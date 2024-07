“Ask Not”: la oscura historia del clan Kennedy y cómo destruyeron a las mujeres

Cuando los B-52′s cantaron por primera vez sobre “héroes cayendo al suelo como el imán del infierno me tira hacia abajo”, JFK llevaba muerto solo 15 años y seguía siendo un icono nacional casi intachable. Se habían ido filtrando historias sobre cómo trataba a las mujeres, pero no fue hasta la era #MeToo cuando supimos hasta qué punto él y otros hombres venerados e influyentes se comportaban de forma abominable.

La periodista Maureen Callahan ha trabajado para el New York Post y el Daily Mail, tabloides que nunca han conocido a un Kennedy al que no les gustara destrozar. En su nuevo libro, Ask Not, ha elaborado un mordaz retrato de las depredaciones no sólo de John F. Kennedy, sino de tres generaciones de hombres Kennedy. Es un retrato de grupo que nos recuerda que el ex presidente Donald Trump no es un caso atípico entre los hombres poderosos.

Basándose en una amplia gama de fuentes, desde las más oscuras (el “guardián de la perrera” de la Casa Blanca) hasta las más vendidas (Kitty Kelley) y su propio reportaje, Callahan echa un vistazo crítico a los hombres Kennedy a través de la lente de las miserables y a veces maltratadas esposas y novias de sus vidas.

John F. Kennedy (Créditos: White House Collection)

Identifica el manantial de misoginia en el patriarca católico irlandés Joseph P. Kennedy Sr. en Boston durante la Edad Dorada, y lo rastrea anécdota a anécdota a través de JFK, RFK y Teddy, y la camada de hombres de la generación boomer - niños engendrados por tres esposas Kennedy que Callahan describe como criadores humillados y apoyos políticos, llevados a la locura y al alcoholismo. En la cima está la matriarca Rose Fitzgerald Kennedy, una campeona procreadora que dio a luz a nueve bebés vivos, incluido uno que se convertiría en el 35º presidente, y a dos futuros senadores.

Para las secciones sobre JFK, Callahan se basa en gran medida en una plétora de fuentes secundarias sobre las orgías y fiestas en la Casa Blanca y la adicción al sexo del rey de Camelot. Repite las alegaciones del libro de Kitty Kelley de 1978, Jackie Oh!, según las cuales el matrimonio con JFK llevó en un momento dado a Jackie a la anorexia y a una depresión que requirió terapia de electroshock. Callahan reflota afirmaciones infundadas que sugieren que tanto JFK como Robert F. Kennedy estuvieron implicados de algún modo en el suicidio de Marilyn Monroe.

También relata las historias de mujeres que, desde entonces, han escrito o hablado sobre haber sido pasantes universitarias transformadas en objetos sexuales de Kennedy. Diana de Vegh era una de ellas, una estudiante de Radcliffe cuando llamó la atención del senador casado de Massachusetts en 1958. Kennedy acabó seduciéndola en su apartamento de Boston. Su primera experiencia sexual con él fue rápida y decididamente poco romántica. “No hubo besos. No hubo profesiones de amor”, dijo a Callahan en una entrevista. De Vegh fue una de las muchas jóvenes que más tarde fueron invitadas a los aposentos familiares de la Casa Blanca cuando Jackie estaba fuera.

El ex presidente de EE.UU. John F. Kennedy (de espaldas a la cámara), el entonces Fiscal General de EE.UU. Robert Kennedy (extremo izquierdo), y la actriz Marilyn Monroe, con motivo de la celebración del 45 cumpleaños del mandatario (Cecil W. Stoughton, fotógrafo oficial de la Casa Blanca. Grosby)

Callahan tiene buen ojo para los detalles escabrosos. Entre las anécdotas más controvertidas -las que los críticos y extractores ya están sacando a relucir- hay una que ella atribuye a conversaciones con el hijo del autor, William Manchester, John, quien compartió detalles de las dos entrevistas de cinco horas grabadas por su padre con Jackie, que están bloqueadas al público hasta 2067. Según Callahan, Jackie le dijo a Manchester que ella y Jack habían mantenido relaciones sexuales la noche anterior a su muerte. Pero no ofrece ninguna fuente para su sorprendente afirmación de que Jackie besó el cadáver desnudo del presidente mientras estaba sola, “o eso creía ella”, en el hospital de Dallas.

Cualquiera que haya nacido después de 1970 necesita que le recuerden la horrible historia de Ted Kennedy dejando a Mary Jo Kopechne morir lentamente en su coche sumergido mientras él se alejaba. Y Callahan lo consigue. Los espantosos detalles son condenatorios, y el hecho de que Teddy pasara otras cinco décadas a la vista del público es un testimonio de la misoginia normalizada de la cultura.

Callahan escribe que los periodistas se referían habitualmente a Kopechne no por su nombre, sino como “la rubia”. A menudo describían a las “Boiler Room girls” que trabajaban para Bobby Kennedy, de las que Kopechne era una, como “chicas de fiesta”, y tras la muerte de Kopechne, eran difamadas por los adjuntos de Kennedy si intentaban hablar sobre ella.

