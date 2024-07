“La silla vacía”, una emotiva obra teatral conmemora los 30 años del atentado de AMIA

La silla vacía, la obra que produjo la AMIA y se presentará en julio en el auditorio de la mutual judía

La silla vacía, una innovadora producción teatral presentada por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), volverá a los escenarios el jueves 11 y martes 16 de julio, en el auditorio de AMIA (Pasteur 633). Esta obra representa una iniciativa que conmemora los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, donde una bomba acabó con la vida de 85 personas y dejó numerosos heridos. Los protagonistas son familiares de las víctimas que encarnan sus propias historias y dolor en el escenario.

La obra, dirigida por Sol Levinton, cuenta con las actuaciones de Hugo Basiglio, Jennifer Dubín, Adrián Furman y Alejandra Terranova, quienes no son actores profesionales, sino personas que vivieron en carne propia la tragedia. Adrián Furman, además de ser familiar de una víctima, es uno de los sobrevivientes del ataque del 18J. “Cuando me convocaron para este proyecto pensé que iba a ser imposible, pero a medida que pasaba el tiempo me fui integrando y ahora considero que es algo genial”, expresó Furman.

La silla vacía tiene su dramaturgia basada en los testimonios reales de los protagonistas, lo que le otorga un carácter genuino y conmovedor. Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA, señaló: “La propuesta teatral es una experiencia íntima, única y genuina, que solo puede ser generada desde el encuentro y el diálogo entre personas que han atravesado y siguen transitando el mismo dolor”.

Sus protagonistas, Hugo Basiglio, Alejandra Terranova, Adrián Furman y Jennifer Dubin, son familiares de víctimas del atentado del 18 de julio de 1994

En cada función, se mantiene una silla vacía en el escenario, símbolo del vacío dejado por los seres queridos. Levinton explicó: “Una silla vacía es un símbolo crucial de aquel que ya no está. En escena siempre hay una silla vacía, pero ni los actores ni el público pueden anticipar cuál va a ser. Porque la vida es así: impredecible, inesperada”.

Para Jennifer Dubín, la participación en esta obra significó un cambio trascendental: “Para mí hacer la obra fue un antes y un después. Fue algo hecho con tanto amor que fuimos todos para el mismo lado y fue extraordinario”. La obra no solo funciona como un tributo, sino también como una herramienta de concientización y memoria.

Hugo Basiglio recordó con emoción los momentos vividos en las primeras funciones: “La convocatoria para hacer la obra significó algo diferente y único que generó sensaciones de alegría, de nervios, de tristeza, al estar recordando la vida misma. Hacer esta obra significó, para mí, lo mejor y algo hermoso, porque siento que de esta forma se le llega a la gente”.

Las víctimas homenajeadas por sus familiares son Hugo Norberto Basiglio y Juan Carlos Terranova, Fabián Furman y Ariel Dubin

La iniciativa forma parte de las acciones de AMIA para mantener viva la memoria y reclamar justicia por las víctimas del atentado. Según Kapszuk, los testimonios ofrecidos por los protagonistas son un enfoque auténtico y valiente de cómo la vida se transforma y sigue adelante a pesar de la injusticia y la impunidad que aún persiste en este caso.

Alejandra Terranova, por su parte, resalta la importancia de que su padre, Juan Carlos Terranova, tenga voz y presencia en esta historia: “Hoy, haciendo esta obra, siento que mi papá está vivo, está vivo en el recuerdo, está vivo en la memoria, es parte de la historia argentina”.

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA subieron a escena para recordarlos

Las personas interesadas en presenciar esta conmovedora obra pueden reservar sus ubicaciones para las funciones del jueves 11 y martes 16 de julio a través de un enlace proporcionado por AMIA. Este proyecto teatral no solo busca rendir homenaje a las víctimas, sino también mantener la memoria y luchar contra el olvido y la impunidad.

La silla vacía no sólo es un recordatorio del terrible atentado, sino también una manifestación artística que fortalece la memoria colectiva y el reclamo de justicia. Los protagonistas, con sus testimonios auténticos y emotivos, ofrecen al público una experiencia única que transita por la tristeza, la bronca, la nostalgia, y especialmente, el amor y el recuerdo.