: Roberto Bolaño, muerto en 2013, el argentino Hernán Díaz -que escribe en inglés- y la mexicana Fernanda Melchor.

Aquí, los primeros diez libros

1) “La amiga estupenda”, de Elena Ferrante

Ferrante nos introduce en su serie de novelas napolitanas a través del primer volumen titulado “La amiga estupenda”. Este libro presenta a los lectores la historia de dos niñas creciendo en un barrio pobre y violento de Nápoles, Italia. Elena, una joven diligente y responsable, y su carismática amiga Lila, cuyo potencial intelectual se ve limitado por la falta de recursos de su familia.

El contexto de pobreza y violencia en el que se desarrollan las vidas de Elena y Lila no es solo un marco de fondo, sino un personaje más en la narrativa. Ferrante aborda temas profundos como el arte, la política, la clase social y el género a través de la relación compleja y competitiva entre las dos amigas. Esta relación se convierte en el núcleo de la historia mientras ambas crecen y se convierten en adultas complicadas.

Desde su publicación, La amiga estupenda ha sido destacada como un ejemplo importante de lo que se denomina autoficción, un género que ha dominado la literatura del siglo XXI. Aunque no se puede precisar cuánto de la vida real de Ferrante se refleja en la serie, la autenticidad de las experiencias y emociones narradas resuena fuertemente con los lectores.

Ferrante describe este relato con una intensidad que ha sido comparada con “andar en bicicleta sobre grava: es prudente, resbaladiza y exasperante al mismo tiempo”. A través de una dedicación meticulosa, abarca ideas sobre múltiples aspectos de la sociedad y la humanidad, haciendo de esta narrativa una lectura dinámica y absorbente.

La historia de Elena y Lila es más que la suma de sus partes individuales. Es una exploración de cómo las circunstancias externas y las decisiones personales pueden moldear el destino y la identidad. La serie, que se expande con igual rapidez y complejidad que el universo temprano, lleva a los lectores a reflexionar sobre las influencias del entorno y las luchas internas.

“La amiga estupenda” ha cimentado su lugar en la literatura contemporánea, no solo por su trama fascinante sino también por la técnica narrativa de Ferrante. Es evidente que la amistad, con sus luces y sombras, sirve como un espejo para explorar problemas más amplios y universales.

2) El calor de otros soles: la historia épica de la gran migración de Estados Unidos, de Isabel Wilkerson

En su libro The Warmth of Other Suns (El calor de otros soles) Isabel Wilkerson presenta un relato íntimo, conmovedor y meticulosamente investigado sobre la Gran Migración de los afroamericanos desde el Sur hacia el Norte y el Oeste entre 1915 y 1970.

Es una obra monumental que narra la migración interna de millones de afroamericanos del sur rural de Estados Unidos hacia las ciudades industriales del norte y del oeste entre 1915 y 1970. A través de un enfoque narrativo detallado y profundamente humano, Wilkerson sigue las vidas de tres individuos: Ida Mae Brandon Gladney, George Starling y Robert Foster, quienes representan las esperanzas, luchas y resiliencia de los millones de personas que participaron en este éxodo masivo.

La autora ofrece no solo una exploración histórica rigurosa, sino también una emotiva crónica de cómo estas migraciones transformaron las ciudades y la cultura estadounidense, desafiando las barreras raciales y redefiniendo la demografía del país. Su prosa vívida y precisa lleva al lector a comprender la magnitud y el impacto duradero de este movimiento migratorio en la lucha por la igualdad y la búsqueda de un lugar donde prosperar.

En la nota del New York Times, el periodista Dwight Garner señala que este libro destaca como una de las obras más vitales y legibles de la historia reciente.

Wilkerson argumenta que esta migración fue posiblemente la historia más subestimada del siglo XX, debido a su vasta extensión y falta de liderazgo. Con una combinación magistral de historias individuales y una comprensión profunda del panorama general, Wilkerson logra que su obra se lea como una novela.

