A un mes de la Feria del Libro Infantil no está confirmado dónde se hará

La Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK, en 2023. (Fundación El Libro)

Un mail circula entre los expositores de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Habla de inquietud: a poco más de un mes del inicio programado para el evento -el 8 de julio- todavía no está claro dónde se hará. “La prioridad ha sido puesta en mantener el mismo lugar que en las últimas seis ediciones, el CCK”, les dice la Fundación El Libro a sus socios. Cuentan que han hablado con las autoridades. Pero que “hasta el día de la fecha ha sido imposible obtener la confirmación expresa para la utilización del predio”. En concreto: los libros, las actividades, las canciones, los cuentos, todo listo pero esperando un lugar.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Secretaría de Cultura de la Nación mostraron su optimismo y, extraoficialmente, contaron que hasta hace unos días figuraba entre las actividades de julio del CCK. La Fundación El Libro fue parca: “Estamos trabajando en eso. En breve lo resolveremos”.

A diferencia de la Feria “grande”, la de abril, que se hace en la Rural y que tiene, para los expositores, un costo importante, para la de los chicos siempre el Estado ha cedido un espacio. Algunos años quien lo cedió fue la Ciudad de Buenos Aires -en 2014 se hizo en El Dorrego (Colegiales) y en 2015 en Polo Circo, (Parque Patricios)- y otros años la sede la puso el gobierno nacional. En 2014, tal vez como una muestra de “la grieta”, se hizo a la vez en El Dorrego y en Tecnópolis.

Libros, juegos y niños en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2023. (Fundación El Libro)

“También se han llevado a cabo varias reuniones con las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad en la búsqueda de alternativas”, informa la Fundación El Libro. Sin embargo, la Fundación sostiene su preferencia por el CCK: “Aun con el cambio de diferentes gestiones de gobierno, todas las autoridades de las que ha dependido el CCK siempre han mantenido la confianza en nuestra institución y en los beneficios –sobre todo y principalmente para el público que convoca – de realizar allí la FLIJ. Esta vez tampoco ha sido la excepción, como nos lo han manifestado reiteradamente tanto desde la dirección del CCK como desde la Secretaría de Cultura de la Nación”, escriben.

Este año, la Fundación El Libro tuvo un enfrentamiento directo con el presidente de la Nación, Javier Milei. Que empezó antes del inicio de la muestra -tal vez lel evento cultural más importante del país- cuando Presidencia decidió retirar su stands de la Feria del Libro. Y siguió con el fuerte discurso de su titular, Alejandro Vaccaro, en la inauguración de la exposición. Días antes, Milei había dicho que iba a presentar su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, en el contexto de la Feria. Vaccaro sostuvo que “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio”. Y avisó que esa institución no podría garantizar la seguridad del mandatario. Lo dijo con una chicana: “No hay plata”. Aunque hubo conversaciones para hacer realidad esa presentación, finalmente el Presidente decidió cancelara y hacerla en el Luna Park, como ocurrió. “Nos hace sospechar que hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”, dijo Milei. Las escaramuzas siguieron.

Un taller en la Feria del Libro Infantil del año pasado. (CCK)

¿Todo eso influye en que hasta tan avanzado el calendario no haya confirmación sobre la sede de la Feria del Libro Infantil? Desde Cultura, siempre extraoficialmente, aseguran que no, que si hay alguna dificultad tiene que ver con asuntos de programación. En la Fundación no dicen nada sobre esto pero en los pasillos se sabe que no están tan seguros de que la pelea no les esté jugando en contra. En conversaciones informales, llamaron a las autoridades nacionales a trabajar juntos por una gran feria a pesar de la diferencias políticas.

En 2023, la Feria del Libro Infantil tuvo 100 espectáculos de narración, 200 talleres de ciencia, más de 100 talleres de ilustración, un festival de historieta para chicos entre 6 y 12 años y otro para jóvenes lectores de entre 13 y 17 años. También actividades con bookfluencers, firmas y presentaciones de libros, y talleres con ilustradores.

“Esperamos su comprensión”, dice la Fundación a los expositores. Si se pregunta en la Fundación la fecha de la Feria del Libro Infantil sigue siendo del 8 al 28 de julio. Se verá dónde.