Mary Jo Kopechne con Robert Kennedy. Más tarde murió en un coche conducido por su hermano Edward Kennedy después de que el coche cayera por el puente de Chappaquiddick (ANL/Shutterstock)

El libro está repleto de embarazos y abortos involuntarios repetidos entre esposas que intentan desesperadamente cumplir con su deber de tener hijos, y fracasan. Jackie sufrió un aborto espontáneo, perdió un bebé a término a los dos días de nacer y sufrió un mortinato mientras su marido retozaba con mujeres en un barco en el Mediterráneo. Joan, la mujer de Ted, sufrió tres abortos. Pero juntas, las tres esposas consiguieron engendrar una manada de chicos, la Tercera Generación Kennedy, a los que Callahan describe como moral e intelectualmente atenuados, mimados, con derechos, imprudentes y tan ruinosos para las mujeres como sus padres y su abuelo.

El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. sobrevivió a una adicción juvenil a la heroína, sólo para desarrollar una adicción al sexo que catalogó en un “diario sexual” publicado por primera vez por el New York Post.

En él escribió que le atormentaban los “demonios de la lujuria” y que las mujeres cachondas le “asaltaban” con impotencia. Callahan relata la historia del suicidio de su esposa, Mary Richardson, en gran parte a partir de detalles previamente publicados en el New York Post, incluidas citas de otras madres que recordaban a Mary pidiendo 20 dólares para comprar gasolina o comida mientras su marido se preparaba para divorciarse de ella.

Esta foto de archivo de 1934 muestra a Edward, Jeanne, Robert, Patricia, Eunice, Kathleen, Rosemary, JFK, Sra. Rose Kennedy y Joseph P. Kennedy. Otro hijo, Joseph Kennedy Jr. que murió en la Segunda Guerra Mundial no aparece en esta foto

El hermano mayor de RFK Jr., Joseph Kennedy II, conduciendo temerariamente un jeep abierto en Nantucket en 1973, se desvió hacia el tráfico en sentido contrario, expulsando a siete pasajeros. El accidente dejó parapléjica de por vida a una chica local llamada Pam Kelley. Callahan dedica un capítulo a la triste vida posterior de Kelley y a su temprana muerte en 2020.

Locura, suicidio, alcoholismo, angustia, trauma, violación y... asesinato. Michael Skakel, emparentado por el matrimonio de su tía Ethel con RFK, fue condenado por el asesinato de Martha Moxley en 2002. Otro hombre de la tercera generación Kennedy, William Kennedy Smith (hijo de JFK y de la hermana de RFK, Jean Kennedy Smith), fue absuelto de violar a Patricia Bowman en Palm Beach, Florida. Su primo JFK Jr. acudió al juicio en señal de apoyo, aunque al parecer le dijo a un amigo que la familia Kennedy “debería haber hecho algo con Willie cuando empezó a hacer esto”. Callahan lo explica: “es decir, violar mujeres”.

Bowman declaró más tarde al periodista Dominick Dunne que, tras violarla, Smith “me miró, el hombre más tranquilo, engreído y arrogante”, y dijo que nadie la creería. El juicio de 1991 fue una muestra de la misoginia de los famosos, en el que el abogado de Smith, Roy Black, pintó a Bowman como una drogadicta enferma mental que no debería haber salido con hombres Kennedy a las 3 de la mañana.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Callahan apunta especialmente a la reputación del chico de oro que murió demasiado joven. Los ojos de la esposa de JFK Jr., Carolyn Bessette Kennedy, están entre los tres pares de la portada del libro (los de Jackie y Marilyn Monroe son los otros dos). Callahan retrata a Bessette Kennedy arrepentida de haber atrapado al príncipe de los Kennedy. En el primer capítulo, Callahan se basa en el libro de su ex novia Christina Haag para obtener detalles sobre la imprudente racha de John “que rayaba en un deseo de muerte”. Callahan también afirma -sin atribución- que Carolyn “realmente, realmente no quería subir” al avión la noche que Junior insistió en volar juntos a una boda de los Kennedy.

También repite la información sin fundamento del National Enquirer de que la pareja estuvo a punto de divorciarse antes de perecer en la avioneta de Junior en 1999. ”Ella quería salir de su matrimonio, pero también se sentía atrapada”, escribe Callahan, citando a Carolyn - de un artículo del Enquirer - diciendo a sus amigos: ”No puedo divorciarme. Acabaré viviendo en un parque de caravanas, fuera de mí, diciendo: ‘Estuve casada con JFK Jr.’”.

El ciclo de abuso multigeneracional descrito en Ask Not no se limita a los Kennedy. Los depredadores masculinos con derechos, la protección de un séquito de facilitadores y el silenciamiento mediante sobornos o litigios siguen siendo la base de nuestra estructura de poder nacional. Las anécdotas que componen este libro no son nuevas, pero Callahan las encadena de una manera que hace que la Casa de Kennedy parezca el castillo de los horrores de Barba Azul.

*Nina Burleigh es autora de siete libros, entre ellos “The Trump Women: Parte del trato” y, más recientemente, la novela “Cero visibilidad posible”.

Fuente: The Washington Post