3) En la corte del lobo, de Hilary Mantel

(Fuente)

“Fue difícil elegir los libros para mi lista, pero la primera y más fácil elección que hice fue En la corte del lobo, dice a The York Times el escritor Lev Grossman.

En la corte del lobo es una novela histórica que inaugura la aclamada trilogía sobre Thomas Cromwell, influyente asesor del rey Enrique VIII. Publicada en 2009, la obra recibió el Premio Booker y es conocida por su meticulosa investigación histórica y su narrativa envolvente. Mantel nos introduce en la turbulenta vida política y personal de Cromwell, explorando sus orígenes humildes, su ascenso al poder y su habilidad para navegar las intrigas y traiciones de la corte Tudor. La prosa vivid de Mantel no solo reconstruye de manera vívida la Inglaterra del siglo XVI, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre el poder, la ambición y la supervivencia.

“Vemos el pasado como vemos las estrellas, débilmente, a través de un tenue y borroso velo de atmósfera, pero Mantel era como un telescopio orbital: veía la historia con frialdad, dureza y absoluta claridad”, agrega Grossman.

4) El mundo conocido, de Edward P. Jones

"El mundo conocido", la novela de Jones.

Según el periodista Dwight Garner esta novela, que gira en torno a un granjero negro, zapatero y exesclavo llamado Henry Townsend es una épica humana y una hazaña impresionante de la narrativa estadounidense. El libro ganó el Premio Pulitzer en 2004.

Ambientada en Virginia durante la era anterior a la Guerra Civil, el entorno —política, estados de ánimo, costumbres— se representa de manera intensa y vívida. Para Garner, cuando Henry se convierte en el propietario de una plantación con sus propios esclavos, se produce un cambio moral significativo para el lector.

La novela está llena de momentos de profunda tristeza, pero también exhibe una humanidad resplandeciente. Hay momentos de humor y buena voluntad inesperada que surgen de manera natural.

Garner señala que Jones es un narrador seguro de sí mismo y que en El mundo conocido esa confianza crea un hechizo. Añade que, aunque es una novela extensa, se mueve con agilidad y deja una impresión duradera en el lector.

5) Las correcciones, de Jonathan Franzen

[”Las correcciones” se puede adquirir en formato digital clickeando acá o escuchar como audiolibro clickeando acá.]

Jonathan Franzen publicó en 2001 su novela The Corrections, una sátira que aborda temas como la salud mental, la autoayuda y la gratificación instantánea. La obra gira en torno a Enid Lambert, una ama de casa del Medio Oeste estadounidense, que está decidida a reunir a sus tres hijos adultos en casa para lo que podría ser la última Navidad de su padre.

La historia no se limita a los lazos familiares, sino que abarca diversas problemáticas sociales y económicas, desde el exceso de los yuppies hasta la cultura gourmet y la economía descontrolada de Europa del Este tras la caída del comunismo, según destacaron medios especializados.

La novela se caracteriza por su estructura narrativa, que pasa de un personaje a otro, lo que permite al lector ver diferentes perspectivas y desarrollar simpatías hacia cada uno de ellos. Este enfoque ha sido resaltado por críticos literarios por su aguda observación de las debilidades humanas y por la habilidad de Franzen de mantener una afectuosa mirada hacia sus personajes.

Esta obra de Franzen se mantiene vigente y sigue siendo un punto de referencia en la literatura contemporánea, lo cual ha sido confirmado por la crítica literaria en varias reseñas y análisis, como lo menciona The New York Times en sus artículos.

6) 2666, de Roberto Bolaño

[”2666″ se puede adquirir en formato digital clickeando acá o escuchar como audiolibro clickeando acá.]

