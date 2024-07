El Festival de Aviñón en plena efervescencia, a punto de clausurar su edición dedicada al español

Aviñón quintuplicó su población en 2023 durante el festival

A escasos cuatro días de poner el punto y final a su 78.ª edición, el Festival de Aviñón mantiene la ciudad en plena efervescencia hasta que Silvia Pérez Cruz clausure con su concierto tres semanas intensas de teatro, música y expresión artística, no solo en español, el idioma invitado este año en el prestigioso festival.

Los cincuenta mil habitantes de la ciudad que baña el Ródano se quintuplicaron en 2023, y en 2024 se espera, cuando menos, igualar esa cifra. No hay rincón, dentro o fuera de la muralla que bordea la ciudad, que esté exento de actividad cultural.

Es imposible no encontrar un espectáculo que no concite el interés de niños, adolescentes o adultos entre los más de 300 eventos de la programación oficial donde se incluyen espectáculos, encuentros, lecturas, debates y proyecciones; o entre los más de 1.680 del Festival Off, con más de 1.316 compañías, en 141 lugares.

La calle es ya un espectáculo en sí mismo, un ir y venir de personajes disfrazados en busca del lugar donde actuar. Una joven Blancanieves ofrece invitaciones mientras enfrente un grupo de música actúa bajo un sol inclemente.

La explanada de la entrada al Palacio de los Papas es uno de los lugares claves para acoger representaciones de todo tipo, de la misma manera que en la Place des Corps Saints las terrazas de los restaurantes ceden hueco a músicos y bailarines.

Fachadas, comercios, árboles y farolas acumulan carteles con una oferta tan variada que resulta imposible no ceder a varias propuestas incluso el mismo día, aunque ello signifique desplazarse en autobuses lanzaderas, cuyo billete no está incluido en la entrada, hasta la Cantera de Boulbon o a L’Autre Scène du Grand Avignon en Vedène.

Este último ha sido el enclave donde el Centro Dramático Nacional (CDN), dependiente del Inaem, ha estrenado por primera vez una adaptación de La gaviota, de Chèjov, una adaptación libre de la peruana Chela de Ferrari y donde entusiasmado el director uruguayo Gabriel Calderón ha presentado Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard), una adaptación de Ricardo III, de Shakespeare.

Precisamente, en uno de los callejones de Aviñón, una imagen de una gaviota pintada en la pared muestra una puerta doble por la que acceder a Tchekhov in Avignon (Chèjov en Aviñón), un espacio donde se honra la memoria de títulos como El jardín de los cerezo o Tres hermanas o La gaviota.

Doblar una esquina significa siempre descubrir algo nuevo, como un pequeño teatro como el Al Andalus, donde varios espectadores se afanan en no quedarse sin entrada.

“Es el lugar donde todo el mundo quiere estar”, comenta sin contemplaciones Alfredo Sanzol, director del CDN.

Un lugar donde se va a ver y a que te vean, un “escaparate” donde fluyen los contactos y se estrechan lazos entre compañías, se cierran nuevos proyectos, en el que siempre se espera encontrar “una mirada nueva sobre el arte”.

Fuente: EFE. Fotos: Christophe Raynaud de Lage; Clement Mahoudeau/ AFP; EFE/ Lenin Nolly.