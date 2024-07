Cómo Steve Van Zandt se convirtió en una estrella de rock

Trailer de "Stevie Van Zandt: Disciple"

Steve Van Zandt sigue pareciendo una estrella del rock.

Pero bajo su pañuelo morado, su camisa de cachemira y sus botas de piel de serpiente, Van Zandt dice que sigue odiando ser el centro de atención.

“Soy un poco contradictorio y paradójico”, dice, riendo tímidamente después de que un entrevistador señale que el músico-actor-activista podría estar en la línea de trabajo equivocada.

Quizá no deba sorprender que Van Zandt, de 73 años, haya tenido que ser engatusado para participar en un documental sobre su extraordinaria vida y carrera. El resultado es Stevie Van Zandt: Disciple, que se emite en HBO y se puede ver en streaming en Max, y abarca no sólo sus años como cantautor guitarrista, sino también como productor musical, interpretando a Silvio Dante en Los Soprano, y sus papeles menos conocidos como activista, presentador de radio, educador musical y empresario.

El hombre al que sus fans llaman cariñosamente “Little Steven” dice sentir sobre todo gratitud por la película. “Es un honor que alguien se haya preocupado tanto por mi vida como para hacer una película sobre ella. Y estoy feliz de que el trabajo vaya a ser visto”, dijo Van Zandt. “Mi otra emoción es la ansiedad... es un poco embarazoso e incómodo”.

Steven Van Zandt en la 38ª Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Brooklyn, Nueva York, en 2023 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El director Bill Teck, fan de toda la vida de la música de Van Zandt, dice que empezó a preguntar por un documental sobre su vida y su carrera en 2006, pero recibió un rotundo no. Después de hacer un seguimiento cada pocos años, Van Zandt finalmente accedió en 2018, pero ni siquiera quería ser entrevistado. Teck acabó convenciéndole de que el público quería escuchar la versión de Van Zandt sobre cómo evolucionó su carrera en el rock, empezando por su adolescencia tocando en bandas de Nueva Jersey, donde conoció a su amigo y colaborador de toda la vida, Bruce Springsteen.

“No éramos capaces de hacer otra cosa. Éramos auténticos bichos raros, inadaptados y marginados”, dice Van Zandt. “No estábamos enamorados de las opciones que nos daba la sociedad”. Recuerda el impacto que tuvieron en él y en otros músicos de Jersey bandas como los Beatles y los Rolling Stones, que les animaron a seguir actuando. “De repente teníamos un lugar. Teníamos un poco de esperanza”, dice.

La película incluye entrevistas con leyendas del rock -Paul McCartney, Springsteen, Bono, Bill Wyman, Eddie Vedder y muchos más-, todos delirando sobre las habilidades de Van Zandt como productor y escritor, pero también como pionero del rock ‘n’ roll. “Parecía que todas las estrellas de rock del firmamento estaban ansiosas por hablar de Stevie”, dice Teck.

Bruce Springsteen y Stevie Van Zandt durante un concierto del "The E Street Band World Tour" en marzo de 2024 (AP Photo/Ross D. Franklin)

La música ocupa un lugar central en el documental, pero Teck también dedica tiempo al activismo de Van Zandt, especialmente a su papel integral en la formación de Artists United Against Apartheid (Artistas Unidos contra el Apartheid) en la década de 1980. Van Zandt reclutó a artistas como Springsteen, Bob Dylan, Ringo Starr y Run-DMC para cantar en su himno, “Sun City”, que llamaba la atención sobre lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica. “Steve es de los que dicen que el rock and roll es la mejor herramienta de cambio social que existe”, afirma Teck.

La implicación de Van Zandt también ayudó a influir en el Senado de Estados Unidos para que anulara el veto del Presidente Ronald Reagan a la legislación que imponía sanciones a Sudáfrica. “Fue una victoria completa y poco frecuente”, afirma Van Zandt. “Estoy muy orgulloso de ello”.

“Disciple” también cubre el doloroso periodo en el que Van Zandt se separó de Springsteen y abandonó la E Street Band justo cuando estaba ganando popularidad mundial. Dice que espera inspirar a la gente con todo lo que consiguió después de que pensara que su vida había terminado -incluyendo música en solitario, producción para otros artistas y activismo político- antes de volver a unirse finalmente a sus compañeros de la E Street años más tarde.

Artists United Against Apartheid - Sun City

“El primer sueño no funciona. Da igual. Aguanta un poco. Si puedes evitar ser un alcohólico o un drogadicto y sentir demasiada lástima de ti mismo y suicidarte -todo lo cual consideré- aguanta ahí y quizá el destino... tenga algo en mente que, no podrías haber previsto”.

Van Zandt dice que fue amigo y confidente de Springsteen y uno de los pocos que fue sincero con él, incluso cuando tenían diferencias artísticas. Más adelante en el documental, establece paralelismos cuando su personaje, Silvio Dante, se convirtió en el subjefe y consiglieri del jefe mafioso Tony Soprano en “Los Soprano”.

“Una vez que ese papel... empezó a escribirse así, me dije: ‘Oh, entiendo muy bien esta dinámica. ... He vivido toda mi vida con esto’. Así que eso realmente me ayudó, como actor primerizo, a conocer exactamente la dinámica de esa relación - ser el único realmente capaz de traer las malas noticias de vez en cuando, porque eres el único que no les tiene miedo, ¿sabes?”

Steve Van Zandt y James Gandolfini en una escena de "Los Sopranos"

El documental y las memorias de Van Zandt de 2021 brindaron la oportunidad de echar la vista atrás y ver las luchas profesionales bajo una nueva luz. “No aprecias la adolescencia porque estás intentando entrar en los bares. No aprecias la banda del bar porque estás intentando entrar en el negocio y luego el negocio... quieres ser cada vez más grande y tener un éxito”, dice Van Zandt.

“Mirando atrás ahora... me doy cuenta de que esos fueron algunos de los años más divertidos y agradables de mi vida”.

Van Zandt dice que actuar es “divertido y una forma maravillosa de ganarse la vida”, pero afirma que lo que más le satisface es escribir, producir y dirigir música y televisión entre bastidores.

En cuanto a su vestuario poco convencional, sugiere que es producto de la nostalgia. “Creo que estoy permanentemente en 1967. Ese fue mi año favorito, mi época favorita. Me encanta la era psicodélica”, dice el cantante, describiéndola como una “época liberadora y creativa”.

“No había todos estos problemas increíbles a los que nos enfrentamos ahora. Así que es un poco como un santuario mental de una manera divertida”.

Fuente: AP