La novela 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, es una obra monumental de 900 páginas que nos sumerge en un universo dominado por el tedio y el horror. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Santa Teresa, México, y sigue a varios personajes: un grupo de académicos que investigan a un enigmático escritor, un profesor de filosofía en decadencia, un policía enamorado y un periodista estadounidense que investiga los asesinatos de mujeres, recordando los crímenes de Ciudad Juárez.

Bolaño murió en 2003 y esta novela póstuma está considerada una de sus obras maestras. Con un estilo hipnótico, Bolaño teje una narrativa compleja y fascinante que atrapa al lector, llevándolo a sentir que es parte del torbellino que describe. La trama no solo explora el misterio y la violencia, sino que también profundiza en las obsesiones y desesperanzas humanas, creando una experiencia de lectura tan intensa como inolvidable. Cada página invita a una reflexión profunda sobre la condición humana y el impacto del mal en la vida cotidiana.

De Bolaño también aparece, en el puesto 38, la novela Los detectives salvajes.

7) El ferrocarril subterráneo, Colson Whitehead

[”El ferrocarril subterráneo se puede adquirir en formato digital clickeando acá o escuchar como audiolibro clickeando acá.]

El ferrocarril subterráneo es una aclamada novela del escritor estadounidense Colson Whitehead que aborda de manera impactante el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Ganadora del Premio Pulitzer de Ficción en 2017, la obra combina ficción histórica con elementos de realismo mágico para narrar la historia de Cora, una joven esclava que busca su libertad.

La novela hace realidad un mito de la época: el ferrocarril subterráneo, una red secreta de rutas y refugios que ayudaban a los esclavos a escapar hacia estados libres, como una red literal de trenes subterráneos. A través de su viaje, Cora enfrenta una serie de peligros y conoce a diversos personajes que reflejan las diferentes caras de la opresión y la lucha por la libertad.

Whitehead utiliza esta estructura para profundizar en la brutalidad del sistema esclavista y las vicisitudes del racismo, al tiempo que destaca la valentía y la resistencia de quienes lucharon contra él. La narrativa se caracteriza por su prosa precisa y evocadora, que da vida a un período oscuro de la historia de Estados Unidos, recordando a los lectores la importancia de la memoria y la resistencia.

El ferrocarril subterráneo no solo ha sido elogiada por su valor literario, sino también por su pertinencia y su capacidad para resonar con debates contemporáneos sobre la raza y la justicia social.

8) Austerlitz, de W.G. Sebald

Austerlitz es una novela del autor alemán W.G. Sebald, publicada en 2001, que explora temas como la memoria, la identidad y el impacto del Holocausto. La obra sigue la historia de Jacques Austerlitz, un historiador obsesionado con la arquitectura que descubre en su adultez que fue un niño judío llevado a Inglaterra en un Kindertransport para escapar de los nazis.

A través de un estilo narrativo que combina prosa lírica con fotografías en blanco y negro, Sebald construye un relato fragmentado y melancólico. Austerlitz, que fue criado por una familia adoptiva en Gales, emprende una búsqueda personal para reconstruir su pasado perdido y entender su verdadero origen. Esta investigación lo lleva por varios lugares de Europa, desde Praga hasta París, en un viaje que es tanto físico como psicológico.

La obra de Sebald se destaca por su tono reflexivo y su capacidad para intercalar hechos históricos con la ficción, creando una narrativa rica y conmovedora. Austerlitz no solo es un estudio sobre el pasado y sus sombras, sino también una meditación profunda sobre la identidad y cómo los traumas históricos resuenan en las vidas individuales.

9) Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro

"Nunca me abandones", de Kazuo Ishiguro

Nunca me abandones es una novela del autor británico-japonés Kazuo Ishiguro, publicada en 2005. La obra, que ha sido alabada por su originalidad y profundidad emocional, se ambienta en un mundo distópico donde los seres humanos son clonados para servir como donantes de órganos.

La historia sigue a tres amigos: Kathy, Tommy y Ruth, que crecen en un internado llamado Hailsham. A medida que los personajes pasan por la adolescencia y la adultez, descubren el oscuro propósito de sus existencias y enfrentan cuestiones fundamentales sobre la vida, el amor y la ética.

Ishiguro logra combinar elementos de ciencia ficción con una profunda exploración de las emociones humanas. A través de una narrativa serena y elegante, la novela plantea interrogantes sobre lo que significa ser humano y el valor de la vida. Los personajes, aunque atrapados en un destino predeterminado, buscan encontrar sentido y belleza en sus experiencias, revelando la capacidad de los humanos para amar y soñar, incluso en las circunstancias más desalentadoras.

Nunca me abandones es una reflexión inquietante sobre la moralidad y el sacrificio, que invita al lector a cuestionarse sobre los límites de la ciencia y la ética. La obra ha sido aclamada por su capacidad de tocar profundas fibras emocionales y su habilidad para mantenerse relevante en debates contemporáneos sobre la bioética.

10) Gilead, de Marilynne Robinson

Gilead, publicada en 2004, es una novela de la autora estadounidense Marilynne Robinson que ha sido muy aclamada y que ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2005. La obra se presenta como una carta del anciano pastor John Ames a su joven hijo, escrita en el pequeño pueblo de Gilead, Iowa, en 1956.

John Ames comparte con su hijo los recuerdos y el legado de su familia, centrados en las experiencias de su padre y su abuelo. Los tres hombres, todos ministros congregacionalistas en Gilead, Iowa, dedican sus vidas a su vocación religiosa. Ames describe esta vocación como una guía para entender lo que se debe hacer y lo que se puede ignorar, destacando su dificultad y el profundo significado que tiene para él.

El padre de Ames era un pacifista cristiano, mientras que su abuelo era un abolicionista radical que luchó junto a John Brown antes de la Guerra de Secesión. Sirvió como capellán de las fuerzas de la Unión y motivó a su congregación a unirse a la causa, predicando incluso en tiempos de guerra. Tras la guerra, el abuelo regresó mutilado, perdiendo su ojo derecho, lo que él consideraba su conexión sagrada con Dios. Esta creencia le otorgó una reputación por su intensa mirada con su único ojo restante.

A través de esta carta, Ames reflexiona sobre su vida, su vocación y su legado; aborda temas como la fe, el perdón y la mortalidad. Robinson captura magistralmente la voz introspectiva y poética de Ames, ofreciendo una profunda y conmovedora meditación sobre la existencia humana.

Gilead destaca por su belleza lírica y su capacidad para explorar las complejidades del amor y la gracia en medio de la cotidianeidad. La novela es una celebración de la vida y de las conexiones humanas, invitando a los lectores a contemplar las preguntas más fundamentales de la vida con una mirada renovada y esperanzadora.

Y lo que sigue

Entre los autores que siguen, del número 11 en adelante, también hay grandes nombres. Uno es Junot Díaz, con La maravillosa vida breve de Oscar Wao, otra es Joan Didion, también Cormac Mc Carthy, Rachel Cusk, Michael Chabon, Chimamanda Ngozi Adichie, la hoy cuestionada Alice Munro y Ian Mc Ewan. También las ganadoras del Premio Nobel Svletlana Alexievich, Annie Ernaux y Toni Morrison y la celebrada Lucia Berlin. En el puesto 65 figura La conjura contra América, la gran obra política de Philip Roth que salió en 2004. También está Marjane Satrapi con Persépolis, una novela ilustrada sobre crecer en el Irán de la revolución de los ayatolas

Con el número 5o está el argentino Hernán Díaz y su éxito Fortuna. Y en el 82, está la mexicana Fernanda Melchor y su novela Temporada de huracanes.

El número 100 es para Árbol de humo, de Denis Johnson, que presenta una historia ambientada durante la guerra de Vietnam y captura la complejidad de la guerra mediante personajes profundamente afectados por el conflicto.